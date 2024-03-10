Слуцкий: Франция хочет создать агрессивную внутринатовскую структуру

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Слуцкий в своем Telegram-канале, президент Франции Эммануэль Макрон вопреки позиции большинства стран Европы не отказывается от идеи напрямую столкнуть войска натовских стран с российскими. По его словам, такое намерение является самоубийственным, которое пока поддержали только прибалтийские страны, власти которых не хотят уступать первенство в русофобской гонке, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Париж претендует на роль создателя внутринатовской структуры – гораздо более агрессивной, чем сама организация. По мнению Слуцкого, Макрон не справился с «ролью Наполеона», поскольку его предложение об отправке европейских войск для борьбы с Москвой отвергли Берлин, Лондон, Рим, Прага и даже Польша.

«Он вынужден довольствоваться ролью (Георгия) Гапона, самонадеянно заявившего однажды: «А разве Гапон не может стать Наполеоном?». Не может! Все это опасные игры с огнем, который рискует обрушиться в первую очередь на головы западных русофобов. Ведь ничего нельзя исключать, господин Макрон?» – уточнил Слуцкий.

Ранее Politico заявила о создании Францией альянса стран, которые «потенциально готовы» отправить западных военных на Украину.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. По данным французских СМИ, он заявил, что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе.