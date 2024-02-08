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Названа сумма списанных без суда долгов россиян
Замглавы Минэкономразвития Торосов: Россиянам списали без суда долги на 6,3 млрд рублей
С момента введения процедуры внесудебного банкротства более 18 тыс. россиян признаны несостоятельными, им списали более 6 млрд рублей долгов, сообщил заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.
«За более чем три года действия механизма было запущено почти 30 тыс. процедур банкротства. Из них более 18 тыс. уже завершены. По ним списано гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, 6,3 млрд руб. долгов», – сообщил замминистра, передает РБК.
В прошлом году процедуру внесудебного банкротства начали 16 тыс. граждан, добавил Торосов. С ноября 2023 года ей могут воспользоваться пенсионеры, семьи с детьми, получающие пособия, и граждане, с которых более семи лет взыскивают долги, отметил он.
Процедура внесудебного банкротства начала действовать с сентября 2020 года, ей могут бесплатно и без обращения к юристам воспользоваться граждане, имеющие долги на сумму 50-500 тыс. рублей. Для этого достаточно обратиться в МФЦ. Процедура длится полгода, по истечении этого периода долги аннулируются.