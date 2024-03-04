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    Мигрант в Подмосковье обозвал жену бойца СВО и встретился с ее мужем
    ВСУ стали активно применять танки в боях у Работино
    На месте подрыва ж/д моста в Самарской области нашли еще одну бомбу
    Российский военный назвал слабое место танка Abrams
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Ядерное предупреждение Путина оказалось резким

    Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».

    6 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм, прощай!

    Как только во главу угла ставится прибыль, а не гармония собственная и окружающего мира – человек делает шаг в сторону собственного расчеловечивания. Такой «человек экономический», руководствующийся исключительно идеей прибыли – плохая копия того самого искусственного интеллекта.

    15 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Где на Украине искать нацистов

    Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.

    45 комментариев
    4 марта 2024, 14:03 • Новости дня

    Медведев: Чужой земли России не надо, но от своего никогда не отступится

    Tекст: Ольга Никитина

    Оппоненты Москвы должны зарубить себе на носу, что нашей стране чужой земли не надо, но Россия никогда не отступится от своего, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    «Чужой земли нам не надо, но от своего мы не отступимся никогда – так было, и так будет», – приводит его слова ТАСС. Заявление прозвучало на лекции на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые».

    Медведев отметил, что сейчас строится будущее нашей страны, которая сегодня выполняет в глобальном мире судьбоносную миссию. Он выразил уверенность, что эта миссия будет исполнена.

    Стратегические границы того или иного государства, по словам зампреда Совбеза России, прямо зависят от того, насколько далеко простирается его политическая мощь.

    Россия, по словам Медведева, после распада СССР сохранила со своими соседями выгодную торговую кооперацию и комфортное межчеловеческое общение, не диктует этим странам свою политическую волю и не угрожает санкциями. «Мы, наоборот, друг к другу прислушиваемся, стараемся всегда в самом широком контексте учитывать глубинные интересы», – отметил он.

    Также Медведев заявил, что украинский президент Владимир Зеленский – это «актеришка комедийного сериала».

    3 марта 2024, 17:48 • Новости дня
    Кнайсль заявила о тяжелом умственном состоянии офицеров бундесвера
    Кнайсль заявила о тяжелом умственном состоянии офицеров бундесвера
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Разговор офицеров ВВС Германии об атаке на Крымский мост свидетельствует об их тяжелом умственном состоянии, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

    Она напомнила, что один из офицеров сказал, что «мост размером со взлетно-посадочную полосу и для его уничтожения потребуется 10-15 ракет». Речь идет о гражданском мосте, по которому проезжают мирные жители на своих машинах, а офицеры говорили так, будто это «законная военная цель», подчеркнула Кнайсль, передает ТАСС.

    «Это свидетельствует о тяжелом умственном состоянии этих людей, отсутствии у них должного уровня юридической подготовки», – сказала экс-министр.

    Она указала на то, что немецким офицерам должны были, по крайней мере, преподавать основные законы ведения войны и нормы международного гуманитарного права, но эта беседа обнаружила отсутствие у них соответствующих знаний.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

    Коментарии (28)
    3 марта 2024, 15:53 • Новости дня
    Асад пошутил про «нервное расстройство» после санкций Зеленского
    Асад пошутил про «нервное расстройство» после санкций Зеленского
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Сирии Башар Асад иронично отметил, что у него появилось «нервное расстройство» после санкций, введенных против него президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Как пошутил сирийский лидер во время эксклюзивного интервью телеканалу «Соловьев Live», у него нервное расстройство с тех пор, передает ТАСС.

    Асад добавил, что Зеленскому удалось его рассмешить своим решением, так как он был комиком еще до президентства, причем в этом качестве президент Украины был намного успешнее, чем в роли лидера нации.

    Ранее Киев ввел санкции против главы Сирии Башара Асада, который поддержал спецоперацию России на Украине и признал новые границы России.

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    3 марта 2024, 16:55 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ заявил о праве России ответить НАТО после откровений Шольца

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия имеет право ответить НАТО после признания канцлера Германии Олафа Шольца о том, что британские подразделения уже находятся на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    По его словам, Шольц признал, что британцы уже на Украине управляют оружием. Джонсон уточнил, что Запад, США, Англия и Германия фактически участвуют в конфликте против России, передает РИА «Новости».

    Экс-аналитик отметил, что у «России есть все возможные основания, чтобы нанести ответный удар по военным базам противника».

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    4 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Начальник разведки бригады «Эспаньола» погиб в бою

    Начальник разведки бригады «Эспаньола» Субботин погиб в бою

    Начальник разведки бригады «Эспаньола» погиб в бою
    @ t.me/spainrus

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник разведки добровольческой бригады «Эспаньола» Вячеслав Субботин (позывной – «Выходной») погиб в ходе боевого задания.

    Об этом сообщается в Telegram-канале батальона.

    В сообщении говорится, что умер 37-летний Субботин с оружием в руках.

    В батальоне отметили, что Выходной начал рядовым бойцом, в 2022 году пройдя самый первый курс молодого бойца «Эспаньолы», и «достиг важнейшей и ответственной должности начальника разведки бригады».

