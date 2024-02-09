Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.2 комментария
Зеленского предупредили о политических рисках из-за замены Залужного
Bloomberg: Увольнение Валерия Залужного несет политические риски для президента Украины
Замена Валерия Залужного на посту главнокомандующего Вооруженными силами Украины на Александра Сырского несет политические риски для президента Владимира Зеленского из-за популярности генерала среди населения, сообщает Bloomberg.
Агентство указывает, что Зеленский не уточнил, чем будет заниматься Залужный, если останется «частью команды». В публикации отмечается, что новый главком ВСУ не имеет широкой поддержки в стране, несмотря на положительную характеристику Зеленского, который назвал Сырского «самым опытным» командующим, передает ТАСС.
По словам профессора стратегических исследований шотландского Университета Сент-Эндрюс Филлипса О’Брайена, Сырский представляет собой самую противоречивую военную фигуру на Украине, а его его назначение – рискованный шаг для Зеленского.
Ранее украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что снятие Залужного с поста ВСУ резко дестабилизирует ситуацию в вооруженных силах и на Украине в целом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставка Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и замена его на Сырского не повлияет на ход СВО на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.