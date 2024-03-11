Глава Карелии осмотрел выставку о визите президента России в республику

Глава Карелии посетил выставку «Президент в Карелии»

Парфенчиков рассказал, как Владимир Путин во время визита в Петрозаводск осмотрел линию уличных тренажеров на Онежской набережной, которые можно использовать людям с ограниченными возможностями. Главу государства заинтересовала эта практика, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В конце встречи, которая была официальной рабочей, я рассказал Владимиру Владимировичу про наши уникальные тренажеры. Он спортсмен, и это его заинтересовало. Мы вопреки регламенту поехали на набережную и осмотрели тренажеры. Конечно, Владимира Владимировича они впечатлили. Тем более он уже пообщался со спортсменами-инвалидами из Карелии и с предпринимателем, установившим тренажеры. Президент до сих пор помнит эту встречу. Несколько месяцев назад мы разговаривали по телефону, обсуждали итоги совещания по Арктике, в разговоре президент вспомнил визит на набережную, хотя с того времени прошло почти семь лет», – сказал Парфенчиков.

Во время поездки Путина на набережную Онежского озера в Петрозаводске с ним смогли пообщаться горожане Андрей Иванов и Станислав Романов. Они в свое время также посетили выставку и стали участниками телепроекта «Я видел Президента» телеканала «САМПО ТВ 360».

«Президент приехал посмотреть на тренажеры, мы с ним там встретились и пообщались. Когда узнал, что выставка открывается, не мог ее пропустить. Было очень интересно увидеть фотографии 2001, 2003 годов. Меня тогда не было в Петрозаводске, служил в армии. Считаю, эта выставка особенно полезна для молодежи», – отметил Романов.

Иванов во время встречи с президентом передал ему письмо, в котором написал о том, что мечтает открыть центр психологической и социальной реабилитации людей с инвалидностью «Твой мир», и через некоторое время получил президентский грант на реализацию своего проекта.

Выставка «Президент в Карелии» будет работать в республике до 12 июня.