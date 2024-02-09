В РУСАДА призвали усилить антидопинговое просвещение фигуристов после дела Камилы Валиевой

Tекст: Александра Юдина

Как отметила представитель пресс-службы, в фигурном катании иногда случаются нарушения антидопинговых правил (в 2022 году РУСАДА открыло два дела, в 2023 – одно), при этом речь идет об использовании запрещенных в спорте субстанций и фальсификация, передает ТАСС.

В этой связи, как пояснили в агентстве, важно усилить профилактическую работу по нарушению антидопинговых правил спортсменами и их персоналом.

Известно, что совместно с сотрудниками Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) уже ведется активная информационно-образовательная деятельность.

Как пояснили в пресс-службе, ФФККР выработала «Антидопинговую образовательную стратегию Федерации фигурного катания на коньках России на период с 2023 по 2025 год». Ответственные за антидопинговое обеспечение в ФФККР успешно прошли научно-методический семинар РУСАДА и сертифицированы для проведения антидопинговых мероприятий с использованием материалов агентства.

Известно, что в данный момент сотрудники отдела реализации образовательных программ РУСАДА находятся в тесном контакте с ответственными за антидопинговое обеспечение в Федерации фигурного катания на коньках России и амбассадором от ФФККР Павлом Дроздом для планирования и проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений антидопинговых правил.

Ранее в РУСАДА заявили об отсутствии полномочий для расследования в отношении окружения Камилы Валиевой.

Напомним, спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и лишил ее всех медалей и титулов, полученных с 25 декабря 2021 года.

