В США усомнились в способности стран G7 принять решение по активам России до июня

Глава Минфина США Йеллен усомнилась в возможности стран G7 принять решение по активам России до июня

Tекст: Валерия Городецкая

Как сказала Йеллен агентству Reuters, в этом процессе существуют сложные юридические препятствия, любое решение должно быть юридически обосновано, передает ТАСС.

Решение об использовании российских активов будут принимать лидеры стран G7, но вовсе «не ясно, смогут ли они принять его на саммите в Италии в июне», отметила она.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден добивается, чтобы G7 выработала стратегию по использованию замороженных российских активов к июньскому саммиту.