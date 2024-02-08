  • Новость часаВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 310 военных и танк
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    Установлены личности причастных к удару по Лисичанску командиров ВСУ
    Надеждин после отказа ЦИК в регистрации заявил об отсутствии претензий
    Американские СМИ рассказали о нехватке личного состава ВСУ
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    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Рецепт будущего пишется ближневосточными поварами

    Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.

    3 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Русско-японская война – горький урок на все времена

    Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале ХХ века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мужские и женские мифы о Западе потускнели

    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

    29 комментариев
    8 февраля 2024, 14:32 • Новости дня

    В США рассказали об уничтоженных ВС России запасах ВСУ в зоне спецоперации

    Армия России нанесла точные удары по складам с остатками вооружений ВСУ, пишет газета New York Post.

    Отмечается, что российские войска уничтожают то, что Киев пытается сохранить и сэкономить, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что ударам также подвергаются украинские военные машины, оборудование и другие запасы. Ситуацию осложняет и отсутствие помощи со стороны США.

    Ранее ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 310 военных и танк.

    7 февраля 2024, 21:04 • Новости дня
    В Киеве захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР

    В Киеве заявили, что хотят вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР

    В Киеве захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Фонд госимущества Украины (ФГИУ) создает рабочую группу по «возврату украинской доли зарубежных активов советского наследия».

    ФГИУ и МИД Украины будут совместно работать над возвратом имущества, которое, по мнению Киева, «после распада СССР было несправедливо и незаконно захвачено Россией», передает ТАСС.

    В фонде не уточняется, о каких именно объектах Украины идет речь, а также об их количестве и местонахождении.

    Ранее болгарская прокуратура сообщила о планах «вернуть в собственность государства» российский храм в Софии.

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    7 февраля 2024, 16:27 • Новости дня
    Захарова рассказала, что делала Нуланд в Киеве

    Захарова: Нуланд в Киеве учила мобилизовывать больше украинцев без денег США

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе визита в украинскую столицу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд давала властям инструкции, как без финансовой поддержки с американской стороны мобилизовать еще больше украинцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что собственные граждане для властей Украины уже «не просто расходный материал», а «за материал они его теперь не считают», передает ТАСС.

    «Виктория Нуланд давала ценные указания по тому, как без американских денег мобилизовывать еще больше украинских граждан, учитывая, что граждане Украины для киевского режима уже не просто расходный материал, за материал они его теперь не считают», – заявила Захарова.

    Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд «помчалась» в Киев из-за опасений в Белом доме, что главком ВСУ Валерий Залужный развернет армию и воспользуется ею против президента Украины Владимира Зеленского.

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    7 февраля 2024, 18:44 • Новости дня
    Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза
    Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине не требуются поставки дронов из Евросоюза, так как Киев сам производит подобное оборудование.

    По словам Борреля, он удивился возможностям украинских инженеров, которые производят дроны высокого качества, передает РИА «Новости».

    Политик сейчас находится в Киеве, где ранее посетил несколько компаний по производству дронов.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

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    8 февраля 2024, 11:34 • Новости дня
    В Совфеде предупредили о грабительских планах Украины на зарубежные активы СССР

    Сенатор Климов: Претензии Украины на зарубежные активы СССР юридически ничтожны

    В Совфеде предупредили о грабительских планах Украины на зарубежные активы СССР
    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Претензии Украины на собственность СССР юридически ничтожны, так как Россия взяла на себя долги республик Союза и лишь она имеет право на советские активы. Тем не менее Москве не стоит расслабляться, так как попытки конфисковать имущество еще будут продолжаться. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее на Украине захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР.

    «В юридическом отношении претензии Украины на советские активы ничтожны. Россия имеет полное право на собственность СССР, так как выплатила долги за все республики, входившие в состав Союза, включая УССР и Прибалтику. Однако никакой благодарности от этих стран Москва так и не получила», – сказал сенатор Андрей Климов.

    «Претензии Украины на советские активы – это пиар-акция ее руководства. Офис Зеленского понимает неправомерность этих требований. Однако из-за снижения зарубежной финансовой помощи властям страны стало сложнее воровать, и теперь они пытаются изобрести все новые способы для получения денег», – отмечает собеседник.

