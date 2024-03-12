Премьер Грузии ответил на условия Украины для нормализации отношений

Премьер Грузии призвал Украину «не делать того, что не надо»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Комментируя условия, выдвинутые Киевом для нормализации отношений с Тбилиси, председатель грузинского кабмина заявил, что они «вызывают сожаление».

«(Глава фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид) Арахамия подтвердил отношение властей Украины к Грузии, несмотря на нашу солидарность и твердую поддержку», – сказал премьер.

По словам Ираклия Кобахидзе, Грузия отправила Украине значительную гуманитарную помощь и поддержала более 600 актов и резолюций, принятых международным сообществом за Киев после начала СВО.

«Украина находится в военных действиях, в тяжелой ситуации, мы уважаем украинский народ и не собираемся полемизировать с Арахамия», – отметил он.

При этом он напомнил, что Украина покрывает бывших грузинских чиновников, совершивших тяжкие преступления, а призывы Киева «спасти Саакашвили» были «частью лживой кампании».

Ранее Арахамия сказал, что есть план восстановления отношений с Грузией.

По его словам, план включает три пункта, среди которых освобождение из тюрьмы «нашего гражданина» Михаила Саакашвили и прекращение прямого авиасообщения с Россией, «чего требует сам грузинский народ». Также Арахамия призвал Грузию «прекратить помогать агрессору уклоняться от санкций».

Накануне правительство Грузии обвинило Украину в проведении недружественной политики.