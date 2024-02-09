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    Марат Баширов Марат Баширов Путин перевернул картину мира колонизаторов

    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швеция доказала потерю Европой юридической свободы

    То, как поступают европейские власти в отношении взрывов «Северного потока», является не государственной политикой, а выживанием слабых в заведомо проигрышной для них ситуации.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Мир оказался между Оруэллом и Аверченко

    Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.

    5 комментариев
    9 февраля 2024, 23:33 • Новости дня

    Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море

    Украинский морской дрон уничтожен патрульным катером Черноморского флота России

    Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В юго-западной части акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины, сообщило Минобороны России.

    Украинский дрон направлялся в сторону Крыма и был уничтожен из штатного вооружения российского патрульного катера, сообщило Минобороны в Telegram.

    Накануне сообщалось, что дежурные средства ПВО уничтожили в небе над Крымом украинский беспилотник самолетного типа.

    9 февраля 2024, 04:26 • Новости дня
    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине

    Путин: Конфликт на Украине закончится за недели, если США прекратят поставки оружия Киеву

    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине закончится за несколько недель, если США прекратят поставки оружия Киеву.

    «Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения – все закончится в течение нескольких недель, вот и все, и тогда можно договариваться о каких-то условиях. Перед тем как вы это сделаете – прекратите», – сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин назвал госпереворот на Украине в 2014 году  политической ошибкой ЦРУ, которое его осуществило. «Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв», – подчеркнул Путин.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 06:36 • Новости дня
    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»

    Путин заявил, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими

    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими и то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны, заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Он привел в пример историю на поле боя, когда украинские военные, попав в окружение, отказались сдаваться в плен российским бойцам, заявив, что «русские не сдаются».

    «Наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!» И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: «Русские не сдаются!»... Они до сих пор русскими себя ощущают», – рассказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина. Он заявил, что Украина в ее сегодняшнем виде – искусственное государство, созданное советскими властями.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 02:28 • Новости дня
    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Путин рассказал Карлсону историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого

    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина в ее сегодняшнем виде — искусственное государство, созданное советскими властями, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста. Он подробно рассказал журналисту историю становления русской государственности.

    Путин напомнил, что Россия начала развиваться из двух центров – Киева и Новгорода, а значимой вехой в ее истории стало Крещение Руси.

    Позднее часть южных русских земель, включая Киев, попала под власть Польско-Литовского государства, и поляки в течение десятилетий занимались «ополячиванием» жителей этих территорий, рассказал Путин. «Внедряли туда свой язык, стали внедрять идею о том, что это не совсем русские, что, поскольку они живут у края, они украинцы», – приводит слова Путина ТАСС.

    При этом со временем жители южных регионов начали обращаться в Москву, чтобы Москва их «забрала к себе». В подтверждение своих слов он передал Карлсону копии исторических документов, в том числе писем Богдана Хмельницкого в Варшаву с требованием соблюдения прав населения территории, которую сегодня называют Украиной, а также его послания в Москву с просьбой взять эти земли «под сильную руку московского царя».

    В 1686 году все левобережье Днепра, включая Киев, отошло к России, а правобережье осталось за Польшей. 

    Перед Первой мировой войной австрийский генштаб начал активно продвигать «идею Украины» и украинизации, чтобы ослабить Россию.

    «У нас есть все основания говорить, что, конечно, Украина в известном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина», – добавил российский президент.

    Он напомнил, что после Второй мировой войны Украинская ССР получила часть земель, которые относились к Польше и другим сопредельным государствам. «У Румынии и у Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, Украинская ССР получила огромное количество территорий, которые никогда к ней никакого отношения не имели, включая Причерноморье.

    На сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 08:18 • Новости дня
    Медведев заявил о презрении к «бандеровскому предателю» Сырскому

    Медведев о Сырском: Советский русский офицер стал бандеровским предателем

    Медведев заявил о презрении к «бандеровскому предателю» Сырскому
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Биография Александра Сырского, назначенного новым главнокомандующим вооруженными силами Украины, внушает «чувство ненависти, презрения и омерзения», заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале отметил, что чувство ненависти возникает ко всем причастным к разрушению Советского Союза. «По сути, Российской империи», – уточнил он, напомнив, что в итоге исчезла огромная страна и «миллионы людей были обречены на страдания и смерть».