    «Поэтому России не следует расслабляться. Грабительские попытки конфискации нашего зарубежного имущества еще могут произойти. Поэтому Москва должна быть готова к принятию ответных мер на такие действия», – резюмировал Климов.

    Ранее на Украине захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР, которые после распада Советского Союза якобы были несправедливо и незаконно захвачены Россией. Для достижения этой цели фонд госимущества страны создает рабочую группу. О каких именно объектах идет речь, а также об их количестве и местонахождении не сообщается.

    Любопытно, но на фоне этого Украина старательно пытается уничтожить все, что связано с наследием СССР. Так, в конце января Львовская область первой на Украине отчиталась о сносе всех советских монументов. Глава военной администрации региона Максим Козицкий отметил, что за 2023 год в регионе снесли 312 памятников.

    В середине декабря в Киеве снесли памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец». По сути, он являлся надгробным, так как располагался на месте захоронения экипажа, защищавшего Дарницкий железнодорожный узел от солдат Белой армии. В августе в столице Украины демонтировали герб СССР с монумента «Родина-мать». Вместо него был установлен трезубец, а сам памятник переименовали в «Украину-мать».

    2 апреля 1993 года правительство России заявило о взятии на себя всех обязательств бывших советских республик по погашению внешнего долга СССР взамен на их отказ от доли в зарубежных активах СССР, напоминает ТАСС. Сделка получила название «нулевой вариант». Так, России достался весь внешний долг в размере 96,6 млрд долларов.

    В соответствии с соглашением между правительствами России и Украины, подписанным 9 декабря 1994 года, РФ определялась правопреемницей бывшего СССР по внешнему долгу и активам, включая и зарубежную собственность. Документ определил, что на Украину приходится 16,37%, или 12,1 млрд долларов долга.

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    8 февраля 2024, 12:59 • Новости дня
    Установлены личности причастных к удару по Лисичанску командиров ВСУ

    СК России установил отдавших приказ об ударе по Лисичанску командиров ВСУ

    Установлены личности причастных к удару по Лисичанску командиров ВСУ
    @ Администрация Лисичанска/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Следственный комитет России установил командиров ВСУ, отдавших приказ нанести удар по Лисичанску, при котором погибли 28 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

    По данным СК, атака, предварительно, была произведена третьим дивизионом 107-й реактивной бригады ВСУ под командованием Е. Родина, передает ТАСС.

    Обвинение будет предъявлено Родину и командиру третьего дивизиона С. Савченко в ближайшее время.

    Напомним, ВСУ нанесли удар с помощью РСЗО по Лисичанску, погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребенок.

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    7 февраля 2024, 17:44 • Новости дня
    Порошенко призвал Зеленского «начать с себя» перезагрузку власти
    Порошенко призвал Зеленского «начать с себя» перезагрузку власти
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал действующего главу украинского государства Владимира Зеленского начать кадровую чистку в руководстве страны со своей команды.

    В ходе обсуждения в Верховной раде вопроса об отставке министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной Порошенко заявил, что поддерживает решение Зеленского о перезагрузке власти, но предложил ему «начать с себя», передает ТАСС.

    «Следует очистить все государственные учреждения, прежде всего офис президента», – заявил экс-президент Украины.

    По мнению Порошенко, кадровые перестановки необходимо провести и в кабинете министров, вплоть до замены его «на технократическое правительство», и формирование правительства национального единства. Он также призвал Зеленского к диалогу с лидерами парламентских фракций по вопросу укрепления обороноспособности страны.

    «Начните с себя, а от [главнокомандующего вооруженными силами] Валерия Залужного отцепитесь!» – сказал политик в завершении своей речи.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере.

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    7 февраля 2024, 18:20 • Новости дня
    Украинцам разрешили обменять российские рубли

    Нацбанк Украины разрешил до конца 2024 года обменять безналичные российские и белорусские рубли

    Украинцам разрешили обменять российские рубли
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинским предприятиям и физическим лицам разрешили проводить до конца 2024 года безналичный обмен российских и белорусских рублей, сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

    Как пишет издание «Страна», этот закон был принят еще в конце декабря прошлого года, а соответствующий подзаконный акт (постановление Нацбанка) появился только сейчас.

