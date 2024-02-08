Tекст: Алексей Дегтярев

Украинские подразделения поражены у Клещеевки и Андреевки в ДНР, украинская сторона на этом направлении потеряла до 310 человек, танк и четыре машины, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, польская САУ Krab, гаубица Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Угледара и Макаровки в ДНР.

Украинская сторона на этом направлении потеряла свыше 155 человек, две бронемашины, САУ «Акация», САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

На Купянском направлении «Западная» группировка отразила пять атак украинских штурмовиков 30-й, 44-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад и 13-й бригады нацгвардии Украины у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР). ВСУ потеряли до 30 человек и гаубицу М777.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила две атаки украинских штурмовиков 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения у Ямполовка (ДНР) и у Серебрянского лесничества. Украинские военные потеряли до 230 человек, три бронемашины.

На Херсонском направлении поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Токаревки и Золотой Балки в Херсонской области. Там украинская сторона потеряла до 25 человек. При контрбатарейной борьбе поражены: машина РСЗО HIMARS и САУ Krab.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах.