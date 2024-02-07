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    Порошенко призвал Зеленского «начать с себя» перезагрузку власти
    ЕС допустил введение санкций против Карлсона за интервью с Путиным
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Мужские и женские мифы о Западе потускнели

    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем США сдают Залужного

    Если в Белом доме решили, что в украинской берлоге Зеленский и Залужный вместе быть не могут, то сольют Залужного. Америке важно продемонстрировать, что на Украине порядок. Звучит логично, но не все так просто.

    5 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Зачем нужен единый учебник истории России и Белоруссии

    Идея разработки общего стандарта преподавания истории России и Белоруссии не нова. Для этого предстоит превратить российскую и белорусскую исторические концепции в общерусскую.

    25 комментариев
    7 февраля 2024, 20:37 • Новости дня

    Маск предупредил ЕС о последствиях санкций против журналиста Карлсона

    Маск предупредил ЕС о последствиях санкций против журналиста Карлсона из-за интервью с Путиным

    Маск предупредил ЕС о последствиях санкций против журналиста Карлсона
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская общественность негативно воспримет введение Евросоюзом (ЕС) санкций в отношении журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у российского лидера Владимира Путина, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) Маск охарактеризовал Карлсона как большого американского журналиста и заявил, что санкции ЕС против него «сильно обидят американскую общественность», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента не исключили, что в отношении американского журналиста Такера Карлсона могут быть введены санкции после интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    6 февраля 2024, 14:28 • Новости дня
    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска

    Глава Евросовета Мишель заявил, что «шокирован» заявлениями о российских Крыме и Луганске

    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска
    @ Zhao Dingzhe/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе заседания Европарламента сказал, что испытывает «глубокий шок» от заявлений по поводу перспективы того, что Крым и Луганск останутся в составе России.

    Мишель признался, что его «ошеломляют» заявления «крайне левых» о необходимости прекратить поставки вооружений Украине. «Вы что хотите? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей?» – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что «погружается в состояние глубокого шока», когда о Луганске говорят как о российской территории. Любые заявления, противоречащие тому, что «Луганск – это Украина, что Крым – это Украина», Мишель считает шокирующими.

    Поставки вооружений Киеву он считает «моральным долгом Европы» и «обязанностью каждого европейца».

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Донбасс, Запорожье и Херсонщина издавна входили в состав Российского государства и являются для России историческими территориями.

    Кроме того, Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Глава государства назвал воссоединение полуострова с Россией историческим выбором.

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    6 февраля 2024, 18:20 • Новости дня
    Матвиенко: Европа «втихаря» закупает газ и нефть у России
    Матвиенко: Европа «втихаря» закупает газ и нефть у России
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны из Европы без огласки закупают российские нефть и газ, пытаясь сохранить этот факт в тайне, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Некоторые европейские государства «втихаря, не оглашая, через третьи или четвертые каналы» все равно закупают нефть и газ у России, заявила Матвиенко, передает ТАСС. По ее словам, Европа, отказавшись от российских энергоносителей, хотела наказать Россию, но «нанесла серьезный удар собственной экономике».

    По мнению спикера Совфеда, энергетический блок правительства России «сработал по-настоящему профессионально», и большинство государств мира заинтересованы в сотрудничестве с российской стороной.

    Также, по ее словам, удалось создать «перспективную и дружественную географию поставок» нефти, газа и нефтепродуктов в страны Глобального Юга и Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом все же остаются препятствия в логистике, страховании, недостатке судов и другом.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в России сформирована устойчивая экономика и финансовая система.

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    6 февраля 2024, 17:29 • Новости дня
    МИД России вызвал временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии

    Tекст: Вера Басилая

    Временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии были вызваны в МИД России из-за отказа обеспечить безопасность голосования на выборах президента России в этих странах, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

    Захарова отметила, что прибалтам напомнили о положениях Венской конвенции о дипломатических сношениях, и основах общепринятой международной практики принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств, передает ТАСС.

    МИД потребовал, чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии обеспечили безопасность избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования.

    Захарова отметила, что создание трудностей при проведении выборов вызовет серьезный протест среди российских граждан, проживающих в этих странах, поскольку это нарушает их конституционные права. В случае продолжения саботажа Москва будет действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах.

    Ранее Захарова заявила, что избирательные участки на выборах президента России будут открыты во всех странах, где есть российские диппредставительства и консульские учреждения, в том числе и в недружественных странах.

    Выборы президента России состоятся 15–17 марта.

