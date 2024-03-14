В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.3 комментария
В Германии заявили, что ситуация для ВСУ остается напряженной
Военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью SRF назвал напряженной ситуацию на поле боя для ВСУ.
Он отметил, что соотношение ресурсов играет не в пользу Украины, а положение усугубляет и прекращение поставок оружия США, передает РИА «Новости».
«Мы недооценили экономические и политические риски двойной стратегии – поставок оружия на Украину и антироссийских санкций», – признался Рихтер.
Рихтер добавил, что положение дел для Киева остается шатким, при нынешних условиях ВСУ могут потерять еще несколько населенных пунктов.
Ранее американские СМИ сообщали, что Зеленский заявляет о якобы благоприятной для ВСУ ситуации на фронте.