    Презрение, по словам зампреда Совбеза России, возникает к Западу, который «маниакально» и «исступленно» толкал народы России и Украины – единый русский народ – к новой гражданской войне.

    А также Медведев заявил, что испытывает омерзение к человеку, который «был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем». Он напомнил, что Сырский нарушил присягу и служит нацистам. «Пусть земля горит у него под ногами!» – пожелал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.

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    9 февраля 2024, 19:45 • Новости дня
    В Киеве собрался новый майдан против Зеленского

    Требующие вернуть Залужного вышли на митинг в центре Киева

    В Киеве собрался новый майдан против Зеленского
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    На митинг против отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ), который начался на площади Независимости («майдан») в центре Киева, пришли несколько десятков человек, сообщили местные СМИ.

    Как пишет издание «Страна», участники акции скандировали лозунги: «Зеленского – вон (геть)!» и «Верните генерала Залужного». Отмечается, что некоторые пришли с плакатами, на которых также были написаны эти лозунги. По данным украинских СМИ, обстановка в районе проведения акции спокойная, военных среди ее участников нет, передает ТАСС.

    В пятницу бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному присвоили звание героя Украины.

    Напомним, Залужного отстранили от должности главнокомандующего ВСУ, его место занял Александр Сырский.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

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    9 февраля 2024, 20:02 • Новости дня
    Сырский в разговоре с матерью признался в ненависти к украинцам

    Соседка матери Сырского рассказала, что новый главком ВСУ признался в ненависти к украинцам

    Сырский в разговоре с матерью признался в ненависти к украинцам
    @ Volodymyr Tarasov/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соседка родителей Александра Сырского, проживающих во Владимире, рассказала, что новый главком ВСУ признавался в разговоре с матерью, что ненавидит «хитрых и пронырливых» украинцев, которые сидят с ним в одном штабе.

    Соседка рассказала RT, что Сырский признался матери, когда последний раз приезжал в Россию, примерно в период с 2008 года по 2010-й, что украинцы очень хитрые и пронырливые, особенно те, кто с ним в одном штабе сидит. По ее словам, главком ВСУ смирился с такой ситуацией, потому что у него там, на Украине, вся жизнь прошла.

    Кроме того, она рассказала, что Сырский звонит своей матери «каждый божий день» или пишет сообщения. «Если бы Сырский отказался [от должности главкома ВСУ], его бы расстреляли», – уверена соседка, добавив, что никакой радости назначение сына не принесло: «Ну что родители могут сделать?»

    Общается ли Сырский с отцом-полковником, который служил в разных городах России и в Германии, неизвестно.

    Ранее в Сети было опубликовано письмо матери главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к своему отцу, который погиб во время Великой Отечественной войны, спасая товарищей от фашистов.

    Брат нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег, проживающий в российском городе Владимире, сообщил, что много лет не общается с родственником, который отказался от своей «российской родни». Сын нового главкома ВСУ Антон Сырский выступал в поддержку российской операции в Сирии.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что испытывает омерзение к человеку, который «был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем». Он напомнил, что Сырский нарушил присягу и служит нацистам. «Пусть земля горит у него под ногами!» – пожелал Медведев.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.

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    9 февраля 2024, 03:28 • Новости дня
    Путин назвал условия сохранения Крыма в составе Украины в 2014 году

    Путин заявил, что если бы власть в Киеве в 2014 году сменилась законно, это бы сохранило Украине Крым

    Tекст: Денис Тельманов

    Крым остался бы в составе Украины, если бы смена власти в Киеве в 2014 году прошла законно и бескровно, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

    «Зачем госпереворот, зачем жертвы? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начали потом операции в Донбассе? Вот этого я не понимаю, Зачем это надо было делать? Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв, без начала военных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане, в голову бы никогда не приходило», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что украинский конфликт был спровоцирован госпереворотом в Киеве, который в 2014 году был реализован ЦРУ.

    При этом он уточнил, что у тогдашнего президента Украины Виктора Януковича не было шансов на победу в выборах, и все это знали. И несмотря на это Янукович согласился на досрочные выборы.

    На сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 14:32 • Новости дня
    Сырский назвал обновленные задачи ВСУ

    Главнокомандующий ВСУ Сырский назвал обновленные задачи ВСУ

    Сырский назвал обновленные задачи ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам, заявив, что перед украинской армией стоят новые цели.

