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Курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей
Курс евро на Мосбирже превышал 100 рублей впервые с 28 февраля
Курс евро на Московской бирже превышал 100 рублей впервые с 28 февраля 2024 года, свидетельствуют данные валютных торгов.
По состоянию на 16.29 мск, евро рос до 100,02 рублей (+0,98%). К 16.39 мск курс евро несколько снизился и находился на уровне 99,94 руб. (+0,9%).
В то же время доллар рос на 1,04%, поднимаясь до 91,56 рублей, юань находился на отметке в 12,736 рублей (+1,12%), передает ТАСС.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов отмечал соответствие курса рубля прогнозу.