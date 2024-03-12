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Премьер Грузии ответил на условия Украины для нормализации отношений
Премьер Грузии призвал Украину «не делать того, что не надо»
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Украина «делает не то, что должна делать» для нормализации отношений с его страной, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя условия, выдвинутые Киевом для нормализации отношений с Тбилиси, председатель грузинского кабмина заявил, что они «вызывают сожаление».
«(Глава фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид) Арахамия подтвердил отношение властей Украины к Грузии, несмотря на нашу солидарность и твердую поддержку», – сказал премьер.
По словам Ираклия Кобахидзе, Грузия отправила Украине значительную гуманитарную помощь и поддержала более 600 актов и резолюций, принятых международным сообществом за Киев после начала СВО.
«Украина находится в военных действиях, в тяжелой ситуации, мы уважаем украинский народ и не собираемся полемизировать с Арахамия», – отметил он.
При этом он напомнил, что Украина покрывает бывших грузинских чиновников, совершивших тяжкие преступления, а призывы Киева «спасти Саакашвили» были «частью лживой кампании».
Ранее Арахамия сказал, что есть план восстановления отношений с Грузией.
По его словам, план включает три пункта, среди которых освобождение из тюрьмы «нашего гражданина» Михаила Саакашвили и прекращение прямого авиасообщения с Россией, «чего требует сам грузинский народ». Также Арахамия призвал Грузию «прекратить помогать агрессору уклоняться от санкций».
Накануне правительство Грузии обвинило Украину в проведении недружественной политики.