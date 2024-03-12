Трех депутатов в Южной Осетии уведомили о лишении гражданства России

ФСБ уведомила трех депутатов в Южной Осетии о лишении гражданства России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил президент Алан Гаглоев, ФСБ России в конце февраля уведомила о лишении гражданства трех депутатов парламента Южной Осетии — Давида Санакоева, Гарри Мулдарова, Дзамболата Медоева, что связано с их работой над законопроектом о государственной границе республики, передает РБК.

По их словам, в качестве причины спецслужба указала «действия, ведущие к нарастанию напряженности вблизи границы России». В чем именно заключались эти действия, не уточнялось.

Санакоев заявил, что обращение в суд стало для депутатов естественным шагом в попытке оспорить лишение гражданства.

По словам Гаглоева, депутатов не раз предупреждали, что «они создают угрозу национальной безопасности». Претензии связаны с работой комиссии по делимитации и демаркации границы с Грузией.

Ранее Тбилиси попросил Берлин называть Абхазию и Южную Осетию «оккупированными Россией».