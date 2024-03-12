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    У россиян появился шанс вернуть деньги за замороженные Западом активы
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    В Подмосковье арестовано имущество IKEA
    На Украине предложили давать богатым отсрочку от мобилизации
    ВСУ сосредоточили войска в 10 км от границы Белгородской области
    Отбит ракетный удар ВСУ по Белгородской области
    Украинский беспилотник поджег нефтебазу в Орле
    Премьер Грузии ответил на условия Украины для нормализации отношений
    Украина решила построить три оборонительные линии как у России
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Тотальная милитаризация не решит проблем, а создаст новые

    Александр Дугин в своей программной статье призывает, в частности, к перетряске элит государства. Людей часто привлекает образ решительной, воинственной суровости – одних разогнать, других посадить, третьих заставить работать из-под палки. Но это, скорее, вызовет смуту, чем укрепит государство.

    17 комментариев
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Гибридную войну с Россией Запад ведет 500 лет

    Начавшись в Прибалтике в середине XVI века, цивилизационная война России и Европы к середине XIX века разрослась до цивилизационной войны России с миром.

    10 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Почему в школах надо изучать философию

    Профессия философа на наших глазах в самое ближайшее время превратится в сверхактуальную. Не программисты или дизайнеры (это профессия сегодняшнего дня), а именно философы станут профессионалами будущего.

    22 комментария
    12 марта 2024, 10:16 • Новости дня

    Знаменитый по фильму «Мимино» аэропорт в Телави решили сделать международным

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Аэропорт в Телави, знаменитый по фильму «Мимино», планируют сделать международным, сообщает Минэкономики Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Это связано с тем, что «регион Кахетии – один из лидеров в плане приема туристов», отмечает ведомство.

    Таким образом, параллельно с возобновлением приема внутренних рейсов, что планируется после многолетнего перерыва в мае 2024 года, аэропорт сможет обслуживать и международные.

    Отмечается, что инвестировать в развитие аэропорта будет государство.

    Для приема внутренних рейсов уже обновлена инфраструктура, пассажирский зал, взлетно-посадочная полоса длиной 1,2 тыс. метров и шириной 25 метров.

    Официально аэропорт назван в честь грузинского царя Ираклия Второго, резиденция которого размещалась в Телави в конце XVIII века. Но в Грузии все называют его «Мимино» в честь знаменитого фильма режиссера Георгия Данелия, где главную роль летчика сыграл популярный актер и певец Вахтанг Кикабидзе.

    Именно здесь в 1970-х годах велись съемки эпизодов фильма. В 1990-х годах аэродром был заброшен.

    11 марта 2024, 18:57 • Новости дня
    Названо число ликвидированных вместе с Patriot военных НАТО

    Эксперт Крапивник: ВС России могли уничтожить около 30 бойцов из стран НАТО вместе с ЗРК Patriot

    Названо число ликвидированных вместе с Patriot военных НАТО
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Больше трех десятков военных НАТО, в том числе из Германии и Британии, могли быть уничтожены вместе с двумя ЗРК Patriot в районе Покровска, они обслуживали установки, сообщил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

    Военный эксперт объяснил, что обычно для обслуживания двух пусковых установок ЗРК Patriot необходимо от 20 до 30 человек, при этом, с большой долей вероятности, уничтоженные комплексы обслуживали военные США, пишет «Московский комсомолец».

    Крапивник не исключил, что на месте были и военные из других стран НАТО. По его словам, ЗРК Patriot эксплуатируются немцами. Есть также вероятность, что там были и военные из Британии.

    Ранее обозреватель Дэвид Экс, комментируя уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине, заявил, что члены их экипажа «почти наверняка погибли». Украинские военные эксперты допустили, что уничтожение двух зенитно-ракетных комплексов Patriot в ДНР произошло из-за предательства.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot. Позднее источник сообщил, что в районе Покровска, предположительно, уничтожены три ЗРК Patriot.

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    11 марта 2024, 18:15 • Новости дня
    ВС России предотвратили провокацию в русле Днепра

    Сальдо: ВС России предотвратили провокацию в русле Днепра, уничтожив буксир ВСУ

    ВС России предотвратили провокацию в русле Днепра
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В русле реки Днепр пресечена провокация украинских военных, ВС России уничтожили выведенный туда украинской стороной буксир, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    ВСУ вывели в русло Днепра буксир, его подорвали российские военные, в результате судно село на мель, сообщил Сальдо, передает РИА «Новости». Предположительно, буксир вывели из реки Кошевой.

