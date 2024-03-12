В Тбилиси назвали Давида Арахамию «клоуном» и «нулем»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Некто Арахамия делает сумасшедшие призывы. Если бы мы его слушались, то сейчас Грузия была бы вовлечена в войну. Арахамия – никто, нулевая фигура в собственной стране», – сказал грузинский парламентарий.

По его словам, на Украине Арахамия является «обычным клоуном, а не серьезной политической фигурой». Бека Давитулиани заявил, что если Киев хочет нормализации отношений с Тбилиси, то должен выдать всех укрываемых там преступников и извиниться за попытки втянуть Грузию в войну, открыв «второй фронт».

Зампред фракции отметил, что Украина уже годы оскорбительно ведет себя по отношению к грузинскому государству. «Пусть скажут спасибо грузинским бойцам, проливающим кровь на Украине, пусть сделают шаг навстречу Грузии. Потом поговорим», – заявил он телекомпании «Имеди».

По его словам, как минимум Украина должна вернуть в Грузию посла, отозванного после начала СВО.

Ранее во вторник премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Украина «делает не то, что должна делать» для нормализации отношений с его страной.

Арахамия сказал, что есть план восстановления отношений с Грузией. По его словам, план включает три пункта, среди которых освобождение из тюрьмы «нашего гражданина» Михаила Саакашвили и прекращение прямого авиасообщения с Россией, а также прекратить «помогать агрессору уклоняться от санкций».