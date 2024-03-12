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    У фильма Кристофера Нолана не было конкурентов, но политически все складывалось против него. Нормальность в США – это теперь фронда.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Запад пытается напугать Россию Макроном

    Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Тотальная милитаризация не решит проблем, а создаст новые

    Александр Дугин в своей программной статье призывает, в частности, к перетряске элит государства. Людей часто привлекает образ решительной, воинственной суровости – одних разогнать, других посадить, третьих заставить работать из-под палки. Но это, скорее, вызовет смуту, чем укрепит государство.

    34 комментария
    12 марта 2024, 18:28 • Новости дня

    Путин сообщил о продвижении ВС России на Северском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России продвигаются на Северском направлении, бойцы «воюют здорово», несмотря на то, что противник укрепился на этом месте, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

    «Там движение есть. Тем не менее противник укрепил это место. Северское направление сейчас называется в целом. Но воюют здорово. Молодцы ребята! Воюют хорошо. Помогайте им», – сказал президент в беседе с девушкой-медиком, передает ТАСС.

    Путин, услышав от участницы встречи, что она была в Белогоровке и Лисичанске, заметил: «Непростой участок».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как российские войска сдвигают украинскую оборону после Авдеевки.

    11 марта 2024, 19:44 • Новости дня
    Украина решила построить три оборонительные линии как у России

    Зеленский объявил о строительстве на Украине трех оборонительных линий

    Украина решила построить три оборонительные линии как у России
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начала строительство трех линий фортификационных сооружений, новых оборонных рубежей протяженностью 2 тыс. километров, сообщил в понедельник Владимир Зеленский.

    В своем Telegram-канале Зеленский написал по итогам проведения ставки с военными, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о темпах строительства новых оборонных рубежей. По его словам, начато строительство укреплений в три полосы протяженностью 2 тыс. км, передает РИА «Новости».

    Американские СМИ сообщали, что ВСУ, памятуя о том, как во время контрнаступления в 2023 году «увязли в сложной сети препятствий» российских войск, которую было практически невозможно преодолеть, стремятся построить подобную систему укреплений.

    Ранее в ВСУ заявили, что в этом году хотят создать ударную группировку и перейти к контрнаступательным действиям.

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    12 марта 2024, 08:19 • Новости дня
    ВСУ сосредоточили войска в 10 км от границы России на Харьковском направлении

    Марочко: ВСУ сосредоточили войска в 10 км от границы России на Харьковском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев наращивает группировку сил в Волчанске, который находится в 10 километрах от Белгородской области, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в последние дни зафиксировано наращивание группировки ВСУ в Волчанске, находящемся на расстоянии 10 км от Шебекино в  Белгородской области, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что увеличивается количество как боевиков, так и техники.

    Он рассказал также, что ВС России наносят удары по выявленным целям, а украинские военные продолжат придерживаться тактики прикрытия гражданской инфраструктурой, размещая личный состав по гражданским объектам.

    Ранее ВС России поразили множество позиций ВСУ в Харьковской области.

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    12 марта 2024, 12:48 • Новости дня
    Армия и ФСБ пресекли попытку ВСУ вторгнуться на территорию России с трех направлений
    Армия и ФСБ пресекли попытку ВСУ вторгнуться на территорию России с трех направлений
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Подразделения ВС России совместно с пограничной службой ФСБ во вторник сорвали попытку прорыва украинских террористических формирований на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях, сообщили в Минобороны.

    Попытку вторжения на российскую территорию предприняли около 3.00. Предварительно начался интенсивный обстрел гражданских объектов, после чего украинская сторона при помощи танков и бронемашин пыталась вторгнуться на российскую территорию на трех направлениях – в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МО РФ.

    В результате самоотверженных действий российских военных все украинские атаки были отражены, а по противнику были нанесены авиаудары, удары ракетными войсками и артиллерией.

    Террористические формирования киевского режима понесли существенные потери и были отброшены. Российская госграница нарушена не была, подчеркнули в Минобороны.