    Он добавил, что российские военные остаются в готовности к любым провокациям в рамках так называемого украинского наступления в Черном море.

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    11 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    В НАТО назвали критерий «победы Украины»

    Столтенберг назвал «победой Украины» сохранение ее государственности

    В НАТО назвали критерий «победы Украины»
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления заявил, что «победой Украины» может считаться сохранение ее государственности.

    По его словам, стороны конфликта должны сесть за стол переговоров и договориться о решении, при котором Украина будет признана как независимая страна, сообщает «Московский комсомолец».

    При этом в его заявлении не прозвучало ничего про «границы 1991 года».

    Ранее американские СМИ сообщили, что существует способ обойти указ президента Украины Владимира Зеленского, запрещающий ведение с Россией мирных переговоров.

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    11 марта 2024, 21:57 • Новости дня
    В Подмосковье арестовано имущество IKEA

    Суд Подмосковья арестовал имущество IKEA на 12,9 млрд рублей по иску ФНС

    В Подмосковье арестовано имущество IKEA
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление межрегиональной инспекции ФНС в отношении одной из структур ушедшего из России шведского мебельного концерна IKEA – ООО «Торг», следует из картотеки суда.

    Суд постановил изъять в доход государства 12 млрд 922 млн 136 тыс. 942,45 рубля, признав сделку по перечислению денежных средств ООО «Торг» в адрес Fami Limited (Ирландия) недействительной, передает ТАСС.

    Как отметили в суде, арест накладывается в пределах указанной суммы на движимое и недвижимое имущество ООО «Торг», включая денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, и объекты интеллектуальной собственности, принадлежащее на праве собственности ООО «Торг», за исключением денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы работникам, иных выплат, связанных с трудовыми отношениями, уплатой налогов, сборов, пеней, штрафов и иных платежей в бюджет.

    Напомним, в феврале межрегиональная инспекция федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №1 подала иск к ООО «Икеа торг» на 12,9 млрд рублей.

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    11 марта 2024, 12:24 • Новости дня
    Стало известно об обсуждении бойцами элитных подразделений ВСУ свержения Зеленского

    Источник в силовых структурах РФ: В элитных подразделениях ВСУ обсуждают свержение Зеленского

    Стало известно об обсуждении бойцами элитных подразделений ВСУ свержения Зеленского
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В элитных подразделениях ВСУ выражают недовольство военным руководством Украины и всерьез обсуждают свержение президента страны Владимира Зеленского, рассказал представитель российских силовых структур.

    По его словам, специалисты получили доступ к закрытому Telegram-каналу с названием «ParaBelum», в котором состоят бойцы элитных частей ВСУ, которые настроены радикально против власти, передает РИА «Новости».

    В чате состоят представители украинской морской пехоты, спецназа, разведки, спецподразделений СБУ, а также националистических батальонов. Представитель спецслужб РФ добавил, что высококвалифицированные специалисты явно недовольны сменой командования.

    «Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ», – пояснил он.

    В частности, украинские военные недовольны действиями президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского.

    К свержению президента Украины в чате «ParaBelum» призывает командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов с позывным «Зима».

    Он призывает поставить во главе государства экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. По его словам, «эта крыса (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) будет торпедировать всех».

    «Давайте снесем эту зеленую крысу и поставим Залужного!.. По факту нужно менять Зеленского, а не Залужного. Эта крыса чувствует, что у него рейтинга ноль, а у Залужного рейтинга больше, и пытается его торпедировать», – говорит Шевцов в голосовом сообщении.

    Ранее украинская разведка сообщила, что Зеленского могут попытаться свергнуть этой весной.

