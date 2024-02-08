Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.3 комментария
Гладков заявил о сбитом под Белгородом украинском дроне
Под Белгородом уничтожен в четверг украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Система ПВО уничтожила дрон в районе поселка Бессоновка в Белгородском районе, уточнил глава региона в своем Telegram-канале. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений на земле также нет.
Также губернатор сообщил, что под обстрел украинских военных попал поселок Ржевка в Шебекинском городском округе. Пострадали пять человек, один из них получил тяжелые ранения. У мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей.
Скорая доставляет его в Шебекинскую центральную райбольницу. У других четверых человек осколочные ранения нижних конечностей. Скорая помощь везет их в городскую больницу № 2 в Белгороде.
Осколки повредили два частных дома, выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы, а также один легковой автомобиль.
Ранее ВСУ атаковали с помощью дрона автобус с мирными жителями в Белгородской области.