    «За это время Выходной не просто внял и преумножил всевозможный опыт и знания о современной войне, он лично освоил все самые передовые военные технологии и активно участвовал в их совершенствовании», – рассказывают его сослуживцы. Сообщается, что Субботин «освоил буквально все виды стрелкового и тяжелого вооружения», а также во всей бригаде «старался поднимать дух физкультурника».

    Ранее замкомандира отряда «Эспаньола» с позывным «Ярый» рассказал, что сформированное из фанатов футбольных клубов российское добровольческое подразделение «Эспаньола» сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой рядом с Артемовском в ДНР, заманив украинских военных на кладбище и уничтожив там наблюдательный пункт, миномет с расчетом и запасом боеприпасов и выбив противника с его позиций.

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    3 марта 2024, 15:05 • Новости дня
    Рогов рассказал об ожесточенных боях в Работино
    Рогов рассказал об ожесточенных боях в Работино
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В селе Работино Запорожской области идут ожесточенные бои со встречными атаками, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Как указал Рогов, в Работино идут ожесточенные бои высокой интенсивности со встречными атаками. По его словам, инициатива находится в руках российских солдат, которые штурмуют опорные пункты противника, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что украинские войска чувствуют натиск ВС России, поэтому в спешном порядке начали переброску подкреплений, чтобы любой ценой выполнить приказ по удержанию Работино.

    Накануне Рогов сообщил, что ВС России возобновили штурмовые действия около Работино в Запорожской области.

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    4 марта 2024, 12:37 • Новости дня
    Мигрант в Подмосковье обозвал жену бойца СВО и встретился с ее мужем
    Мигрант в Подмосковье обозвал жену бойца СВО и встретился с ее мужем
    @ t.me/obshina_ru

    Tекст: Ольга Никитина

    В подмосковных Котельниках мигрант предложил супруге участника спецоперации услуги частного извоза и во время поездки стал оскорблять ее. Позднее муж нашел иностранца и пообщался с ним.

    Жена бойца СВО записала обращение, которое было опубликовано в социальных сетях, рассказав, что мужчина, представившийся Мусой, стал обзывать ее после вопроса о выбранном маршруте, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Русская община ZOV».

    Позднее Telegram-канал «Русская община Москва», как сообщает издание, опубликовал видео встречи бойца СВО, мужа оскорбленной россиянки, с мигрантом.

    «Вы зачем ее проституткой называли? Она мать моего ребенка. Ты зачем ее называешь проституткой? Это моя законная жена», – спросил военнослужащий.

    Его жена отметила, что иностранец тут же «забыл» русский язык, хотя во время поездки в автомобиле, как сообщила она, он уверенно изъяснялся по-русски.

    В ходе разговора Муса извинился перед супругой бойца СВО, а также признался, что работает в Московской области, не имея на то законных оснований.

    В августе прошлого года умер участник СВО Антон Чашкин, избитый мигрантом.

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    4 марта 2024, 08:55 • Новости дня
    ВСУ подтянули под Авдеевку резервы для удержания линии обороны

    Кимаковский: ВСУ подтянули под Авдеевку резервы для удержания линии обороны

    ВСУ подтянули под Авдеевку резервы для удержания линии обороны
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска перебросили к селу Бердычи под Авдеевкой резервные подразделения в попытках удержать линию обороны, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ перебросили под Бердычи несколько подразделений, надеясь удержать линию обороны, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что противник несет большие потери на этом участке фронта.

    Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие группировки «Центр» из РСЗО «Град» уничтожили точку сосредоточения живой силы и техники подразделений ВСУ на Авдеевском направлении.

    Коментарии (11)
    3 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Российские военные подбили еще один танк Abrams

    Российские военные подбили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении

    Российские военные подбили еще один танк Abrams
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие ВС России поразили танк Abrams производства США на Авдеевском направлении, рассказал представитель предприятия-производителя FPV-дронов «Упырь».

    Он рассказал ТАСС, что после двух попаданий FPV-дронов «Упырь» танк Abrams загорелся. Сперва 30-я бригада пехоты помогла сбить гусеницу танку, а затем было два попадания боеприпасами ПГ-7В.

    Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев, танк Abrams уничтожен в населенном пункте Бердычи на Авдеевском направлении.

    Ранее сообщалось, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

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    3 марта 2024, 19:50 • Новости дня
    Писториус: На утекшей записи про Крымский мост обсуждались сценарии, а не планы

    Министр обороны Германии: На утекшей записи про Крымский мост обсуждались сценарии, а не планы

    Tекст: Ольга Иванова

    На опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    По его словам, это обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus», передает РИА «Новости».

    Также Писториус заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

    Коментарии (49)
    3 марта 2024, 15:12 • Новости дня
    Над референдумом о независимости Техаса пообещали работать 150 политиков

    DMS: Более 150 политиков Техаса обещают работать над референдумом о независимости штата

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 150 политиков Техаса подписали документ, обязующий ставить интересы штата превыше интересов любой нации или политического образования, в документе содержится и обещание в случае избрания продвигать закон о референдуме о независимости Техаса, сообщает издание Dallas Morning News.

