На Украине началось оформление документов для назначения Залужного послом

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Сибига в эфире телеканала «Рада», уже начались процедуры, которые связаны с оформлением необходимых документов для назначения Валерия Залужного на должность полномочного посла в Великобритании. По его словам, поступило соответствующее представление от министра иностранных дел с таким предложением, оно было поддержано Зеленским, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что еще будут проходить определенные процедуры после согласования кандидата, а уже после этого, отметил Сибига, будет издан указ Зеленского о назначении послом соответствующей кандидатуры, это произойдет после получения агремана британской стороны.

Ранее украинские СМИ сообщили, что назначение Залужного украинским послом в Британии сопровождалось нарушением дипломатических норм.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность украинского посла в Британии. Газета ВЗГЛЯД писала, почему новый поворот в карьере Залужного грозит проблемой Зеленскому.