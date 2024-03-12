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Во Франции банкира обязали вернуть выигранные в суде 4,5 млн евро
Верховный суд Франции обязал экс-банкира BNP Paribas вернуть выигранные 4,5 млн евро
Бывший банкир Бертран Лавин пытался дважды отсудить компенсацию за неправомерное увольнение из французского финансового конгломерата BNP Paribas, однако, по решению Верховного суда Франции, одну из выплат, ранее присужденную судом, ему придется вернуть.
Как уточняет Bloomberg, банкиру, который проработал в BNP Paribas 15 лет, придется вернуть 4,5 млн евро, передает канал «360».
В 2013 году Лавина уволили из-за результатов расследования дела о фальсификации австралийской базовой ставки. В тот момент он работал по французскому контракту в Британии. Сначала банкир подал в суд в Лондоне, а затем – в Париже.
Решением обоих судов увольнение было признано незаконным. И если лондонский суд присудил Лавину компенсацию на сумму 81,2 тыс. фунтов стерлингов (95,1 тыс. евро), то парижский – 4,5 млн евро.
Верховный суд Франции счел недопустимым то, что банкир основывает свой французский иск на решении британского суда. В итоге более крупную выплату банкиру решили не оставлять.