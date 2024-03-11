Был в Москве во времена Алексея Михайловича такой подьячий посольского приказа Григорий Карпович Котошихин. Начав блестящую карьеру дипломата, свои дни он закончил учебным пособием для студентов. Совершив предательство, но стал просто чучелом.0 комментариев
Правительство Грузии выразило озабоченность политикой Киева по отношению к Тбилиси
Правительство Грузии выразило «глубокую озабоченность» политикой Киева по отношению к Тбилиси
Включение в состав делегации Украины во время недавних визитов в Берлин и Брюссель разыскиваемого Тбилиси бывшего министра юстиции и экс-генпрокурора Грузии Зураба Адеишвили вызывает «глубокие сожаление и озабоченность», сказано в заявлении правительства страны 11 марта, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В заявлении отмечается, что «Украина вовлечена в военные действия против «агрессии России», поэтому Грузия долгое время не фиксировала позицию по тем или иным вопросам, однако сейчас решила «отчетливо ее прояснить».
В заявлении отмечается, что с момента начала СВО Грузия «твердо выражает солидарность правительству Украины и народу этой страны, официально присоединилась к более чем 600 международным решениям в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, осуждая «военную агрессию России».
Грузия оказывает Украине значительную гуманитарную помощь, напоминает правительство южнокавказского государства.
В ответ правительство Украины принимает решения, которые «жестко противоречат традициям дружбы двух стран и народов», заявил грузинский кабмин.
Правительство Грузии напоминает, что Украина еще 1 марта 2022 года отозвала посла из Грузии, а 3 июля 2023 года заставила покинуть Киев посла Грузии под «ложным предлогом» ухудшения здоровья украинского гражданина, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который отбывает шестилетний срок за коррупцию и злоупотребление служебным положением.
Также Киев обвинен грузинским правительством в распространении регулярных заявлений в поддержку Саакашвили, в том числе о том, что «бывшего президента убивает Россия руками властей Грузии».
Тбилиси отмечает, что на высоких должностях на Украине находятся грузинские преступники – советником Генпрокурора работает Адеишвили, замначальника военной контразведки – Георгий Лорткипанидзе.
Киев отказывается выдавать их, несмотря на постоянные запросы Тбилиси.
Правительству Грузии «непонятно», почему Украина принимает такие решения, которые «направлены на искусственное дистанцирование двух дружественных стран и народов».
Грузия вновь призвала Украину выдать этих лиц.