    По его словам, важнее всего четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров, передает ТАСС.

    Также Сырский отметил, что Киеву необходимо соблюдать баланс между выполнением боевых задач и восстановлением личного состава подразделений.

    Кроме того, главком ВСУ добавил, что военные штабы всех уровней должны знать все «потребности фронта» и владеть ситуацией на всех участках линии боевого соприкосновения.

    Более того, он подчеркнул, что интенсификация обучения и подготовки личного состава является «как никогда актуальным» вопросом.

    Помимо прочего, Сырский сообщил, что армия нуждается в постоянном совершенствовании «методов ведения боевых действий», во внедрении новых технологий и в масштабировании «успешного опыта».

    Напоследок главком ВСУ выразил благодарность «бывшим руководителям Вооруженных сил Украины».

    В Кремле ранее заверили, что отставка Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и замена его на Александра Сырского не повлияет на ход СВО на Украине.

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    9 февраля 2024, 09:48 • Новости дня
    FT: Ситуация для ВСУ на передовой гораздо хуже, чем они признают

    FT: Отчаянная ситуация для ВСУ на передовой гораздо хуже, чем они признают

    FT: Ситуация для ВСУ на передовой гораздо хуже, чем они признают
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже нынешние позиции, пишет Financial Times.

    Газета приводит слова дипломата НАТО, заявившего, что для ВСУ ситуация на передовой гораздо хуже, чем они показывают. При этом чиновники в США и Европе предупреждают, что Украина сталкивается с критической нехваткой артиллерийских боеприпасов на фоне отсутствия обещанной помощи со стороны Запада, передает РИА «Новости».

    Как приводит Financial Times слова высокопоставленного американского военного чиновника, задержка помощи со стороны Конгресса США рискует создать «разрыв в шланге» поставок Киеву». Как пишет издание, украинцам будет трудно достичь даже удержания нынешних позиций.

    Ранее в Раде указали на критическую ситуацию из-за нехватки боеприпасов у ВСУ.

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    9 февраля 2024, 15:57 • Новости дня
    Bloomberg: Украина подготовила план на случай прекращения помощи США
    Bloomberg: Украина подготовила план на случай прекращения помощи США
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти готовят план изыскания средств на случай прекращения американской помощи, для того чтобы сохранить поддержку Международного валютного фонда (МВФ), сообщило агентство Bloomberg.

    Как пишет издание, Украина рассматривает план, который включает повышение налогов, расширение продаж внутренних облигаций и сокращение расходов, чтобы заткнуть дыру в бюджете в попытке получить деньги от МВФ, если жизненно важная помощь США останется заблокированной, передает REN TV.

    Издание указывает, что эти меры послужат для МВФ гарантией того, что Киев сможет обсуживать свои долги даже в случае прекращения финансовой помощи со стороны союзников, и это является условием кредитной программы объемом 15,6 млрд долларов, предоставленной МВФ Украине.

    По данным агентства, план представят на следующей неделе во время визита сотрудников фонда в Киев.

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о выделении Киеву Международным валютным фондом порядка 900 млн долларов.

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    9 февраля 2024, 03:40 • Новости дня
    Путин назвал госпереворот 2014 года на Украине политической ошибкой ЦРУ

    Путин назвал госпереворот 2014 года на Украине колоссальной политической ошибкой ЦРУ

    Путин назвал госпереворот 2014 года на Украине политической ошибкой ЦРУ
    @ Максим Блинов/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Переворот на Украине в 2014 году был совершен при поддержке американского Центрального разведывательного управления и стал его политической ошибкой, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

    Путин напомнил, о договоренностях между руководством России и США в 2014 году.

    «Вы там Януковича успокойте, а мы успокоим оппозицию, пускай все идет по пути политического урегулирования», – рассказал Путин. – «Мы сказали: «Хорошо, согласны, давайте так и сделаем». Янукович не применил, как просили нас американцы, ни вооруженных сил, ни полиции. А вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот».

    Российский президент добавил, что переворот произошел «при поддержке ЦРУ, конечно», передает ТАСС.

    «Технически они все сделали правильно, добились того, чего хотели, – сменили власть. Но с политической точки зрения это колоссальная ошибка. Политическое руководство должно было видеть, к чему это приведет... Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв», подчеркнул Путин.

    Ранее на сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.


