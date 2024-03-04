Медведев: Чужой земли России не надо, но от своего никогда не отступится

Tекст: Ольга Никитина

«Чужой земли нам не надо, но от своего мы не отступимся никогда – так было, и так будет», – приводит его слова ТАСС. Заявление прозвучало на лекции на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые».

Медведев отметил, что сейчас строится будущее нашей страны, которая сегодня выполняет в глобальном мире судьбоносную миссию. Он выразил уверенность, что эта миссия будет исполнена.

Стратегические границы того или иного государства, по словам зампреда Совбеза России, прямо зависят от того, насколько далеко простирается его политическая мощь.

Россия, по словам Медведева, после распада СССР сохранила со своими соседями выгодную торговую кооперацию и комфортное межчеловеческое общение, не диктует этим странам свою политическую волю и не угрожает санкциями. «Мы, наоборот, друг к другу прислушиваемся, стараемся всегда в самом широком контексте учитывать глубинные интересы», – отметил он.

Также Медведев заявил, что украинский президент Владимир Зеленский – это «актеришка комедийного сериала».