Ученые обнаружили сверхчувствительность к алкоголю у переболевших коронавирусом

Ученые выяснили, что длительный COVID-19 усиливает чувствительность к алкоголю

Tекст: Дарья Григоренко

Ученые рассказали, что чувствительность к алкоголю после коронавируса проявляется усталостью, затуманенным сознанием и головной болью, говорится в сообщении на сайте «Доктор Питер».

В ходе исследования ученые собрали информацию о здоровье взрослых испытуемых, которые сообщили о повышении чувствительности к алкоголю вследствие перенесенной коронавирусной инфекции. Некоторые испытуемые сообщили, что после выздоровления они не могут переносить алкоголь даже в малых дозах. Последствиями употребления спиртных напитков зачастую становятся сильные головные боли, тошнота, одышка и затуманенность сознания, передает Газета.Ru.

Кроме того, еще одна 40-летняя испытуемая рассказала, что после перенесенного ковида страдает от сильного похмельного синдрома, который растягивается на несколько дней.

Другая пациентка отметила, что после того, как она выпила один бокал вина, у нее возникла такая тяжелая реакция, что она не могла пошевелиться. Женщина описала свои симптомы как сильное похмелье с головной болью, сонливостью и усталостью на следующий день. По ее словам, неделю спустя всего одна порция алкоголя привела к такому же результату.

Ранее ученые выяснили, что у мужчины на фоне длительного коронавируса может поменяться цвет ног при вертикальном положении тела.