    Отмечается, что продажа или обмен российских и белорусских рублей может быть осуществлена по заявлению клиента банка один раз в отношении каждого из указанных видов валюты, и только в безналичной форме – не стоит идти в банк с наличными рублями.

    В сообщении говорится, что право на разовый рублевый валютообмен предоставляется до 31 декабря 2024 года.

    Напомним, в феврале 2022 года НБУ запретил проводить операции в российских и белорусских рублях, однако в ноябре 2023 года Рада сделала исключение для безналичной продажи рублей.

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    8 февраля 2024, 09:59 • Новости дня
    Шольц предупредил Киев об угрозе нехватки вооружений

    Шольц: Киев может скоро столкнуться с недостатком вооружений

    Шольц предупредил Киев об угрозе нехватки вооружений
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Несмотря на помощь со стороны Евросоюза и США, Украина вскоре может столкнуться с серьезным недостатком оружия и боеприпасов, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц в статье для американской газеты The Wall Street Journal написал, что ряд финансовых обязательств по поддержке киевского режима, которые взял на себя Запад, уже истекли, а некоторые, по его словам, необходимо продлить, передает ТАСС.

    Издержки поражения Киева, как отметил канцлер, «сведут на нет» все вложения со стороны западных стран.

    Также он заявил, что США и ЕС будут противостоять любым попыткам втянуть Североатлантический альянс в конфликт на Украине.

    Шольц добавил, что не считает, что Запад находится в состоянии войны с Россией, и сказал, что ЕС и США не ищут конфронтации с российской стороной.

    Ранее в Минобороны Германии заявили, что немецкая промышленность дошла до пределов возможного по производству и поставкам боеприпасов киевскому режиму.

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    8 февраля 2024, 09:12 • Новости дня
    На Западе заметили конфликт между ВСУ и мирными гражданами Украины

    Spectator: На Украине назрел конфликт между ВСУ и гражданским населением

    Tекст: Ольга Никитина

    На Украине разрыв между военными, принимающими участие в боевых действиях, и гражданскими, которые отчаянно сопротивляются отправке на фронт, стал «шире, чем когда-либо», пишут британские СМИ.

    В статье журнала Spectator говорится, что украинские военные, с одной стороны, не понимают, почему подкрепления, в которых ВСУ нуждаются так остро, не прибывают в больших количествах.

    Мирные жители, с другой стороны, стараются избегать отправки в зону боевых действий, воспринимая как «билет в один конец», передает канал «360» содержание публикации.

    Как сообщила журналистка Светлана Моренец, Украину покинули около 25 тыс. мужчин призывного возраста, еще свыше 18 тыс. поймали на границе.

    Между тем Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации.

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    8 февраля 2024, 08:08 • Новости дня
    Украинское посольство стало открыто набирать наемников в Париже

    Дипломат Мешков: Париж игнорирует запросы по набору наемников дипмиссией Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Посол России в Париже Алексей Мешков рассказал, что дважды задавал французской стороне вопрос о законности продолжающегося в открытую набора наемников в их стране, который осуществляет украинское диппредставительство, однако в Париже ответов так и не дали.

    Мешков сказал РИА «Новости», что соответствующая публикация посольства Украины в Париже остается на официальном сайте дипломатического представительства, а также на его страницах в социальных сетях. В сообщении описаны навыки кандидата, приложена длинная анкета, уточнил он, добавив, что французская сторона в последнее время мало думает о дипломатии и ответов не дает.

    Баннер со словами «Сражайтесь за Украину, запишитесь в легион волонтеров сейчас» размещен на главной странице посольства Украины во Франции. Иностранцев в возрасте от 18 до 60 лет призывают «присоединиться к международному легиону обороны Украины». В анкете спрашивается об опыте участия в боевых действиях и про уровень владения оружием.

    Ранее Госдума приняла обращение к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

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    8 февраля 2024, 11:50 • Новости дня
    В Раде решили пересмотреть положения скандального законопроекта о мобилизации

    В Раде пообещали пересмотреть некоторые положения скандального законопроекта о мобилизации

    Tекст: Александра Юдина

    Некоторые положения нового законопроекта об ужесточении мобилизации подлежат к пересмотру, сообщил руководитель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

    По его словам, для того чтобы сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан, необходимо пересмотреть ряд положений. В частности, нормы по блокированию личных счетов граждан являются неприемлемыми, передает ТАСС.

