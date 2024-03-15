Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.0 комментариев
Мосгоризбирком рассказал, что станет с испорченными бюллетенями
Мосгоризбирком: Испорченные бюллетени могут быть учтены при подсчете голосов
Все бюллетени, которые были испорчены на избирательных участках в Москве, будут сохранены, их могут учесть при подсчете голосов, сообщили в столичном избиркоме.
Поврежденные бюллетени проверят, и если они будут читаемы, их учтут при подсчете голосов, сообщила Московская избирательная комиссия, передает РИА «Новости».
Как заявил член Центризбиркома России Константин Мазуревский, проверкой испорченных бюллетеней займутся члены участковых избирательных комиссий (УИК), передает ТАСС.
«Надо разбираться с каждым конкретным бюллетенем, в частности, чтобы на нем сохранилась марка, подписи членов УИК, печать – это обязательные атрибуты бюллетеня. Если возможно установить волеизъявление избирателя, то, конечно, такой бюллетень должен принимать участие в подсчете, как и все остальные», – сообщил он.
Ранее сообщалось, что в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке, по факту случившегося возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что задержанным за порчу урн на избирательных участках, по их словам, обещали заплатить за уничтожение бюллетеней.