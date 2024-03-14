В Германии заявили, что ситуация для ВСУ остается напряженной

Tекст: Кристина Цыцура

Он отметил, что соотношение ресурсов играет не в пользу Украины, а положение усугубляет и прекращение поставок оружия США, передает РИА «Новости».

«Мы недооценили экономические и политические риски двойной стратегии – поставок оружия на Украину и антироссийских санкций», – признался Рихтер.

Рихтер добавил, что положение дел для Киева остается шатким, при нынешних условиях ВСУ могут потерять еще несколько населенных пунктов.

Ранее американские СМИ сообщали, что Зеленский заявляет о якобы благоприятной для ВСУ ситуации на фронте.

