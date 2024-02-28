Как российские войска сдвигают украинскую оборону после Авдеевки

Tекст: Евгений Крутиков

После освобождения Авдеевки подразделения ВС РФ сохранили высокий темп продвижения на этом участке линии боевого соприкосновения. Противник пытался спешно создать новые линии обороны к западу от города по линии Степовое – Бердычи – Орловка – Ласточкино – Тоненькое – Северное. Но уже ко вторнику 27 февраля российские штурмовые части заняли первую линию (Степовое, Ласточкино, Северное) и начали операции по занятию второй линии.

В ряде случаев противник просто бросал позиции, не выдерживая ударов ФАБами и штурмовых действий. Под контроль ВС РФ практически без боя перешли открытые пространства (поля, посадки и балки) к западу от Авдеевки.

Объяснение этому есть. Прежде всего, организация обороны на новых рубежах чрезвычайно затратна и трудоемка, это требует огромного количества и техники, и специалистов, а главное – времени. Как раз времени для закрепления российские войска и не дают ВСУ, постоянно оказывая на них давление, прежде всего дальнобойным оружием.

ВСУ, как теперь выясняется, вообще были не готовы к быстрому оставлению Авдеевки. Кроме того, создается впечатление, что противник не выдерживает прямого столкновения с российскими войсками вне заранее укрепленных позиций. ВСУ могут цепляться за долгосрочные давно подготовленные укрепленные районы, но при постоянном темпе российского наступления вне таких позиций вынуждены отходить.

За новой линией обороны ВСУ, которая сложилась на авдеевском участке на данный момент (условно вокруг Орловки), открывается пустое пространство, на котором нет никаких естественных препятствий, способных служить опорой новых оборонительных укреплений. Нет ничего такого вплоть до следующих крупных населенных пунктов Донбасса, в первую очередь Красноармейска (Покровского). Мелкие села противник там никак не укреплял. Просто не считал нужным.

Единственным ограничением для продвижения вперед на этом направлении могут быть старые позиции ВСУ по флангам. Например, очередной «фортецией» намечается Курахово, которое самим фактом своего существования создает фланговую угрозу для продвижения авдеевской группировки ВС РФ.





Показательна в этом плане обстановка на другом участке линии соприкосновения, западнее Артемовска. Позиции противника перед Часовом Яром в селах Красное (Ивановское) и Богдановка казались очень прочными. Но ВС РФ начали там движение не в лоб, а с севера, продавливая укрепрайоны ВСУ в обход. В результате ко вторнику штурмовые группы продвинулись почти до центра села. Одновременно были заняты несколько высот, открывающих путь далее на запад.

Маневр этот хорошо заметен на спутниковых снимках местности, где видны линии окопов противника южнее Красного. Видимо, ВСУ опасались движения российских штурмовиков именно с этого направления, со стороны Клещеевки. Сами же развалины Клещеевки на данный момент практически окружены, но это направление стало для движения на Часов Яр второстепенным.

Первые кварталы Часова Яра – восточнее канала, где расположены части ВСУ – сейчас подвергаются постоянным обстрелам российской артиллерией и ФАБами, что не дает возможность противнику маневрировать резервами и производить ротацию.

Большую же часть имевшихся к началу февраля резервов противник перевел на Купянск. В Киеве стабилизацию фронта у Купянска считают большим достижением. Упорное удержание зоны вокруг Купянска киевское командование мотивирует тем, что потеря этого узла приведет к выходу частей ВС РФ вплоть до Харькова.

Но самое главное, чем сейчас заняты разведка и руководство ВСУ – это попытка определить, где после Авдеевки случится новый основной удар российского наступления. Дело в том, что ВС РФ сейчас сохраняют оперативный темп по всей линии соприкосновения. Нет участка линии фронта, где не отмечались бы успешные штурмовые действия. Предпринимаемая сейчас российскими войсками стратегия «множества укусов» привела к дезорганизации поведения противника и распылению его ресурсов.



Например, первые штурмовые отряды ВС РФ в ночь на вторник уже зашли в населенный пункт Терны на Лиманском направлении и закрепились в нем. Движение на Терны не останавливалось вообще ни на день в течение нескольких недель, оставаясь в тени более масштабных событий на Авдеевском направлении и вокруг Работино. И теперь внезапно оказалось, что на данном участке подразделения ВС РФ вышли на совершенно новые позиции, угрожая движением дальше на запад на Лиман и нависая над Северской группировкой противника.

В Киеве существует обоснованное опасение, что новые знаковые прорывы российских подразделений могут в целом привести к обрушению украинской обороны и переходу военных действий в более западные регионы Украины.

Более того, почти вся линия боевого соприкосновения, кроме района Часова Яра, настолько фрагментирована, что у ВС РФ появляется возможность выйти на оперативный простор сразу на нескольких направлениях. Даже западная пресса сейчас активно пишет о том, что ВС РФ способны обеспечить штурмовые действия одновременно на двух-трех участках. Какой из них окажется в итоге основным, не знает никто.

Возможно, что никакого «основного» направления удара и не будет, по крайней мере, в классическом понимании этого понятия. Новая военная реальность предложила ВС РФ и новую тактику: движение мелкими штурмовыми группами при мощной поддержке артиллерии и тяжелых авиабомб. Таким образом, обеспечивается занятие опорных пунктов противника, а уже затем с помощью танков зачищаются крупные открытые пространства.

Иными словами, относительно крупные населенные пункты, превращенные противником в опорники, становятся чем-то вроде общего направления, вектора движения. Например, в 40 километрах к западу от Авдеевки находится Покровское (Красноармейск). Это явно следующая цель для российских войск. А вот движение к этой цели может быть не прямым, а направляться необходимостью обходить и уничтожать линии обороны противника.

У Часова Яра эффективным для ВС РФ оказалось движение не по прямой, а с флангов, обходя укрепрайоны противника южнее Красного. У Купянска по прямой ведутся сковывающие противника операции, а неожиданные штурмовые действия на окраинах этого участка фронта (те же Терны) приводят к новым угрозам окружения обороняющихся частей ВСУ.

Возможно, уже в ближайшие дни мы увидим очередные наступательные операции ВС РФ по линейной схеме: окружение Курахово через занятие Красногоровки, выход на высоты южнее Часова Яра, движение на Северск, выход на линии снабжения Угледара, форсирование канала в Тернах, разрыв обороны противника к западу от Авдеевки и многое другое. Ни одно из этих направлений не будет «главным» или «основным», но каждое из них будет создавать предпосылки для дальнейшего освобождения Донбасса.