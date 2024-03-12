Александр Дугин в своей программной статье призывает, в частности, к перетряске элит государства. Людей часто привлекает образ решительной, воинственной суровости – одних разогнать, других посадить, третьих заставить работать из-под палки. Но это, скорее, вызовет смуту, чем укрепит государство.17 комментариев
Знаменитый по фильму «Мимино» аэропорт в Телави решили сделать международным
Аэропорт в Телави, знаменитый по фильму «Мимино», планируют сделать международным, сообщает Минэкономики Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Это связано с тем, что «регион Кахетии – один из лидеров в плане приема туристов», отмечает ведомство.
Таким образом, параллельно с возобновлением приема внутренних рейсов, что планируется после многолетнего перерыва в мае 2024 года, аэропорт сможет обслуживать и международные.
Отмечается, что инвестировать в развитие аэропорта будет государство.
Для приема внутренних рейсов уже обновлена инфраструктура, пассажирский зал, взлетно-посадочная полоса длиной 1,2 тыс. метров и шириной 25 метров.
Официально аэропорт назван в честь грузинского царя Ираклия Второго, резиденция которого размещалась в Телави в конце XVIII века. Но в Грузии все называют его «Мимино» в честь знаменитого фильма режиссера Георгия Данелия, где главную роль летчика сыграл популярный актер и певец Вахтанг Кикабидзе.
Именно здесь в 1970-х годах велись съемки эпизодов фильма. В 1990-х годах аэродром был заброшен.