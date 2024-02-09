  • Новость часаПолитолог: В США попытаются нивелировать эффект от интервью Путина Карлсону
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    Интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада
    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине
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    Путин: Маска остановить невозможно
    Путин: Запад начинает осознавать, что поражения России не будет
    Путин назвал единственный повод для введения российских войск в Польшу
    Путин рассказал Карлсону о кричащих «русские не сдаются» солдат ВСУ
    Путин: Зеленский обманул своих избирателей
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швеция доказала потерю Европой юридической свободы

    То, как поступают европейские власти в отношении взрывов «Северного потока», является не государственной политикой, а выживанием слабых в заведомо проигрышной для них ситуации.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Мир оказался между Оруэллом и Аверченко

    Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.

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    Александр Носович Александр Носович Отставка Залужного как процесс полураспада режима Зеленского

    Военная диктатура на Украине, как змея, укусила саму себя, потому что ВСУ были одной из ее несущих конструкций. Режим хочет взвалить ответственность за военные провалы на военных – свою основу. А военные, конечно, против.

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    9 февраля 2024, 12:30 • Новости дня

    В РУСАДА призвали усилить антидопинговое просвещение фигуристов

    В РУСАДА призвали усилить антидопинговое просвещение фигуристов после дела Камилы Валиевой

    Tекст: Александра Юдина

    В Российском антидопинговом агентстве призвали усилить профилактическую работу по нарушению антидопинговых правил фигуристами и их персоналом, заявили в пресс-службе РУСАДА.

    Как отметила представитель пресс-службы, в фигурном катании иногда случаются нарушения антидопинговых правил (в 2022 году РУСАДА открыло два дела, в 2023 – одно), при этом речь идет об использовании запрещенных в спорте субстанций и фальсификация, передает ТАСС.

    В этой связи, как пояснили в агентстве, важно усилить профилактическую работу по нарушению антидопинговых правил спортсменами и их персоналом.

    Известно, что совместно с сотрудниками Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) уже ведется активная информационно-образовательная деятельность.

    Как пояснили в пресс-службе, ФФККР выработала «Антидопинговую образовательную стратегию Федерации фигурного катания на коньках России на период с 2023 по 2025 год». Ответственные за антидопинговое обеспечение в ФФККР успешно прошли научно-методический семинар РУСАДА и сертифицированы для проведения антидопинговых мероприятий с использованием материалов агентства.

    Известно, что в данный момент сотрудники отдела реализации образовательных программ РУСАДА находятся в тесном контакте с ответственными за антидопинговое обеспечение в Федерации фигурного катания на коньках России и амбассадором от ФФККР Павлом Дроздом для планирования и проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений антидопинговых правил.

    Ранее в РУСАДА заявили об отсутствии полномочий для расследования в отношении окружения Камилы Валиевой.

    Напомним, спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и лишил ее всех медалей и титулов, полученных с 25 декабря 2021 года.

    8 февраля 2024, 15:54 • Новости дня
    Умирающий солдат ВСУ записал прощальное видео для родных на русском языке
    Умирающий солдат ВСУ записал прощальное видео для родных на русском языке
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ получил тяжелое ранение в боях за Андреевку в Донецкой народной республике (ДНР). Боец решил, что скоро умрет, поэтому записал прощальное видео для родных и друзей.

    Украинский телеканала ТСН опубликовал видео, которое записал военный с позывным «Гиря», и добавил, что солдат принимал участие в операции возле Андреевки в ДНР. На его глазах погибли сослуживцы, а затем ранение получил и он сам, передает «Московский комсомолец».

    Военный сообщил, что истекает кровью и чувствует, что «просто засыпает». «Так получилось, я очень сильно теку. Хочу попрощаться с мамой, братом, своей любимой девушкой, сказать, что я вас всех любил», – рассказал он. Отмечается, что солдат сделал запись на русском языке.

    В конце видео украинский военный закрывает глаза и говорит, что, может быть, где-то встретится со своими родными. При этом, по данным украинских СМИ, «Гирю» нашли, он еще был жив, его успели доставить в больницу.

    Ранее пленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко рассказал, как на позициях в Авдеевке в ДНР украинские солдаты ждали спасения российскими войсками.

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    8 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    Байден заявил об отступлении США с Украины

    Байден: Украина находится в критической точке конфликта

    Байден заявил об отступлении США с Украины
    @ Jacquelyn Martin/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина в настоящее время находится в критической точке конфликта из-за сокращения помощи, заявил президент США Джо Байден.

    Как пишет Bloomberg, Байдена беспокоит, что союзники Украины отказываются от ее поддержки, когда страна находится в критической точке конфликта, передает RT.

    «А мы что делаем? Отступаем?» – заявил американский лидер.