    Также Арахамия заверил, что депутаты пересмотрят положения законопроекта, касающиеся инвалидов и ухаживающих за ними.

    Кроме того, руководитель фракции подчеркнул, что в профильном комитете будут «искать компромисс» относительно аспирантов, так как в соответствии с новым законопроектом обучающихся на контрактной основе аспирантов можно будет призвать на службу.

    Ранее Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации.

    Британские СМИ тем временем заметили, что на Украине разрыв между военными, принимающими участие в боевых действиях, и гражданскими, которые отчаянно сопротивляются отправке на фронт, стал «шире, чем когда-либо».

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    8 февраля 2024, 13:46 • Новости дня
    На Украине убили заммэра Никополя

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Никополе в Днепропетровской области Украины обстреляли автомобиль заместителя мэра, он погиб, ведется расследование, сообщил офис украинского генпрокурора.

    Преступление произошло на одной из улиц города в четверг, неизвестные расстреляли автомобиль из неустановленного огнестрельного оружия, сообщили в офисе, передает ТАСС.

    В машине был замглавы города, он погиб. Произошедшее квалифицировали как умышленное убийство.

    Не сообщается имя погибшего, по данным украинских СМИ, речь идет о Виталии Журавлеве. Согласно неофициальной информации, Журавлева убили из-за продолжающейся с 2017 года войны с местной группировкой.

    Украинская нацполиция заявила, что на место прибыло руководство полиции Днепропетровской области. Ведется розыск и задержание подозреваемых.

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    8 февраля 2024, 11:24 • Новости дня
    Польский генерал исключил возможность военного конфликта России и НАТО в 2025 году
    Польский генерал исключил возможность военного конфликта России и НАТО в 2025 году
    @ Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конвенциональная война между блоком НАТО и Россией в 2025 году невозможна, заявил советник министра обороны Польши генерал Мечислав Бенек.

    По его словам, он исключил возможность конвенциональной войны между Россией и НАТО в 2025 году, но другие формы войны могут сейчас усилиться, передает ТАСС. Бенек добавил, что военные действия на Украине, могут перейти в действия на территории Молдавии, поэтому Польша «должна укреплять свои оборонительные системы».

    Генерал заявил также, что проводимые в Европе маневры НАТО Steadfast Defender 2024 «должны показать» России, что страны альянса – «в готовности».

    Ранее польский генерал Леон Коморницкий заявил, что сложная ситуация на фронте поставила Украину и Запад в критическое положение.

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    7 февраля 2024, 14:57 • Новости дня
    Рада одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации

    Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

    Он уточнил, что документ принят без предложений комитета. До 21 февраля в законопроект будут вноситься поправки, а затем последует второе чтение, передает ТАСС.

    Напомним, законопроект ужесточит правила мобилизации украинцев, в частности предполагается введение электронных повесток и возможность ограничения прав уклонистов.

    Также документ предполагает, что в военкоматы для уточнения данных должны явиться все военнообязанные в течение 60 дней с момента публикации закона.

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    8 февраля 2024, 06:34 • Новости дня
    ВСУ начали формировать штурмовые подразделения из полицейских

    ВСУ начали формировать в Харьковской области штурмовые подразделения из полицейских из-за нехватки солдат

    Tекст: Денис Тельманов

    Нехватка военных вынудила ВСУ начать формирования штурмовых подразделений в Харьковской области из действующих сотрудников полиции без боевого опыта, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    «Из-за нехватки людей на фронте и уже абсолютно очевидного дефицита мобилизационного ресурса киевскому режиму уже ничего не остается, как отправлять на фронт действующих сотрудников правоохранительных органов. Они формируют из этих людей штурмовые отряды, вот только это не означает, что они будут эффективными», – приводит ТАСС слова Ганчева.

    По его словам, у полицейских отсутствует боевой опыт. Кроме того, Киев таким образом провоцирует рост преступности, потому что «следить за порядком в городах» становится некому.

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