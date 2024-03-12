Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?0 комментариев
ВС России продвинулись к северо-западу от Работино
Рогов: ВС России продвинулись к северо-западу от Работино в Запорожской области
Российские силы продвинулись на участке линии боевого соприкосновения к северо-западу от Работино в Запорожской области, заняв позиции украинской армии, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, ВС России немного продвинулись северо-западнее Работина, заняв позиции врага. Кроме того, подтверждена потеря ВСУ танка и другой военной техники на Ореховском направлении, передает ТАСС.
Рогов добавил, что в населенном пункте продолжаются бои, противник использует БПЛА и артиллерию, подтверждается переброска на Ореховский участок линии боевого соприкосновения подразделений ВСУ из-под Авдеевки ДНР. Он уточнил, что в районе Работина на прошлой неделе зафиксировали появление подразделений из состава националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ), переброшенных из района Авдеевки.
Ранее Рогов сообщил, что ВС России улучшили свои позиции возле Работино.