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    9 февраля 2024, 14:24 • Новости дня
    В Киеве заявили, что на сбитом Ил-76 якобы не было украинских пленных

    Глава СНБО Данилов заявил, что на сбитом Ил-76 якобы не было украинских пленных

    Tекст: Ольга Никитина

    В Киеве начали отрицать, что на сбитом в Белгородской области российском самолете Ил-76 находились украинские военнопленные.

    «Были ли там наши пленные? Точно могу сказать – нет», – заявил в эфире украинского ТВ секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, слова которого передает RT.

    Заявление прозвучало после того, как накануне New York Times опубликовала подтверждение того, что Ил-76 с украинскими пленными действительно сбили из американского ЗРК Patriot.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76.

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    9 февраля 2024, 05:45 • Новости дня
    Путин призвал Запад и Украину исправить ошибку Джонсона на переговорах о мире

    Путин призвал Запад и Украину исправить ошибку Джонсона, помешавшего завершить мирные переговоры

    Путин призвал Запад и Украину исправить ошибку Джонсона на переговорах о мире

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин призвал страны Запада исправить ошибку, совершенную экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, который отговорил украинскую делегацию от заключения мирного договора с Россией.

    «Они же прекратили переговоры. Ошибка? Да. Исправьте ее. Мы готовы», – сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Он напомнил, что на переговорах в Стамбуле был составлен большой документ о мирном соглашении, однако глава украинской делегации рассказал, что сначала планировал подписать документ, а затем появился «господин Джонсон» и отговорил его от этого, и Украина упустила шанс прекратить военные действия.

    «Ну упустили, совершили ошибку – пусть вернутся к этому, вот и все. Но почему мы должны суетиться и исправлять чьи-то ошибки?» – заявил российский президент.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 19:19 • Новости дня
    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ

    Западные СМИ подвергли нового главкома ВСУ Сырского резкой критике

    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Крупная военная встряска», «нежелательное потрясение», «негладкая перестановка» – так западные СМИ описывают назначение «Мясника» и «Генерала 200» Александра Сырского на пост главнокомандующего ВСУ. Чем вызваны нелестные оценки иностранных изданий нового первого лица украинской армии?

    «Некоторые аналитики предупреждают, что уход Залужного может привести к нежелательным потрясениям, вбив клин между украинской армией и политическим руководством страны», – комментирует назначение Сырского The Washington Post. По мнению издания, кадровые перестановки в столь значимый момент могут усилить чувство неопределенности у западных союзников ВСУ.

    Издание Bloomberg называет сложившуюся ситуацию «негладкой перестановкой». Отмечается, что отставка Залужного произошла по причине сильных разногласий, имевшихся между главкомом и Зеленским. Подчеркивается, что для замены было выбрано неподходящее время, поскольку страна, испытывающая нехватку в военной помощи Запада, не нуждается в столь «крупной военной встряске».

    Схожие опасения высказывает и The Wall Street Journal. Смена главнокомандующего происходит в момент, когда «страна сталкивается с растущими вызовами на поле боя». По мнению издания, данное решение несет «значительный риск для Зеленского», напоминая, что, по данным некоторых опросов, именно Залужный является «наиболее доверенной общественной фигурой» на Украине.

    Кроме того, в статье критикуется и управленческий стиль Сырского. Отмечается, что он «готов жертвовать людьми ради исключительно символических достижений». Данную тему развивает Politico, характеризуя нового главкома в качестве основного виновника «мясорубки в Бахмуте». Прогнозируется, что его назначение не окажет положительного влияния на боеспособность ВСУ.

    «Те, кто находятся на передовой, считают Сырского суровым генералом советского образца, который бессердечно подвергает своих людей опасности», – пишет издание. Анонимный представитель украинской армии рассказывает о прозвище «Мясник», закрепившемся за преемником Залужного. «Прижилась и другая кличка – «Генерал 200», – указывает солдат.

    «Неустанное стремление Сырского к тактической выгоде постоянно истощает ценные человеческие ресурсы, что приводит к победам типа захвата лесных массивов или небольших деревень без следования каким-либо оперативным целям», – цитирует газета пост одного из служащих ВСУ в соцсети Х (ранее – Twitter, запрещена на территории РФ).

    The Economist сообщает, что многие украинские военные «испытывают ужас» от личности Сырского. «Генерал имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, невзирая на высокие ставки для имеющихся личного состава и техники», – подчеркивается в материале. При этом указывается, что он «менее склонен подвергать сомнению приоритеты» Зеленского.