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    11 марта 2024, 17:59 • Новости дня
    Названы три региона, где депутаты не пользуются отечественными авто

    Три региона поручили уведомить об обеспечении депутатов отечественными авто

    Tекст: Вера Басилая

    Отправить уведомление в Ингушетию, Амурскую и Калининградскую области, где депутатам по-прежнему предоставляют автомобили иностранного производства, потребовал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин поручил направить трем субъектам России «уведомление с требованием исправить ситуацию». По его словам, депутаты 38 регионов уже пересели на российские автомобили, еще 34 субъекта предоставляют машины иностранных марок, произведенные в России до 2022 года, передает ТАСС.

    По его словам, по мере выбытия автомобилей из строя будут закупаться автомобили отечественного производства, но некоторые регионы не заключали договор аренды на транспортное обслуживание из-за отсутствия заявок депутатов.

    Ранее сообщалось, что в гараж Госдумы поступила партия отечественных машин Lada Vesta, на которых будут передвигаться депутаты. До этого Минпромторг сообщал, что для использования государственными и муниципальными чиновниками в служебных целях рекомендованы автомобили российских брендов Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и китайский Haval.

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    11 марта 2024, 13:21 • Новости дня
    Буданов заявил о подготовке «серьезной операции в Крыму»

    Глава ГУР МО Украины Буданов заявил о подготовке «серьезной операции в Крыму»

    Буданов заявил о подготовке «серьезной операции в Крыму»
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина готовит «серьезную операцию в Крыму», все действия в районе Черного моря связаны стратегическим замыслом, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Глава ГУР заявил, что Украина в Черном море готовится к операции в Крыму. По сообщениям украинской военной разведки, одним стратегическим замыслом связаны попытки ВСУ атаковать левый берег Днепра в Херсонской области, передает ТАСС.

    Между тем в эфире украинских телеканалов показали фильм об «успехах» ВСУ и операциях военной разведки в Херсонской области и в Черном море.

    Ранее о готовящемся новом контрнаступлении Украины в конце февраля заявил в интервью телеканалу Fox News Владимир Зеленский. Он отметил, что будет развивать «успех в Черном море», а также, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад вынуждает Украину перейти к тактике контрударов.

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    11 марта 2024, 16:17 • Новости дня
    Hyundai Steel решила возобновить производство стали в России

    Компания Hyundai Steel решила возобновить производство стали в России

    Hyundai Steel решила возобновить производство стали в России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Южнокорейская компания Hyundai Steel намерена возобновить производство в Петербурге через два года после остановки предприятия, сообщили СМИ.

    Как передает The Korean Economic Daily со ссылкой на источники в сталелитейной отрасли, решение о возобновлении выпуска автомобильного стального проката было принято, поскольку на него есть заказ со стороны российской AGR Automotive Group, нового владельца бывших автозаводов Hyundai Motor в России (в Сестрорецке и Шушарах), пишут «Известия».

    По данным издания, компания Hyundai WIA также получила запрос со стороны AGR на производство моторов на открытой в конце 2021 года площадке в Сестрорецке. Решения о перезапуске российского предприятия еще не принято.

    Напомним, в феврале бывший завод южнокорейского концерна Hyundai в Петербурге, приобретенный российской компанией «Арт-финанс», был переименован в «Автомобильный завод АГР». Позже стало известно, что компания АГР запустила в России продажи автомобилей под брендом Solaris, производство которых началось на заводе в Петербурге.

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    11 марта 2024, 17:52 • Новости дня
    В Молдавии признали законным отказ от молдавского языка

    Конституционный суд Молдавии признал законным переименование госязыка из молдавского в румынский

    В Молдавии признали законным отказ от молдавского языка
    @ Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Конституционный суд (КС) Молдавии на заседании признал законным решение парламента о переименовании государственного языка из молдавского в румынский, заявила глава КС Домника Маноле.

    Как указала Маноле на заседании, Конституционный суд Молдавии частично удовлетворил запрос о проверке законности решения парламента. По ее словам, решение парламента было принято в ответ на постановление КС от 2013 года, что приравнивается к конституциональным постановлениям. Также она добавила, что были внесены технические изменения в законодательство, передает РИА «Новости».

    Таким образом, государственным языком в республике признан румынский. При этом КС указал, что парламент не имел права признавать устаревшей часть статьи 13 из Конституции. В частности, из основного закона была исключена формулировка о том, что государственный язык Молдавии «функционирует на основе латинской графики». Решение о признании какой-либо формулировки из Конституции должен был принять суд, а не депутаты парламента.

