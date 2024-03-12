Выборы-2024: Наша страна – это тоже большая семья

Главврач ДГКП Антон Рыжий: Надо объяснять детям, как много всего зависит от нашего решения на выборах

Tекст: Олег Исайченко

«Мои мама и папа брали меня ребенком на выборы. Помню праздничное настроение, вкусные пирожки, что продавались на избирательных участках. Родители объясняли мне важность этого дня, говорили, что своим голосом определяют жизнь страны, ее будущее. Уже тогда я этим очень гордился», – сказал Антон Рыжий, главный врач Детской городской клинической поликлиники № 8 им. Александра Невского в Челябинске

«Сейчас я и сам отец, причем шестерых детей. На выборы также всей семьей ходим. Ребятам нравится ощущение сопричастности к чему-то большому и важному. А я стараюсь объяснить им, как много в жизни зависит от наших решений и нашего голоса», – добавляет спикер.

«А после голосования мы обязательно покупаем торт или огромный пирог. Потому что выборы – это не только важно, но еще и радостно. На них возникает чувство дружеского единения с родными, а заодно и со всей страной, которая, по сути, тоже большая семья», – заключил главврач.