Гладков заявил о сбитом под Белгородом украинском дроне

Tекст: Алексей Дегтярев

Система ПВО уничтожила дрон в районе поселка Бессоновка в Белгородском районе, уточнил глава региона в своем Telegram-канале. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений на земле также нет.

Также губернатор сообщил, что под обстрел украинских военных попал поселок Ржевка в Шебекинском городском округе. Пострадали пять человек, один из них получил тяжелые ранения. У мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей.

Скорая доставляет его в Шебекинскую центральную райбольницу. У других четверых человек осколочные ранения нижних конечностей. Скорая помощь везет их в городскую больницу № 2 в Белгороде.

Осколки повредили два частных дома, выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы, а также один легковой автомобиль.

Ранее ВСУ атаковали с помощью дрона автобус с мирными жителями в Белгородской области.