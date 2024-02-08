Названа сумма списанных без суда долгов россиян

Замглавы Минэкономразвития Торосов: Россиянам списали без суда долги на 6,3 млрд рублей

Tекст: Валерия Городецкая

«За более чем три года действия механизма было запущено почти 30 тыс. процедур банкротства. Из них более 18 тыс. уже завершены. По ним списано гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, 6,3 млрд руб. долгов», – сообщил замминистра, передает РБК.

В прошлом году процедуру внесудебного банкротства начали 16 тыс. граждан, добавил Торосов. С ноября 2023 года ей могут воспользоваться пенсионеры, семьи с детьми, получающие пособия, и граждане, с которых более семи лет взыскивают долги, отметил он.

Процедура внесудебного банкротства начала действовать с сентября 2020 года, ей могут бесплатно и без обращения к юристам воспользоваться граждане, имеющие долги на сумму 50-500 тыс. рублей. Для этого достаточно обратиться в МФЦ. Процедура длится полгода, по истечении этого периода долги аннулируются.