    Как уточнили в военном ведомстве, на приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки были уничтожены порядка 60 украинских террористов, под Нехотеевкой – три танка и БТР, а в районе Сподарюшино – два танка.

    Также сообщается, что с 8.00 до 8.25 мск были отбиты атаки украинских ДРГ, которые пытались прорваться на приграничную территорию в Курской области, в районе поселка Теткино. Противник понес потери и был отброшен, уточнили в военном ведомстве.

    Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ опровергли сведения о заходе украинских боевиков в населенные пункты Белгородской и Курской областей.

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    12 марта 2024, 12:26 • Новости дня
    На границах Белгородской и Курской областей уничтожено более 100 украинских боевиков

    ФСБ опровергла сообщения о заходе украинских боевиков в Белгородскую и Курскую области

    На границах Белгородской и Курской областей уничтожено более 100 украинских боевиков
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ опровергли сведения о заходе украинских боевиков в населенные пункты Белгородской и Курской областей.

    Как сообщили в ЦОС ФСБ России, распространяемая в соцсетях информация о том, что украинские вооруженные формирования якобы вторглись в некоторые приграничные населенные пункты, не соответствует действительности.

    В спецслужбе сообщили также об уничтожении более 100 человек живой силы противника при попытках вооруженных формирований Украины пересечь границу в Белгородской и Курской областях, передает ТАСС.

    Там уточнили, что с 10 марта было предпринято несколько таких попыток. В результате, помимо живой силы, уничтожены шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц бронемашин и опорный пункт ВСУ.

    Ранее губернатор Роман Старовойт сообщил, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ во вторник пыталась проникнуть на территорию Курской области, атаку отбили.

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    11 марта 2024, 20:55 • Новости дня
    Макрону посоветовали посовещаться с НАТО перед отправкой войск на Украину

    Столтенберг призвал Макрона советоваться с НАТО по вопросу отправки войск на Украину

    Макрону посоветовали посовещаться с НАТО перед отправкой войск на Украину
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО не планирует направлять войска на Украину, по важным вопросам союзникам надо консультироваться с альянсом и его членами, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    В ответ на вопрос Reuters о том, совершил ли президент Франции Эммануэль Макрон ошибку, заявляя, что не исключает отправку войск стран НАТО на Украину, Столтенберг заявил, что альянс и его союзники не являются стороной конфликта, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что необходимо приходить к единому подходу по таким важным темам, потому что они имеют значение для всех. По его словам, отправка отдельными странами НАТО войск на Украину не повлияет на весь альянс.

    Также он не согласился с заявлением папы римского о «белом флаге». Столтенберг считает, что для достижения мирного решения путем переговоров нужно «поставлять военную помощь Украине». Глава НАТО во время своего выступления заявил, что «победой Украины» может считаться сохранение ее государственности.

    Ранее Макрон решил отложить давно запланированный визит в Киев из-за разногласий с союзниками в политике по России.

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    12 марта 2024, 08:46 • Новости дня
    В Киеве возмутились из-за уничтожения Россией HIMARS

    Киевского политика Лапина возмутило уничтожение HIMARS ударом российской ракеты

    В Киеве возмутились из-за уничтожения Россией HIMARS
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России уничтожили HIMARS, так как украинская система РЭБ не смогла обнаружить наблюдавший за ним беспилотник, заявил киевский политик Игорь Лапин.

    По его словам, HIMARS вышел на позицию и стоял там около получаса, что дало возможность навести ракету, которая прилетела точно в цель, передает РИА «Новости».

    Лапин добавил: этот факт говорит о провале радиоэлектронной разведки, что является серьезной проблемой.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Авдеевском направлении ВС России уничтожили свыше 2860 военнослужащих, семь танков, в том числе два Abrams, 34 бронемашины, 20 орудий полевой артиллерии, американскую РСЗО HIMARS и боевую машину ЗРК «Стрела-10».

