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В ДНР подсчитали потери ВСУ под командованием Сырского
Советник главы ДНР Гагин: Сырский уже угробил десятки тысяч украинских солдат
Новый главком ВСУ Александр Сырский не покажет себя в новой должности лучше, чем в ситуации с Артемовском, где потерял значительное количество личного состава и техники, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
Как указал Ганин, Сырский уже показал себя как плохой командир, плохой стратег, потому что он как раз руководил обороной Артемовска. По его словам, Сырский уже угробил десятки тысяч украинских солдат, потерял кучу техники, не спас личный состав, передает РИА «Новости».
«Одно дело говорить – в бою потерял, другое – благодаря его неумелым действиям погибло военнослужащих Украины больше, чем могло погибнуть, если бы они благоразумнее себя вели - где-то ротации, где-то вывести кого-то вовремя и так далее», – уточнил он.
По мнению Ганина, именно Сырский «использовал личный состав как ресурс», поэтому, вряд ли он покажет себя в этой должности лучше, чем показал себя в Артемовске.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ. Напомним, Валерий Залужный был уволен с поста главкома ВСУ.