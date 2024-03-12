Foreign Affairs: США не добились успехов на Ближнем Востоке

Tекст: Кристина Цыцура

«Соединенные Штаты не принесли мир в регион, не преобразовали диктатуры в демократии и не превратили очаг постоянных конфликтов в мирное пространство», – передает ТАСС со ссылкой на статью.

Байман привел в пример смену режима в Ираке, которая привела лишь к «терроризму и нестабильности», а процесс урегулирования ситуации в Палестине оказался бесполезным на фоне эскалации в секторе Газа.

Автор в статье указал, что за последние 10 лет в регионе погибли около 140 военнослужащих США. Также эксперт подчеркнул, что влияние США в регионе постоянно снижается, а также растет ощущение усталости от участия Вашингтона в ближневосточных конфликтах.

При этом Байман считает, что полностью выводить войска США с Ближнего Востока не должны. Уход США может обернуться опасной реакцией союзников Вашингтона. Так, Израиль может решиться атаковать силы партии «Хезболлах» или ударить по объектам, связанным с ядерной программой Тегерана. Помимо этого, по словам Баймана, уходом США могут воспользоваться Китай, Россия или другие страны.