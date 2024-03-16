Эксперт: Явка в Сибирском федеральном округе оказалась рекордной

Политолог Журавлев: Жители Сибири бьют собственный рекорд по явке на выборах президента

Tекст: Андрей Резчиков

«Я не предполагал заранее, что явка в Сибирском федеральном округе (СФО) будет столь рекордной, но был уверен, что она будет выше, чем на предыдущих выборах. Россия – президентская республика, именно поэтому люди видят в этих выборах главное событие, которое определит жизнь на ближайшие годы», – считает Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем (ИРП), доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«По сравнению с президентскими выборами 2018 года обстановка изменилась. Наш народ не любит, когда к нам лезут иностранцы. Поэтому вокруг президента сейчас происходит такая консолидация. И совершенно естественно, что именно в СФО наблюдается явка, несравнимая с той, что была здесь на всех президентских выборах за всю постсоветскую историю», – добавил специалист.

По его словам, жители Сибири привыкли сами решать свою судьбу. «Именно в Сибири, где каждый живет сам собой, явка высокая. Сегодняшняя ситуация усиливает консолидацию жителей региона даже в большей степени, чем в центральной части страны», – добавил эксперт.

Журавлев особо отметил высокую активность молодежи в ходе голосования. «Это связано не только с политическими факторами, но и интересом молодежи к электронным формам голосования. Проголосовать электронным образом интересно, для молодежи это любопытная задача, – пояснил спикер. – Голоса молодежи нужны потому, что это будут основные избиратели в следующих избирательных циклах. То, что молодежь голосует, – очень позитивно и означает, что политический процесс останется непрерывным. Для молодежи это не только интересный квест, но вопрос ответственности за свой завтрашний день».

В то же время эксперт не исключает попыток создать «скандальчики», которые никак не отразятся на ходе голосования. «Уже были хиленькие попытки в некоторых регионах. Если человек зальет зеленкой избирательную урну – это маловато для скандала. Наличие в мире сумасшедших является предметом психиатрического, а не политического анализа. Такой человек не сорвет выборы, он испортит жизнь самому себе», – уверен политолог.

Журавлев высоко оценил уровень обеспечения безопасности процесса голосования, защиты избирательных участков и участников голосования в СФО. «У всех кандидатов есть возможность выставить своих представителей на избирательных участках. Возможности для контроля полные, в том числе за дистанционным электронным голосованием», – уверен политолог.

В Сибири насчитывается 12,8 млн избирателей. Почти треть из них приходится на Новосибирскую область (около 2 млн) и Красноярский край (более 2 млн). В пятницу, первый день голосования, самая высокая явка среди регионов Сибирского федерального округа была зафиксирована в Республике Тыва (62,25%), Кемеровской области (61,62%), Красноярском крае (40,00%), Омской (34,09 %) и Иркутской областях (29,52%).

В трех сибирских субъектах федерации избиратели могут воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). На него зарегистрировалось в общей сложности 612,7 тыс. избирателей, более половины из которых воспользовалась такой возможностью в первый день.

Общая явка на президентских выборах по стране с учетом ДЭГ на данный момент составляет 38,35%. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.