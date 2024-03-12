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Ряд австрийских компаний заявили о готовности перенести производство в США
Более четверти австрийских компаний заявили о готовности перенести производство в США
Около 27% опрошенных австрийских компаний в ближайшие два-три года готовы перенести свое производство в США на фоне роста расходов, пишет издание der Standard со ссылкой на исследование Торговой палаты республики.
Исследование для Торговой палаты провела компания Deloitte, участники рынка отвечали на вопрос, как отечественная промышленность видит свое будущее, передает РИА «Новости».
С середины по конец января 2024 года было опрошено более 500 крупных и малых австрийских компаний из различных отраслей. Согласно результатам опроса, 27% опрошенных компаний заявили о намерении перенести производство в США.
Также 80% компаний заявили, что расходы на персонал в стране стали причиной, по которой приходится рассматривать возможность передислокации за границу.
Кроме того, 77% опрошенных утверждают, что стоимость энергии слишком высока, а 75% предпринимателей говорят, что существует реальная опасность деиндустриализации Австрии.