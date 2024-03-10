До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.18 комментариев
На Украине указали на дипломатические нарушения при назначении Залужного
Zn.ua: Залужного назначили послом в Британии с нарушением дипломатических норм
Назначение экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного украинским послом в Британии сопровождалось нарушением дипломатических норм, сообщили местные СМИ.
Как пишет издание «Зеркало недели» (Zn.ua), за всю историю существования МИД Украины «никто и никогда» не делал заранее заявлений о направлении агремана – запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу. Отмечается. что данные слова нарушают дипломатическую этику, а также все «написанные и неписаные правила дипломатии», передает «Коммерсант».
По данным издания, офис Зеленского заставил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу объявить о согласовании кандидатуры Валерия Залужного, поскольку, вероятнее всего, в окружении Зеленского боялись, чтобы Залужный не передумал. Кроме того, добавило издание, на Украине отсутствует министр иностранных дел, который может сказать президенту, что это неприлично.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру экс-главкома ВС страны Валерия Залужного на должность украинского посла в Британии.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему новый поворот в карьере Залужного грозит проблемой Зеленскому.