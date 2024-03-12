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Медведев: Россия сегодня дает отпор нынешним фашистам
Россия сегодня дает отпор нынешним фашистам, а для победы нужна консолидация, заявил на митинге-концерте «Вместе! За Россию!» замглавы Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Митинг проходит в Волгограде, Медведев заявил, что «именно отсюда наша Красная армия начала гнать фашистских захватчиков, и то, что было сделано в Сталинграде, изменило ход Второй мировой войны, изменило ход Великой Отечественной войны».
По его словам, сейчас Россия тоже должна изменить ход жизни, «поскольку наша страна в рамках специальной военной операции дает отпор нынешним, новым фашистам, как бы это печально ни звучало», передает ТАСС.
Медведев заключил, что на данном этапе необходима консолидация «вокруг лидера, консолидация внутри нашей с вами партии – «Единой России».
Ранее Медведев заявил, что оппоненты Москвы должны зарубить себе на носу, что нашей стране чужой земли не надо, но Россия никогда не отступится от своего.