    Напомним, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Украина официально признала молдавский язык румынским. Он также назвал молдавский «изобретением Российской Федерации».

    В марте прошлого года государственный язык Молдавии официально переименовали в румынский. Ранее президент Молдавии Майя Санду одобрила постановление парламента о переименовании госязыка с молдавского в румынский. До этого идею изменить госязык одобрил парламент Молдавии.

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    11 марта 2024, 12:34 • Новости дня
    Политолог назвал жестом отчаяния хамский выпад Зеленского в адрес папы Римского

    Политолог Скачко: Хамский выпад Зеленского в адрес папы Римского сыграет против него самого

    Политолог назвал жестом отчаяния хамский выпад Зеленского в адрес папы Римского
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне сокращения военной и финансовой помощи со стороны Запада Владимир Зеленский начинает явно нервничать. Это вынуждает его «набрасываться» на тех, кто призывает к мирному урегулированию конфликта. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский назвал слова папы Римского о переговорах «виртуальным посредничеством».

    «На Украине критикуют папу Римского все, кому не лень. Например, униаты недовольны тем, что Ватикан не дал Украинской греко-католической церкви статус патриархата. Раскольники ПЦУ – тем, что понтифик придерживается недостаточно жесткой, на их взгляд, позиции относительно УПЦ. Ранее украинский посол критиковал папу за уважительные слова о русском народе. Заявление Владимира Зеленского – лишь очередной случай в этой череде хамских выпадов», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    Собеседник убежден: сделать такой шаг Зеленского вынудило его отчаянное положение. «Он может удерживать власть лишь пока идет война. При этом помощь Украине со стороны Запада, благодаря которой до сих пор продолжаются боевые действия, сокращается. Конечно, Зеленский начинает нервничать. Он прекрасно понимает, что когда закончится спецоперация, наступит время нести ответственность. Отчаяние вынуждает его «бросаться» на всех, кто мешает Киеву получать оружие, на всех, кто так или иначе подтачивает его власть», – пояснил политолог.

    Скачко не исключает, что Зеленский может повторить подобные выпады в адрес специального представителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя, а также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые тоже активно продвигают идею мирного урегулирования конфликта. При этом такое поведение Зеленского сыграет против него самого, добавил собеседник. «Папа Римский и Зеленский – несопоставимые фигуры», – указал Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с упреком в адрес папы Римского Франциска после его призыва к Киеву поднять белый флаг. Он считает, что понтифик занимается «виртуальным посредничеством». «Я благодарю каждого украинского капеллана, которые с армией в силах обороны <...> поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь – с людьми. А не за 2,5 тыс. км где-то там заниматься виртуальным посредничеством», – сказал Зеленский в видеообращении.

    Накануне было опубликовано интервью, где папа Римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг. В Ватикане позднее пояснили, что папа Франциск имел в виду перемирие, а не капитуляцию. По словам представителя понтифика Маттео Бруни, тот использовал выражение для обозначения «прекращения военных действий и перемирия, достигнутого смелостью переговоров».

    В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что страна не намерена поднимать других флагов, кроме своего желто-голубого. На его заявление отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Врет как дышит. В ЕС не вступали, а флаг уже везде понацепили», – написала она в своем Telegram-канале, прикрепив к сообщению фотографии флагов ЕС в Раде и на фасадах других учреждений в Киеве.

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    11 марта 2024, 19:05 • Новости дня
    Протестующие в Польше начали блокировать автобусы с украинцами
    Протестующие в Польше начали блокировать автобусы с украинцами
    @ Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Польше митингующие и сотрудники правоохранительных органов не дают проехать пассажирским автобусам на границе с Украиной в обе стороны, заявил украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков.

    Пассажиров удерживают без каких-либо объяснений, заявил Кубраков, передает РИА «Новости». Он добавил, что подобные действия «неприемлемы» в отношении украинских граждан.

    Ранее в Еврокомиссии заявили о невозможности выполнения требований фермеров из Польши о запрете ввоза агропродукции с Украины.

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    11 марта 2024, 14:37 • Новости дня
    Соколов из «Уральских пельменей» повздорил с молодежью в метро Екатеринбурга

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Основатель команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов вступил в конфликт в екатеринбуржском метро, инцидент сняли на видео, его распространили в соцсетях.