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    12 марта 2024, 12:38 • Новости дня
    Эксперт: Киев попытался устроить провокацию накануне выборов в России

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские силовики были готовы к провокациям ВСУ в преддверии выборов

    Эксперт: Киев попытался устроить провокацию накануне выборов в России
    @ REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Украине важно было показать Западу, что ВСУ якобы способны сорвать выборы в России. Однако в Москве были готовы к подобному развитию событию, поэтому в регионах с наибольшими рисками были предприняты дополнительные меры безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о попытке прорыва украинской ДРГ на территорию Курской области.

    «С военной точки зрения попытка прорыва в Курской и Белгородской областях – глупая затея. И сама по себе затея преследует исключительно политические цели. ВСУ намеревались совершить провокацию перед президентскими выборами в России. Вероятно, противник хотел захватить какой-то избирательный участок и удерживать его несколько дней», – рассуждает военный аналитик Михаил Онуфриенко

    «Так ВСУ могли бы продемонстрировать Западу, что способны нанести России ущерб, сорвать голосование. Но в Киеве будто не учли, что мы ждали подобных провокаций», – добавляет собеседник.

    «Российское военное командование заранее побеспокоилось о подводе дополнительных сил и усилило наблюдение за границей. Более того, судя по имеющимся данным, по противнику был нанесен удар самыми разными типами вооружения», – заключил Онуфриенко.

    Ранее стало известно, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Был стрелковый бой. Но никакого прорыва не было», – заявил он. По словам Старовойта, ДРГ пыталась прорваться около поселка Теткино в Глушковском районе области.

    Кроме того, минувшей ночью украинские военные попытались провести массированную атаку беспилотниками на объекты на территории России. По данным Минобороны, дежурными средствами ПВО над Курской областью были сбиты 11 беспилотников, еще семь – над Белгородской областью. Всего же средства ПВО перехватили и уничтожили 25 дронов над семью регионами. Кроме того, во вторник утром пресечена попытка ВСУ ударить по Белгородской области из РСЗО RM-70 «Вампир» и комплекса «Точка-У».

    Отраслевой Telegram-канал WarGonzo также отмечал, что на границе с регионом активизировались боевые действия. В сообщении со ссылкой на источники в силовых структурах области говорится, что попытка прорыва границы была предпринята со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области, движение началось примерно в 3:00 мск. Противник якобы действовал несколькими вооруженными группами на пикапах при поддержке минометного и артиллерийского огня.

    Кроме того, украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию Курской области. Атака развернулась в районе населенного пункта Теткино. Первый бой начался примерно в 8:00 утра, передают авторы проекта. «Противник заходил к нашим позициям с трех направлений, был замечен, уничтожен и отброшен назад», – также пишут эксперты. По данным WarGonzo, «неонацисты стягивают тяжелую технику для формирования колонн в районе Ворожбы – это менее 10 км от границы с Курской областью». Отметим, что официально информация WarGonzo пока не подтверждалась.

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    12 марта 2024, 17:28 • Новости дня
    Актер Селин счел справедливой высшую меру наказания для финансирующих ВСУ артистов
    Актер Селин счел справедливой высшую меру наказания для финансирующих ВСУ артистов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин во время интервью предложил наказание для уехавших после начала СВО звезд шоу-бизнеса.

    В интервью aif.ru Селин жестко высказался о поведении музыкантов Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иноагентов), покинувших Россию после начала СВО.

    По словам звезды сериала «Улицы разбитых фонарей», тех, кто перечисляет деньги ВСУ, нужно приговаривать к высшей мере наказания. По его мнению, эти люди фактически спонсируют убийство русских солдат, мирных жителей Донбасса и приграничных Курской и Брянской областей.

    Ранее актер Иван Охлобыстин заявил, что Донбасс – это не «прачечная» для участников «голой вечеринки» и не место, куда нужно посылать в наказание.

