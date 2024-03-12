Знаменитый по фильму «Мимино» аэропорт в Телави решили сделать международным

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Это связано с тем, что «регион Кахетии – один из лидеров в плане приема туристов», отмечает ведомство.

Таким образом, параллельно с возобновлением приема внутренних рейсов, что планируется после многолетнего перерыва в мае 2024 года, аэропорт сможет обслуживать и международные.

Отмечается, что инвестировать в развитие аэропорта будет государство.

Для приема внутренних рейсов уже обновлена инфраструктура, пассажирский зал, взлетно-посадочная полоса длиной 1,2 тыс. метров и шириной 25 метров.

Официально аэропорт назван в честь грузинского царя Ираклия Второго, резиденция которого размещалась в Телави в конце XVIII века. Но в Грузии все называют его «Мимино» в честь знаменитого фильма режиссера Георгия Данелия, где главную роль летчика сыграл популярный актер и певец Вахтанг Кикабидзе.

Именно здесь в 1970-х годах велись съемки эпизодов фильма. В 1990-х годах аэродром был заброшен.