    Ранее сообщалось, что проект закона, в котором предусматривается выделение помощи Украине, Израилю, а также ужесточение контроля на южной границе США, не прошел первое процедурное голосование в Сенате Конгресса.

    Во вторник Байден заявил об отчаянном положении Украины, отметив, что не готов идти на уступки Республиканской партии США ради выработки отдельных законопроектов о помощи Украине и Израилю.

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    9 февраля 2024, 04:26 • Новости дня
    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине

    Путин: Конфликт на Украине закончится за недели, если США прекратят поставки оружия Киеву

    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине закончится за несколько недель, если США прекратят поставки оружия Киеву.

    «Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения – все закончится в течение нескольких недель, вот и все, и тогда можно договариваться о каких-то условиях. Перед тем как вы это сделаете – прекратите», – сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин назвал госпереворот на Украине в 2014 году  политической ошибкой ЦРУ, которое его осуществило. «Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв», – подчеркнул Путин.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    8 февраля 2024, 18:33 • Новости дня
    Умер основатель группы «Машина времени»
    Умер основатель группы «Машина времени»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Один из основателей группы «Машина времени» Юрий Борзов ушел из жизни в возрасте 70 лет, сообщил лидер «Машины времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом в России).

    Макаревич подтвердил смерть своего школьного друга, передает RT.

    Как пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, тело Борзова обнаружили утром 8 февраля в его квартире в Токмаковом переулке в Басманном районе Москвы. Отмечается, что музыкант лежал в домашнем халате на полу, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Точную причину смерти установит экспертиза – предварительно, Борзов умер от сердечного приступа, говорится в сообщении.

    В конце января умер российский рок-музыкант, участник групп «Машина времени» и «Земляне» Юрий Ильченко.

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    9 февраля 2024, 06:36 • Новости дня
    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»

    Путин заявил, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими

    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими и то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны, заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Он привел в пример историю на поле боя, когда украинские военные, попав в окружение, отказались сдаваться в плен российским бойцам, заявив, что «русские не сдаются».

    «Наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!» И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: «Русские не сдаются!»... Они до сих пор русскими себя ощущают», – рассказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина. Он заявил, что Украина в ее сегодняшнем виде – искусственное государство, созданное советскими властями.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    8 февраля 2024, 12:38 • Новости дня
    Newsweek: Российский боец пощадил на поле боя вступившего в ряды ВСУ сына

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский военный на поле боя столкнулся с собственным сыном, который перешел на сторону Украины, и пощадил его, сообщило издание Newsweek.

    По данным СМИ, 19-летний молодой человек жил на Украине, после начала контрнаступления ВСУ в прошлом году с ним связался отец и предложил вступить в ВС России. Парень с детства не видел отца и отказался от предложения, вступив вместо этого в ряды ВСУ, передает канал «360».

    Молодой человек управлял американской машиной Bradley. На поле боя российские войска начали выпускать снаряды по машине. Оказалось, что в этот момент на линии боевого соприкосновения танком управлял отец парня. После боя мужчина позвонил сыну и сообщил, что перестал стрелять, как только узнал, что в Bradley находится он.

    Через некоторое время отец погиб на фронте. Предположительно, он сгорел в танке при атаке БПЛА.

    «Ну, такова судьба», – отреагировал на гибель бойца его сын. Молодой человек продолжает управлять американским Bradley.

    Ранее стала известна история отца российского военнослужащего, который отправился на фронт, узнав он ранении сына.

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    8 февраля 2024, 16:22 • Новости дня
    Фантаст Перумов высказал свое мнение об СВО и критике России из-за рубежа

    Живущий в США писатель-фантаст Ник Перумов: СВО – это война за воссоединение русских земель, уехавшие из России не имеют права ее критиковать

    Фантаст Перумов высказал свое мнение об СВО и критике России из-за рубежа
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Специальная военная операция на Украине идет за воссоединение русских земель, а уехавшие за границу эмигранты не имеют права критиковать действия России, заявил проживающий в США писатель-фантаст Ник Перумов.

    «Когда ты уезжаешь из своей страны, из России, со своей Родины – ты многое теряешь. Список длинен. Но особенно важно – ты лишаешься морального права говорить о событиях, происходящих на твоей Родине здесь и сейчас. О событиях истории – возможно. А о настоящем – нет. Жалки и достойны презрения те, кто сидя вдалеке от роковых событий, высокомерно обсуждают их с уютных диванов - «а наступать надо было совсем не так...», «а воевать нужно совсем иначе...», – написал он на своей странице «ВКонтакте».

    Перумов отметил, что сам также применяет это правило, «иначе грош ему цена».

    «О великой и страшной войне за воссоединение русских земель имеют право говорить и рассуждать многие – от тех, кто сейчас на фронте – кто штурмует Авдеевку, защищает Горловку или отражает удары по Белгороду – и до тех, кому на голову даже в глубоком тылу, вроде Нижнего Новгорода или Царицына, может прилететь вражеский дрон», – подчеркнул писатель.