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    12 марта 2024, 16:38 • Новости дня
    Депутат назвал дальнейшие шаги по лишению иноагентов возможности зарабатывать в России

    Депутат Кирьянов: Иноагенты получают значительную прибыль от рекламы в России, а новый закон лишит их этой возможности

    Депутат назвал дальнейшие шаги по лишению иноагентов возможности зарабатывать в России
    @ Санат Имангалиев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Реклама у иноагентов, ведущих информационную борьбу против России, наносит прямой ущерб государству и гражданам. Приняв закон о запрете такой рекламы, мы лишим этих деятелей финансовой подпитки. Но этот закон не является финальной точкой, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Артем Кирьянов. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов.

    «Сегодня иноагенты выступают разжигателями информационной борьбы против России. Кроме того, часто площадку для работы им предоставляют зарубежные онлайн-платформы, принадлежащие транснациональным корпорациям. Эти компании, в свою очередь, продвигают интересы других государств, в частности США», – сказал Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета ГД по экономической политике.

    «Причем значительную часть средств для своей работы иноагенты получают за счет рекламодателей, в том числе из нашей страны. Это наносит прямой ущерб России и ее гражданам. Поэтому необходимо начинать с базовых вещей и убирать финансовую подпитку для работы в публичном пространстве у таких людей», – отмечает собеседник.

    «Более того, уже появились первые подтверждения своевременности этого закона. Мы видим, как в публичном пространстве сворачиваются некоторые проекты иностранных агентов, а работа у оставшихся серьезно пострадает», – подчеркивает он.

    «Однако, на мой взгляд, этот закон не является финальной точкой – надо работать и с рекламодателями в России, чтобы им было невыгодно размещать свои материалы у иноагентов. Также необходимо что-то делать с «серыми» и «черными» схемами публикации, например, через посреднические договоры или использование различных криптовалют», – акцентирует депутат.

    «Эта борьба очень важна. Официально, по данным Ассоциации блогеров и агентств, совокупные доходы от рекламных размещений у топ-10 иноагентов в 2023 году составили 678,7 млн рублей. Однако на деле эта сумма значительно выше, так как немалая часть платежей проходит сомнительными способами», – резюмировал Кирьянов.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. За несоблюдение ограничений предусмотрен административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 500 тыс. рублей. Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

    Авторы инициативы поясняли, что под действие новых норм не будет попадать цитирование материалов иноагентов в СМИ. Нарушением будет считаться распространение рекламных материалов с целью увеличения аудитории таких ресурсов.

    Напомним, в конце февраля закон, запрещающий рекламу на ресурсах иноагентов, был принят Госдумой в третьем чтении. По оценкам авторов документа, после его вступления в силу иностранные агенты лишатся от 50% до 80% всех своих рекламных доходов.

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    12 марта 2024, 09:21 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о воюющем на стороне ВСУ немецком «арийце»

    Украинский пленный Водян: на стороне ВСУ воюет опытный «ариец» из ФРГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иностранные наемники в ВСУ на боевые задания не берут украинцев, а в одной из бригад служат опытные специалисты из стран НАТО, включая одного «истинного арийца» из Германии, заявил украинский военнопленный Юрий Водян.

    По его словам, иностранные наемники выполняли боевые задачи лишь со своими командирами и очень редко брали на операции украинских военных, передает РИА «Новости».

    Водян рассказал, что служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, в плен попал в конце января при попытке штурма села Первомайское в ДНР.

    Он отметил, что в этой бригаде служили по контракту с ВСУ наемники из Австралии, Германии, Польши, Британии, США, которые не скрывали, что уже повоевали у себя в своей стране, а на Украину приехали набраться опыта и денег подзаработать.

    Ранее под Авдеевкой ликвидировали одного из лидеров французских неонацистов Сезара Ожара.

