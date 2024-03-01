Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
В США усомнились в способности стран G7 принять решение по активам России до июня
Глава Минфина США Йеллен усомнилась в возможности стран G7 принять решение по активам России до июня
Лидеры стран «Большой семерки» (G7) могут не прийти к договоренности по изъятию российских активов для помощи Украины к июню, считает глава министерства финансов США Джанет Йеллен.
Как сказала Йеллен агентству Reuters, в этом процессе существуют сложные юридические препятствия, любое решение должно быть юридически обосновано, передает ТАСС.
Решение об использовании российских активов будут принимать лидеры стран G7, но вовсе «не ясно, смогут ли они принять его на саммите в Италии в июне», отметила она.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден добивается, чтобы G7 выработала стратегию по использованию замороженных российских активов к июньскому саммиту.