    «А уехавшие – нет, они не имеют этого права. До тех пор, пока не вернутся», – заключил Перумов.

    Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко объяснил газете ВЗГЛЯД ненависть уехавших писателей в отношении России: «Денежки кончаются, вот им и обидно, грустно. Они эту свою обиду и грусть выплескивают, как могут».

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    8 февраля 2024, 21:04 • Новости дня
    В ДНР подсчитали потери ВСУ под командованием Сырского

    Советник главы ДНР Гагин: Сырский уже угробил десятки тысяч украинских солдат

    В ДНР подсчитали потери ВСУ под командованием Сырского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новый главком ВСУ Александр Сырский не покажет себя в новой должности лучше, чем в ситуации с Артемовском, где потерял значительное количество личного состава и техники, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

    Как указал Гагин, Сырский уже показал себя как плохой командир, плохой стратег, потому что он как раз руководил обороной Артемовска. По его словам, Сырский уже угробил десятки тысяч украинских солдат, потерял кучу техники, не спас личный состав, передает РИА «Новости».

    «Одно дело говорить – в бою потерял, другое – благодаря его неумелым действиям погибло военнослужащих Украины больше, чем могло погибнуть, если бы они благоразумнее себя вели: где-то ротации, где-то вывести кого-то вовремя и так далее», – уточнил он.

    По мнению Гагина, именно Сырский «использовал личный состав как ресурс», поэтому вряд ли он покажет себя в этой должности лучше, чем показал себя в Артемовске.

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    В четверг президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ. Напомним, Валерий Залужный был уволен с поста главкома ВСУ.

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    9 февраля 2024, 02:28 • Новости дня
    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Путин рассказал Карлсону историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого

    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина в ее сегодняшнем виде — искусственное государство, созданное советскими властями, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста. Он подробно рассказал журналисту историю становления русской государственности.

    Путин напомнил, что Россия начала развиваться из двух центров – Киева и Новгорода, а значимой вехой в ее истории стало Крещение Руси.

    Позднее часть южных русских земель, включая Киев, попала под власть Польско-Литовского государства, и поляки в течение десятилетий занимались «ополячиванием» жителей этих территорий, рассказал Путин. «Внедряли туда свой язык, стали внедрять идею о том, что это не совсем русские, что, поскольку они живут у края, они украинцы», – приводит слова Путина ТАСС.

    При этом со временем жители южных регионов начали обращаться в Москву, чтобы Москва их «забрала к себе». В подтверждение своих слов он передал Карлсону копии исторических документов, в том числе писем Богдана Хмельницкого в Варшаву с требованием соблюдения прав населения территории, которую сегодня называют Украиной, а также его послания в Москву с просьбой взять эти земли «под сильную руку московского царя».

    В 1686 году все левобережье Днепра, включая Киев, отошло к России, а правобережье осталось за Польшей. 

    Перед Первой мировой войной австрийский генштаб начал активно продвигать «идею Украины» и украинизации, чтобы ослабить Россию.

    «У нас есть все основания говорить, что, конечно, Украина в известном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина», – добавил российский президент.

    Он напомнил, что после Второй мировой войны Украинская ССР получила часть земель, которые относились к Польше и другим сопредельным государствам. «У Румынии и у Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, Украинская ССР получила огромное количество территорий, которые никогда к ней никакого отношения не имели, включая Причерноморье.

    На сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.

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    8 февраля 2024, 12:59 • Новости дня
    Установлены личности причастных к удару по Лисичанску командиров ВСУ

    СК России установил отдавших приказ об ударе по Лисичанску командиров ВСУ

    Установлены личности причастных к удару по Лисичанску командиров ВСУ
    @ Администрация Лисичанска/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Следственный комитет России установил командиров ВСУ, отдавших приказ нанести удар по Лисичанску, при котором погибли 28 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

    По данным СК, атака, предварительно, была произведена третьим дивизионом 107-й реактивной бригады ВСУ под командованием Е. Родина, передает ТАСС.

    Обвинение будет предъявлено Родину и командиру третьего дивизиона С. Савченко в ближайшее время.

    Напомним, ВСУ нанесли удар с помощью РСЗО по Лисичанску, погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребенок.

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    8 февраля 2024, 15:21 • Новости дня
    Разведка Британии назвала предпосылки для начала глобального военного конфликта
    Разведка Британии назвала предпосылки для начала глобального военного конфликта
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вероятность крупномасштабного конфликта с британским участием выросла до самого большого показателя в последние несколько лет, сообщил источник в британской военной разведке.

    Вероятность крупномасштабного конфликта выше, чем когда-либо в последнее время, сообщил неназванный представитель военной разведки страны Guardian, передает РИА «Новости».