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    11 марта 2024, 21:38 • Новости дня
    Эксперт: Развитие космической отрасли укрепляет научный и технологический суверенитет России

    Эксперт Мартынов: Космическая отрасль является признанной формой демонстрации международного престижа государства

    Эксперт: Развитие космической отрасли укрепляет научный и технологический суверенитет России
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Через развитие космической сферы Россия укрепляет технологический, промышленный, научный и геополитический суверенитет. Именно поэтому президент Владимир Путин уделяет данной отрасли повышенное внимание, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В понедельник Путин провел встречу с гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым.

    «Сложно себе представить более технологически емкую отрасль, чем космическая. Как правило, это самые передовые технологии, которые находят свое применение сначала в ОПК, а затем и в гражданском секторе. Так что значение развития сферы переоценить невозможно», – пояснил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Через наращивание высоких технологий в космической отрасли Россия укрепляет технологический, промышленный, научный и геополитический суверенитет. Именно поэтому Путин уделяет данному вопросу особое внимание. Немаловажна и популяризация сферы среди молодежи, которая находит здесь много интересного и при выборе увлечений, и в карьерном плане», – указал он.

    «Ну и кроме всего прочего, космическая отрасль справедливо является признанной формой демонстрации международного престижа государства. В мире не так много стран, которые имеют собственную космическую программу. Их можно пересчитать по пальцам. Но Россия, бесспорно, всегда будет в числе лидеров. Поэтому власти и дальше намерены уделять достаточно внимания этому направлению, что подтверждает сегодняшняя встреча президента с главой «Роскосмоса», – напомнил собеседник.

    «Крайне важен и экспорт Россией космических продуктов и услуг на рынки Азии, Африки, Латинской Америки. Тут есть важный международный аспект. Освоение космоса невозможно в рамках одного государства, каким бы богатым, мощным и технологическим оно ни было. Это дело широкого международного сотрудничества. Не зря даже во времена серьезных противоречий реализовывались космические программы между СССР и США, среди которых «Союз – Аполлон», – подчеркнул аналитик.

    Космическая отрасль, по его словам, это не место для противоборства, даже с учетом конкуренции: «Будущее – за общими усилиями всего человечества. И если США не образумятся и не пойдут навстречу взаимовыгодному сотрудничеству, их место займет Китай, другие страны Азии или Глобального Юга, которые также развивают свои космические программы».

    В понедельник президент Владимир Путин провел рабочую встречу с гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым. Глава госкорпорации отчитался о выходе на финальную стадию подготовки нового экипажа МКС, в который входит и космонавт из Белоруссии Марина Василевская. Также Борисов рассказал о завершении работы над стартовым комплексом «Ангара-5М» на космодроме Восточный и продолжении серии безаварийных пусков.

    «Недавно пополнили космическую метеорологическую группировку спутником «Метеор-М» № 2–4. Одновременно, кстати, с ним запустили 18 малых спутников, один из них – наших коллег из Ирана», – добавил Борисов.

    По его словам, госкорпорация ведет и работу с молодежью – с уполномоченным представителем по делам ребенка Марией Львовой-Беловой сейчас разрабатываются мероприятия по популяризации космических профессий.

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    12 марта 2024, 14:33 • Новости дня
    На Западе рассказали о революционном российском оружии

    TNI: Созданная в СССР торпеда «Шквал» произвела революцию в подводной войне

    Tекст: Вера Басилая

    Созданная во времена СССР ракета-торпеда ВА-111 «Шквал» стала самым инновационным видом подводного оружия, пишет The National Interest.

    В публикации говорится, что торпеда «Шквал» развивает скорость до 200 узлов, благодаря ракетному двигателю и феномену суперкавитации она произвела революцию в подводной войне, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что «Шквал» испаряет воду в пар в носовой части, создает газовый пузырь, благодаря чему снижается сопротивление и в разы увеличивается скорость.

    Ранее военный обозреватель Крис Осборн заявил, что ВА-111 «Шквал»  представляет угрозу кораблям и подлодкам военно-морских сил США.

    До этого американские СМИ назвали торпеду «Шквал» оружием, которое позволит России «покорить мир».

