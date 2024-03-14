Путин дал старт строительству ВСМ Москва – Петербург и седьмого энергоблока Ленинградской АЭС

Tекст: Елизавета Шишкова

«Сегодня мы даем старт сразу двум масштабным, значимым проектам – созданию 7-го энергоблока Ленинградской атомной электростанции, а также высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. По каждому из них предстоит большая, напряженная работа. Желаю всем ее участникам успехов. Уверен, что все планы будут реализованы на самом высоком профессиональном уровне», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что два этих объекта очень важны для экономики, промышленности, для наращивания инфраструктурного, технологического, энергетического потенциала, для развития регионов и повышения качества жизни людей.

«Особо подчеркну, что в ходе строительства должны применяться, прежде всего, отечественные разработки и оборудование», – добавил президент. Строящийся энергоблок станет одним из двух, призванных заменить выводимые из эксплуатации блоки ЛАЭС и увеличить генерирующие мощности станции.

Также Путин дал старт началу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. «Мы договорились в прошлый раз на совещании о том, что мы встретимся еще раз в этом составе, зафиксируем, что все вопросы, которые подлежали окончательному согласованию, проработаны и решены. Договорились о том, что мы на этой встрече фиксируем и сам факт начала совместной большой работы по этому проекту», – передает слова президента ТАСС.

«Будем считать, что та доработка, которая была необходима для запуска проекта, проведена, и сегодня с вами договариваемся о том, что эта работа начинается», – добавил Путин, пожелав всем успехов и поблагодарив за уже проделанную подготовительную работу.

Новая магистраль позволит сократить минимальное время пути между обеими столицами до двух часов 15 минут.