    Как говорится в публикации издания, обязательство требует от кандидатов пообещать, что в случае избрания они будут ставить интересы Техаса выше любых других интересов, а кандидаты обязуются продвигать закон о проведении референдума для техасцев, чтобы утвердить статус Техаса как независимого государства, если жители будут в этом заинтересованы, передает РИА «Новости».

    Dallas Morning News сообщает, что на текущий момент документ подписали более 150 политиков.

    Издание также подчеркивает, что такую риторику якобы «широко поддерживают крайне правые», а среди подписантов документа кандидаты в Палату представителей Митч Литтл и Дарен Мейс.

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп и губернатор Техаса Грег Эбботт возложили на действующего главу государства Джо Байдена ответственность за убийства и изнасилования, совершенные нелегальными мигрантами.

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    4 марта 2024, 03:45 • Новости дня
    Times: Россия сможет отследить перевозки SCALP и Storm Shadow на Украину

    В Британии заявили о возможностях у России отследить поставки ракет на Украину из-за слитых переговоров военных

    Times: Россия сможет отследить перевозки SCALP и Storm Shadow на Украину
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Информация о способах поставки на Украину дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, которую российская разведка получила из-за утечки разговоров немецких офицеров, поможет отслеживать и пресекать снабжение украинских войск, считают журналисты британской газеты The Times.

    Отмечается, что согласно переговорам Франция отправляет снаряды на внедорожниках Audi Q7, а Великобритания – на бронемашинах Ridgeback, передает «Газета.RU» со ссылкой на публикацию.

    По мнению авторов издания, обладание подобной информацией позволит российской разведке отслеживать перевозящие вооружение автомобили в Европе и на территории Украины.

    «Великобритания и другие союзники по НАТО будут встревожены нарушением безопасности, которое канцлер Германии Олаф Шольц назвал очень серьезным», – говорится в статье.

    Запись разговора офицеров бундесвера, на которой они обсуждают поставки Киеву ракет Taurus и атаку на Крымский мост, была опубликована 1 марта главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее подлинность.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом он подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».

    Коментарии (12)
    4 марта 2024, 09:41 • Новости дня
    Движение поездов под Самарой остановилось из-за подрыва опоры моста
    Движение поездов под Самарой остановилось из-за подрыва опоры моста
    @ t.me/samartop

    Tекст: Ольга Никитина

    Движение поездов приостановлено на перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области, по предварительной информации, из-за подрыва опор моста через реку, сообщили в экстренных службах.

    В пресс-службе Куйбышевской железной дороги ранее сообщили, что движение поездов приостановлено «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», передает РИА «Новости».

    Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

    В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено. Из расписания вывели часть пригородных поездов.

    Коментарии (28)
    4 марта 2024, 07:13 • Новости дня
    Глава Ростеха: Танк Т-14 «Армата» приняли на вооружение российской армии

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии

    Глава Ростеха: Танк Т-14 «Армата» приняли на вооружение российской армии
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии, подтвердил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    «В армии она, конечно, на вооружении стоит», – сказал Чемезов РИА «Новости».

    Данные о применении Т-14 в зоне СВО появились в апреле 2023 года. Отмечалось, что с конца 2022 года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах Донбасса.

    В июле 2023 года стало известно, что «Армату» активно применяла в боевых действиях группировка войск «Юг». Официальных сообщений об использовании Т-14 в СВО не было.

    Коментарии (29)
    4 марта 2024, 09:38 • Новости дня
    Опубликовано видео поражения танка Abrams дронами «Упырь»

    Опубликовано видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь»

    Опубликовано видео поражения танка Abrams дронами «Упырь»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появилось видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь» на Авдеевском направлении.

    Первый дрон влетел в борт башни американской боевой машины, второй – зашел с другого направления и попал в крышу башни танка, передает РИА «Новости».

    Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, машина разминирования на базе американского танка Abrams подбита под Авдеевкой.

    В Минобороны США не стали комментировать сообщения о еще одном подбитом Abrams.

    Коментарии (5)
    4 марта 2024, 12:58 • Новости дня
    На месте подрыва ж/д моста в Самарской области нашли еще одну бомбу

    Хинштейн: На месте подрыва ж/д моста в Самарской области нашли еще одну бомбу

    На месте подрыва ж/д моста в Самарской области нашли еще одну бомбу
    @ t.me/Hinshtein

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На месте подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевку в Самарской области нашли еще одно неразорвавшееся взрывное устройство, его обезвредили, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    Серьезного ущерба инфраструктуре не нанесено, жертв и пострадавших нет, уточнил парламентарий в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что ответственность за эту диверсию «по сути уже официально» взял на себя киевский режим.

    Ранее в управлении ФСБ по Самарской области указывали, что в понедельник утром в районе железнодорожного моста через Чапаевку произошел хлопок. Никто не пострадал.

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