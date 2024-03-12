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Трех депутатов в Южной Осетии уведомили о лишении гражданства России
ФСБ уведомила трех депутатов в Южной Осетии о лишении гражданства России
Трех депутатов в конце февраля уведомили, что их действия «ведут к нарастанию напряженности». Президент Гаглоев сообщил, что претензии связаны с работой над поправками о границе с Грузией, сообщили СМИ.
Как заявил президент Алан Гаглоев, ФСБ России в конце февраля уведомила о лишении гражданства трех депутатов парламента Южной Осетии — Давида Санакоева, Гарри Мулдарова, Дзамболата Медоева, что связано с их работой над законопроектом о государственной границе республики, передает РБК.
По их словам, в качестве причины спецслужба указала «действия, ведущие к нарастанию напряженности вблизи границы России». В чем именно заключались эти действия, не уточнялось.
Санакоев заявил, что обращение в суд стало для депутатов естественным шагом в попытке оспорить лишение гражданства.
По словам Гаглоева, депутатов не раз предупреждали, что «они создают угрозу национальной безопасности». Претензии связаны с работой комиссии по делимитации и демаркации границы с Грузией.
Ранее Тбилиси попросил Берлин называть Абхазию и Южную Осетию «оккупированными Россией».