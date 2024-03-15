Пентагон потребовал от Конгресса 6,5 млрд долларов на пополнение запасов оружия

Bloomberg: Пентагон потребовал от Конгресса США 6,5 млрд долларов на пополнение запасов оружия

Tекст: Вера Басилая

Согласно документу Пентагона, датированному 24 февраля, нужны ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS на 549 млн долларов, противотанковые комплексы TOW на 348 млн долларов и приборы ночного видения на 308 млн долларов, передает ТАСС.

По данным американских военных, заявленный список необходимого является лишь частью общего перечня вооружений на 10 млрд долларов, которые США предоставили Украине со своих складов, при этом Пентагон не получил от Конгресса денег, чтобы пополнить запасы оружия.

Предполагается, что все заявленное вооружение приобретут на американских предприятиях, расположенных в разных штатах.

В Пентагоне ожидают, что эти средства будут включены в запрос президента США Джо Байдена, который предусматривает выделение миллиардов долларов на помощь Украине, Тайваню и Израилю.

Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов. В Белом доме пояснили, что это стало «возможным благодаря непредвиденной экономии в рамках контрактов» Пентагона. Пентагон заявил, что применил «нежизнеспособный метод поддержки Украины», который можно считать «на данный момент хорошей сделкой на один раз».

Сообщалось, что республиканцы в Палате представителей Конгресса США не примут в нынешнем виде бюджетный запрос администрации Байдена на 2025 финансовый год.