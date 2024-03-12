Гладков: Число пострадавших в Шебекино выросло до трех человек

Tекст: Алексей Дегтярев

В больницу самостоятельно обратилась женщина с осколочными ранениями лица и контузией, ее доставили в областную больницу Белгорода, сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Повреждения выявлены в 21 частном доме и в восьми многоквартирных домах. В основном повреждены фасады и выбиты окна. Ущерб получили здания райбольницы, магазина, детсада, техникума и одного предприятия. Повреждены 12 автомобилей.

Во вторник ВС России и пограничники ФСБ сорвали попытку прорыва украинских террористов на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях.