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Умерла ушедшая в монастырь актриса Галина Яцкина
Советская актриса Галина Яцкина умерла на 80-м году жизни, незадолго до смерти она ушла в монастырь.
О смерти артистки сообщил протоиерей Василий Гелеван, Яцкина скончалась 10 марта, передает StarHit.
«Незадолго перед кончиной Галина Ивановна приняла постриг в схиму», – рассказал Гелеван.
Яцкина родилась 16 июня 1944 года в Махачкале. Окончила Театральное училище им. Щукина (курс Бориса Захавы) и аспирантуру при этом же училище (1979 год).
В числе ее актерских работ роли в фильмах «Уроки французского», «Удар! Еще удар!», «Отзвуки прошлого», «Конец Любавиных», «Что делать?».