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ФСБ опубликовала протоколы допросов убийц молодогвардейцев
ФСБ обнародовала копии протоколов допросов палачей Олега Кошевого, Любови Шевцовой и других участников подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» в Краснодоне 8 февраля 1943 года ко Дню памяти юных героев-антифашистов (дату утвердили в ООН).
В документах есть показания экс-руководителя немецкой окружной жандармерии капитана Эрнста Эмиля Ренатуса, который приказал арестовать, пытать и расстрелять «молодогвардейцев», передает ТАСС.
Ренатус отдал приказ в том числе о расстреле Кошевого и Шевцовой. Также в документах есть высказывания подчиненных немецкого карателя – жандармов Эроиха Шредера и Отто Древитца. Они оба участвовали в казни.
После освобождения Краснодона Красной армией в феврале 1943 года органы госбезопасности начали розыск нацистских преступников и их пособников, причастных к преступлениям против мирных жителей.
В августе 1943 года в Краснодоне прошел закрытый судебный процесс над пособниками нацистов, участвовавших в убийствах мирных жителей и в убийстве членов «Молодой гвардии». Это были следователи местной полиции Михаил Кулешов, тайный осведомитель Василий Громов и его пасынок Геннадий Почепцов.
Всех троих военный трибунал войск НКВД Ворошиловградской области приговорил к расстрелу. Приговор исполнили 19 августа 1943 года.
В апреле 1947 года в Баутцене установили, задержали и этапировали в Москву руководителя Ровеньковской окружной жандармерии Ренатуса. К лету того же года были установлены и найдены его бывшие подчиненные – Якоб Шульц, Отто Древитц и Эрих Шредер.
Обвиняемых содержали в Лефортовской тюрьме. Им предъявили для опознания фото казненных членов «Молодой гвардии». Ренатус подтвердил на допросе причастность к преступлению. Древитц заявил, что после расстрела группы, в которой был Кошевой, заметил, что «Кошевой остался живым и был только ранен». «Я подошел к месту, где лежал Кошевой, и в упор выстрелил ему в голову», – сказал он на допросе.
Древитц отметил, что хорошо запомнил Шевцову, она вела себя мужественно, и перед ямой перед расстрелом «не произнесла ни слова о пощаде». «Одета Шевцова была в темно-синее пальто, с головы ее свисал платок», – приводятся слова преступника в протоколе допроса.
В конце октября 1949 года постановлением особого совещания при МГБ СССР «за учинимые на территории СССР зверства и насилия над гражданским населением» назначили 25-летние сроки в лагере. Ренатус в 1950 году умер в Верхнеуральской тюрьме. В декабре 1955 года Древитц, Шредер и Шульц были досрочно освобождены из мест лишения свободы и переданы правительству ГДР как не амнистированные преступники.