    Собеседник издания отметил, что риск растет из-за эскалации на Ближнем Востоке, украинского конфликта, а также создания Китаем современного вооружения и возможности попытки «захвата» им Тайваня.

    Военная разведка страны сейчас загружена больше, чем когда-либо за последние 10 лет. Отдельные сложности есть с частой сменой ключевых министров в Британии. С 2019 года в стране сменилось три премьера, четыре министра иностранных дел и два министра обороны.

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    9 февраля 2024, 02:47 • Новости дня
    Пожар в жилом доме на северо-западе Москвы стал самым крупным в новейшей истории

    Пожар в жилом доме у метро Аэропорт стал самым крупным возгоранием в жилом доме Москвы в новейшей истории России

    Пожар в жилом доме на северо-западе Москвы стал самым крупным в новейшей истории
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар в жилом доме на улице Черняховского стал самым крупным возгоранием в жилом доме в Москве за всю новейшую историю России, в его тушении участвует большинство пожарных подразделений города.

    Столичный главк МЧС России наращивает группировку сил и средств на месте тушения загоревшейся кровли жилого дома на севере Москвы, к тушению привлечено большинство подразделений столичного пожарно-спасательного гарнизона, в том числе вызваны сотрудники из резерва, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    Отмечается, что возгорание, площадь которого превысило 4 тыс. кв. метров, стало самым крупным пожаром в Москве за всю новейшую историю.

    Из дома эвакуированы около 400 человек, к тушению привлечены два вертолета.

    Кровля горящего на севере Москвы дома полностью обрушилась, горящие обломки падают вокруг дома. Вся крыша дома охвачена огнем.

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    8 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Живущий во Владимире брат нового главкома ВСУ заявил, что давно не общается с родственником

    Tекст: Кристина Цыцура

    Брат нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег, проживающий в российском городе Владимир, сообщил, что много лет не общается с родственником.

    По его словам, брат уехал на Украину давно, там он начал службу и продолжает ее, у него там семья, передает ТАСС слова Олега.

    Александр Сырский родился в 1965 году во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, а в августе 2019 года занял пост главы Сухопутных войск ВСУ.

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    8 февраля 2024 года стало известно о назначении Сырского на пост главкома ВСУ.

    Коментарии (4)
    9 февраля 2024, 00:37 • Новости дня
    СМИ: Журналист Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом

    СМИ: Журналист Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом и бывшей помощницей Джо Байдена Тарой Род

    СМИ: Журналист Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом
    @ Jorg Carstensen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Москву для проведения интервью с президентом России Владимиром Путиным также встретился с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом и бывшей помощницей Джо Байдена Тарой Рид, которая обвинила американского президента в домогательствах.

    О встречах Карлсона в Москве сообщил в четверг американский портал Semafor, передает ТАСС.

    Отмечается, что по сведениям портала, разговор со Сноуденом длился несколько часов, но не была предназначена для публикации. А вот с Тарой Рид Карлсон записал интервью.

    Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю об этих встречах ничего не известно и назвал их «личным делом» журналиста.

    Коментарии (14)
    8 февраля 2024, 14:32 • Новости дня
    В США рассказали об уничтоженных ВС России запасах ВСУ в зоне спецоперации

    Армия России нанесла точные удары по складам с остатками вооружений ВСУ, пишет газета New York Post.

    Отмечается, что российские войска уничтожают то, что Киев пытается сохранить и сэкономить, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что ударам также подвергаются украинские военные машины, оборудование и другие запасы. Ситуацию осложняет и отсутствие помощи со стороны США.

    Ранее ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 310 военных и танк.

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    FT: Ситуация для ВСУ на передовой гораздо хуже, чем они признают
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    Интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада

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    Как российские войска взяли «неприступный» район Авдеевки

    Новое дерзкое и удачное наступление предприняли российские войска, берущие в кольцо один из наиболее ожесточенных районов украинской обороны – Авдеевку. Прорыв был осуществлен на участке, который ВСУ считали непреодолимым, и сделано это было благодаря особой тактической хитрости. О чем идет речь? Подробности

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    Директор ЦРУ выдал опасения США по поводу Украины

    В американских элитах, говорят эксперты, рассматривается возможность выйти из украинского кризиса. И свидетельством этому, как ни парадоксально, является программная статья директора ЦРУ Уильяма Бернса. Что говорится в этом тексте и почему он крайне важен для признания правоты России в кризисе на Украине? Подробности

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    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • ВСУ на грани

      На фоне сообщений американских СМИ о том, что ВСУ находятся в критическом состоянии из-за нехватки личного состава, вооруженные силы в РФ совершили дерзкий прорыв в Авдеевке – на одном из наиболее многострадальных и важных участков фронта.

    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

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