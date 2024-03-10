До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.19 комментариев
На Украине началось оформление документов для назначения Залужного послом
Процедуры по оформлению документов для назначения экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Британии уже начались, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига.
Как указал Сибига в эфире телеканала «Рада», уже начались процедуры, которые связаны с оформлением необходимых документов для назначения Валерия Залужного на должность полномочного посла в Великобритании. По его словам, поступило соответствующее представление от министра иностранных дел с таким предложением, оно было поддержано Зеленским, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что еще будут проходить определенные процедуры после согласования кандидата, а уже после этого, отметил Сибига, будет издан указ Зеленского о назначении послом соответствующей кандидатуры, это произойдет после получения агремана британской стороны.
Ранее украинские СМИ сообщили, что назначение Залужного украинским послом в Британии сопровождалось нарушением дипломатических норм.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность украинского посла в Британии. Газета ВЗГЛЯД писала, почему новый поворот в карьере Залужного грозит проблемой Зеленскому.