    Соколов отдыхал в одном из местных баров, после чего отправился прогуляться по городу, в переходе метро «Геологическая» у него произошел конфликт с молодыми людьми, сообщает телеканал 360.

    Отмечается, что местные начали снимать артиста на видео, это ему не понравилось. Соколов начал идти на оппонента. По утверждениям СМИ, актер якобы ударил одного из молодых людей бутылкой.

    По словам друга артиста, его спровоцировали на такой поступок. По словам артиста, другая сторона сказала что-то неприятное девушке.

    «Уральские пельмени» и Соколов пока не давали комментариев по этой теме.

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    11 марта 2024, 19:44 • Новости дня
    Украина решила построить три оборонительные линии как у России

    Зеленский объявил о строительстве на Украине трех оборонительных линий

    Украина решила построить три оборонительные линии как у России
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начала строительство трех линий фортификационных сооружений, новых оборонных рубежей протяженностью 2 тыс. километров, сообщил в понедельник Владимир Зеленский.

    В своем Telegram-канале Зеленский написал по итогам проведения ставки с военными, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о темпах строительства новых оборонных рубежей. По его словам, начато строительство укреплений в три полосы протяженностью 2 тыс. км, передает РИА «Новости».

    Американские СМИ сообщали, что ВСУ, памятуя о том, как во время контрнаступления в 2023 году «увязли в сложной сети препятствий» российских войск, которую было практически невозможно преодолеть, стремятся построить подобную систему укреплений.

    Ранее в ВСУ заявили, что в этом году хотят создать ударную группировку и перейти к контрнаступательным действиям.

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    11 марта 2024, 20:19 • Новости дня
    Ракетным ударом уничтожены операторы морских дронов ВСУ в Одесской области

    Российские военные уничтожили сотрудников ССО Украины в Одесской области

    Ракетным ударом уничтожены операторы морских дронов ВСУ в Одесской области
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Операторы безэкипажных катеров и военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) Украины поражены ракетным ударом в Одесской области, сообщили в силовых структурах РФ.

    Как указал источник, в Одесской области ракетным ударом сегодня ночью «были поражены сэсэошники из 73-го морского центра спецопераций», а именно в/ч А1594. По его словам, под ударом также оказались и операторы безэкипажных катеров, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили пункт временной дислокации элитных украинских формирований ракетным ударом в Харьковской области.

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    11 марта 2024, 21:39 • Новости дня
    Ученые обнаружили сверхчувствительность к алкоголю у переболевших коронавирусом

    Ученые выяснили, что длительный COVID-19 усиливает чувствительность к алкоголю

    Ученые обнаружили сверхчувствительность к алкоголю у переболевших коронавирусом
    @ Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исследователи из Стэнфордского университета обнаружили, что одним из последствий затяжного коронавируса может быть повышение чувствительности к алкоголю и усиление похмельного синдрома.

    Ученые рассказали, что чувствительность к алкоголю после коронавируса проявляется усталостью, затуманенным сознанием и головной болью, говорится в сообщении на сайте «Доктор Питер».

    В ходе исследования ученые собрали информацию о здоровье взрослых испытуемых, которые сообщили о повышении чувствительности к алкоголю вследствие перенесенной коронавирусной инфекции. Некоторые испытуемые сообщили, что после выздоровления они не могут переносить алкоголь даже в малых дозах. Последствиями употребления спиртных напитков зачастую становятся сильные головные боли, тошнота, одышка и затуманенность сознания, передает Газета.Ru.

    Кроме того, еще одна 40-летняя испытуемая рассказала, что после перенесенного ковида страдает от сильного похмельного синдрома, который растягивается на несколько дней.

    Другая пациентка отметила, что после того, как она выпила один бокал вина, у нее возникла такая тяжелая реакция, что она не могла пошевелиться. Женщина описала свои симптомы как сильное похмелье с головной болью, сонливостью и усталостью на следующий день. По ее словам, неделю спустя всего одна порция алкоголя привела к такому же результату.

    Ранее ученые выяснили, что у мужчины на фоне длительного коронавируса может поменяться цвет ног при вертикальном положении тела.

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

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    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

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