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    12 марта 2024, 11:20 • Новости дня
    Стало известно о взрывах в Херсоне

    «Общественное»: В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает во вторник украинский канал «Общественное».

    Как говорится в сообщении телеканала, взрывы слышны в Херсоне, при этом официального подтверждения этому нет, воздушная тревога в регионе не объявлялась, передает РИА «Новости».

    Ранее подпольщики навели российскую артиллерию на расположение СБУ в Херсоне.

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    12 марта 2024, 12:36 • Новости дня
    ВС России продвинулись к северо-западу от Работино

    Рогов: ВС России продвинулись к северо-западу от Работино в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы продвинулись на участке линии боевого соприкосновения к северо-западу от Работино в Запорожской области, заняв позиции украинской армии, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России немного продвинулись северо-западнее Работина, заняв позиции врага. Кроме того, подтверждена потеря ВСУ танка и другой военной техники на Ореховском направлении, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что в населенном пункте продолжаются бои, противник использует БПЛА и артиллерию, подтверждается переброска на Ореховский участок линии боевого соприкосновения подразделений ВСУ из-под Авдеевки ДНР. Он уточнил, что в районе Работина на прошлой неделе зафиксировали появление подразделений из состава националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ), переброшенных из района Авдеевки.

    Ранее Рогов сообщил, что ВС России улучшили свои позиции возле Работино.

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    12 марта 2024, 18:23 • Новости дня
    Путин: Работы нефтяникам хватит на 100 лет
    Путин: Работы нефтяникам хватит на 100 лет
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Человечество еще долго будет использовать углеводороды, работы нефтяникам хватит на 100 лет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

    «Как бы не говорили по поводу возобновляемых источников энергии, а кстати, «Газпром нефть» думает и об этом, я знаю тоже, – еще очень и очень долго человечество будет заниматься вопросами углеводородов, их добычей и использованием. Работы хватит на 100 лет», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с победителями конкурса «Лидеры России». Конкурс проводится с 2017 года. За это время победу в нем одержали более 470 человек, из них шесть конкурсантов заняли позиции заместителей федеральных министров и руководителей федеральных ведомств, пятеро стали главами регионов, а десять – главами городов и муниципальных образований.

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    Главное
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    У россиян появился шанс вернуть деньги за замороженные Западом активы

    Минфин раскрыл подробности схемы, которая поможет частным российским инвесторам вернуть свои средства, вложенные еще до 2022 года в иностранные акции и другие активы, но с тех пор замороженные. Всего пострадали 3,5 млн россиян, которые вложили 1,5 трлн рублей в эти зарубежные активы. Как Россия намерена вернуть эти средства своим гражданам? Подробности

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    Армия и ФСБ пресекли попытку Киева повлиять на выборы в России

    Диверсионно-разведывательные группы ВСУ совместно с несколькими террористическими организациями, состоящими из российских предателей, попытались пересечь границу в Белгородской и Курской областях. Кроме того, в ночь на вторник силы ПВО отразили массовую атаку украинских БПЛА на семь российских регионов. Эксперты считают: Киев вновь попытался устроить пиар-акцию – на этот раз в преддверии российских выборов. Подробности

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    «На фестивале наш общий фронт». Как молодежь готовится строить будущее

    Всемирный фестиваль молодежи доказал, что Россия открытая страна для всех, кто хочет строить общее мирное будущее. Тысячи его участников приехали узнать, чем живет и к чему стремится Россия. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД наблюдал, какие эмоции и новые знания увозили с собой гости Города молодежи мира на берегу Черного моря. Подробности

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    Спецоперация спровоцировала геополитический разлом в центре Европы

    Две самые близкие в Европе страны, когда-то даже находившиеся в одном государстве – Чехия и Словакия, – внезапно вступили в жесткое противостояние. Поводом стало не только различное отношение к украинским событиям, но и роль «старшего брата», которую по отношению к Братиславе примерила Прага. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

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    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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