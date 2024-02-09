Зеленского предупредили о политических рисках из-за замены Залужного

Bloomberg: Увольнение Валерия Залужного несет политические риски для президента Украины

Tекст: Вера Басилая

Агентство указывает, что Зеленский не уточнил, чем будет заниматься Залужный, если останется «частью команды». В публикации отмечается, что новый главком ВСУ не имеет широкой поддержки в стране, несмотря на положительную характеристику Зеленского, который назвал Сырского «самым опытным» командующим, передает ТАСС.

По словам профессора стратегических исследований шотландского Университета Сент-Эндрюс Филлипса О’Брайена, Сырский представляет собой самую противоречивую военную фигуру на Украине, а его его назначение – рискованный шаг для Зеленского.

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Ранее украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что снятие Залужного с поста ВСУ резко дестабилизирует ситуацию в вооруженных силах и на Украине в целом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставка Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и замена его на Сырского не повлияет на ход СВО на Украине.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.