Ряд австрийских компаний заявили о готовности перенести производство в США

Более четверти австрийских компаний заявили о готовности перенести производство в США

Tекст: Кристина Цыцура

Исследование для Торговой палаты провела компания Deloitte, участники рынка отвечали на вопрос, как отечественная промышленность видит свое будущее, передает РИА «Новости».

С середины по конец января 2024 года было опрошено более 500 крупных и малых австрийских компаний из различных отраслей. Согласно результатам опроса, 27% опрошенных компаний заявили о намерении перенести производство в США.

Также 80% компаний заявили, что расходы на персонал в стране стали причиной, по которой приходится рассматривать возможность передислокации за границу.

Кроме того, 77% опрошенных утверждают, что стоимость энергии слишком высока, а 75% предпринимателей говорят, что существует реальная опасность деиндустриализации Австрии.