    «Заняв высшую должность, ему придется смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду властям», – заключает газета. На эту же проблему указывает и The Times. Издание отмечает, что многие офицеры смеются над Сырским, поскольку он не способен оспаривать решения политического руководства страны.

    В связи с этим новый главком пользуется репутацией человека, слепо подчиняющегося инструкциям сверху. Кроме того, в глазах подчиненных он выглядит главным виновником потери лучших солдат Украины. Большинство рядовых также склонны обвинять его в провале летнего контрнаступления.

    Телеканал CBS News обращает внимание и на другую проблему Сырского. «Залужный – харизматичный и популярный военный лидер, заменить которого будет нелегко. Его сменщику понадобится налаживать отношения с США и НАТО в условиях, когда ощущение правительственной нестабильности становится опасным для Зеленского», – подчеркивается в материале.

    При этом The Guardian скептически задается вопросом: как именно назначение Сырского способно улучшить положение ВСУ? Издание отмечает, что в ситуации, когда главная проблема армии заключается в невозможности «убедить республиканцев США разблокировать военную помощь на сумму 61 млрд долларов», не сумеет помочь никакое альтернативное видение событий на поле боя.

    «ВСУ не хватает критически важных боеприпасов. В то время как Россия выпускает примерно 10 тыс. снарядов в день, а на Украине до сих пор не решены проблемы промышленного производства, Киеву остается лишь обороняться, надеясь, что Москва постепенно исчерпает свои ресурсы», – резюмирует газета.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

    Коментарии (4)
    9 февраля 2024, 16:59 • Новости дня
    Военкоматы на Украине будут работать круглосуточно
    Военкоматы на Украине будут работать круглосуточно
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Украинские военкоматы будут работать круглосуточно, следует из нового постановления правительства Украины.

    Как говорится в документе, в ходе мобилизации и действия военного положения военкоматам предоставляется право круглосуточно рассматривать дела по административным правонарушениям и налагать административные взыскания, передает «Страна.ua».

    Помимо этого, военкоматам разрешается организовывать с определенной периодичностью проведение медосмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов. Также военоматы в круглосуточном режиме будут вести учет транспортных средств, предназначенных для передаче армейским и иным подразделениям в ходе мобилизации и военное время.

    Ранее Верховная рада приняла в первом чтении закон о мобилизации, ужесточающий правила мобилизации украинцев, в частности предполагается введение электронных повесток и возможность ограничения прав уклонистов.

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    Индия спасла мир от дорогой нефти и рецессии

    Индия считает, что мир должен ее благодарить за покупку российской нефти, а не ругать. Ранее в ЕС были призывы запретить Индии поставлять бензин и дизель из российской нефти. Как именно Индия спасла мир от рецессии? Подробности

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    Интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада

    Десятки миллионов человек уже стали зрителями первого за долгое время интервью, которое западный журналист взял у президента России. Американские коллеги Такера Карлсона в ярости, и их в какой-то мере можно понять. Слова Владимира Путина прорвали информационную блокаду, созданную на Западе против России с самого начала спецоперации. Подробности

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    Как российские войска взяли «неприступный» район Авдеевки

    Новое дерзкое и удачное наступление предприняли российские войска, берущие в кольцо один из наиболее ожесточенных районов украинской обороны – Авдеевку. Прорыв был осуществлен на участке, который ВСУ считали непреодолимым, и сделано это было благодаря особой тактической хитрости. О чем идет речь? Подробности

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    Директор ЦРУ выдал опасения США по поводу Украины

    В американских элитах, говорят эксперты, рассматривается возможность выйти из украинского кризиса. И свидетельством этому, как ни парадоксально, является программная статья директора ЦРУ Уильяма Бернса. Что говорится в этом тексте и почему он крайне важен для признания правоты России в кризисе на Украине? Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Путин и прокурор уничтожили Байдена

      Сразу после того, как журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к нации. В итоге он подтвердил правоту и Путина, и прокурора, который вел расследование против хозяина Белого дома.

    • ВСУ на грани

      На фоне сообщений американских СМИ о том, что ВСУ находятся в критическом состоянии из-за нехватки личного состава, вооруженные силы в РФ совершили дерзкий прорыв в Авдеевке – на одном из наиболее многострадальных и важных участков фронта.

    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

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    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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