Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.0 комментариев
В ЕС решили не вводить санкции против Такера Карлсона
ТАСС: ЕС не обсуждает введение санкций против Такера Карлсона за интервью с Путиным
В Европейском союзе в настоящее время не идет речи о введении санкций в отношении американского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина.
Об этом сообщил источник ТАСС в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.
Об угрозе европейских санкций против Карлсона ранее сообщал журнал Newsweek.
При этом предприниматель Илон Маск отмечал, что американская общественность негативно воспримет введение Евросоюзом санкций в отношении Карлсона.