В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.6 комментариев
Путин поставил кабмину срок для определения принципов реализации новых нацпроектов
Путин поручил кабмину к концу апреля определить принципы реализации новых нацпроектов
Президент России Владимир Путин поручил правительству к концу апреля определиться с основными принципами реализации новых нацпроектов на совещании с членами кабмина.
«Прошу правительство уже до конца апреля определиться с основными подходами и принципами реализации новых национальных проектов», – сказал глава государства. По его словам, правительство уже начало заниматься этой работой, передает ТАСС.
Российский лидер отметил, что этот вопрос вчера обсуждали с председателем правительства Михаилом Мишустиным. «Думаю, нужно переходить к практической работе по каждому направлению», – призвал президент.
Ранее президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 29 февраля, анонсировал запуск пяти новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных».