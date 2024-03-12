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Украинский снаряд попал в жилой дом в Шебекино
Гладков: Украинский снаряд попал в жилой дом в Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о попадании снаряда в частный жилой дом при повторном обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино.
В результате прямого попадания в дом произошел пожар, никто не пострадал, сообщил Гладков в своем Telegram-канале. Людей оперативно вывели из жилища, пожарные тушат пламя.
Кроме того, в результате украинской атаки повреждения получили три промышленных предприятия и один легковой автомобиль в промзоне. По информации Гладкова, снаряды также упали рядом с гаражным кооперативом, повреждены два авто.
«Есть разрушения железнодорожного полотна и повреждение линии электропередачи. На транспортном сообщении это не скажется, пассажирские поезда в этом месте не проходят. Оперативные службы работают на местах. Обход территорий продолжается», – написал глава Белгородской области.
Ранее Гладков сообщил о трех пострадавших в результате украинского обстрела города Шебекино.