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    6 февраля 2024, 17:18 • Новости дня
    В магазинах Брюсселя закончились продукты

    Протесты фермеров привели к дефициту товаров в магазинах Брюсселя

    В магазинах Брюсселя закончились продукты
    @ BELGA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Брюсселе из-за протестов фермеров и блокировки дорог начался дефицит продуктов в магазинах, сообщила корреспондент The Guardian Лиза О'Кэрролл.

    Журналист опубликовала фотографию полупустых полок в супермаркетах с подписью: «Последствия протестов фермеров и перекрытия дорог всё еще ощущаются в Брюсселе», пишут «Известия».

    На одном из плакатов протестующих фермеров было написано: «Наш конец будет означать ваш голод!».

    Ранее протестующие фермеры на тракторах блокировали сразу несколько дорог в Испании, а также в Греции, Франции, Германии и других европейских странах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как фермеры заставили пересмотреть отношение Евросоюза к Украине.

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    6 февраля 2024, 10:56 • Новости дня
    В ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Страны ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Tекст: Александра Юдина

    В странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины, пишет европейское издание газеты Politico.

    Согласно данным европейских чиновников, участники обсуждений идеи конфискации замороженных в Европе активов России опасаются, что данный шаг приведет к аналогичным мерам в отношении европейских активов на российской территории, передает ТАСС.

    Издание также указывает на то, что другим негативным результатом такого решения может стать потеря привлекательности ЕС как площадки для инвестиций.

    По словам анонимного европейского дипломата, все обеспокоены потенциальными последствиями конфискации активов, поскольку подобное решение может привести к «непредсказуемой ситуации».

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

    В Кремле заверили, что Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы.

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    6 февраля 2024, 14:35 • Новости дня
    Евросоюз захотел сделать ВСУ частью собственных военных возможностей

    Фон дер Ляйен: ЕС намерен сделать ВСУ частью собственных военных возможностей

    Евросоюз захотел сделать ВСУ частью собственных военных возможностей
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз планирует сделать вооруженные силы и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента.

    Она отметила, что, глядя в будущее, ЕС должен рассматривать ВСУ частью своих военных возможностей, передает ТАСС.

    «Мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности», – сказала она.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС.

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    7 февраля 2024, 18:44 • Новости дня
    Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза
    Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине не требуются поставки дронов из Евросоюза, так как Киев сам производит подобное оборудование.

    По словам Борреля, он удивился возможностям украинских инженеров, которые производят дроны высокого качества, передает РИА «Новости».

    Политик сейчас находится в Киеве, где ранее посетил несколько компаний по производству дронов.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

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    5 февраля 2024, 10:18 • Новости дня
    Стало известно о подготовке в ЕС «карательных мер» против России на годовщину СВО

    Spiegel: ЕС ко второй годовщине СВО введет 13-й пакет санкций против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейский союз готовит список «карательных мер» в отношении России к 24 февраля, когда будет отмечаться вторая годовщина с начала российской спецоперации, сообщили немецкие СМИ.

    В статье Der Spiegel говорится, что «по поводу» этой даты ЕС «хочет значительно расширить карательные меры – более чем на 200 физических и юридических лиц», передает Ura.ru.

    Уточняется, что речь идет о 13-м пакете санкционных мер в отношении России.

    Ранее сообщалось, что алюминиевая продукция из России может быть включена в 13-й пакет антироссийских санкций ЕС.

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    5 февраля 2024, 13:35 • Новости дня
    Песков: Запад понимает, какие последствия будут из-за изъятия активов России

    Представитель Кремля Песков: Запад понимает, что изъятие активов России подорвет основы экономической системы

    Tекст: Александра Юдина

    Попытки Запада изъять российские активы являются посягательством на частную собственность, Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, посягательство на чужую собственность подрывает основы всей экономической системы, в том числе экономической системы тех, кто реализует подобные решения, передает ТАСС.

    Также Песков отметил, что принимающие подобные решения стороны прекрасно понимают, какие последуют неизбежные последствия.

    «Мы будем внимательно наблюдать», – заверил представитель Кремля.

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину.

    Напомним, сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

    Коментарии (2)
    7 февраля 2024, 03:52 • Новости дня
    ЕС собрался ввести санкции против российских и белорусских офицеров

    EUObserver сообщил о планах ЕС ввести санкции против десятков российских и белорусских офицеров

    ЕС собрался ввести санкции против российских и белорусских офицеров
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС собирается в рамках 13-го пакета санкций против России включить в санкционные списки «несколько десятков» российских и белорусских офицеров, сообщили европейские дипломаты.

    Также под санкции могут попасть компании, которые, по мнению ЕС, помогают России получать компоненты вооружений. Речь идет о компаниях не из стран ЕС. ЕС хочет принять санкции быстро, до 24 февраля, поэтому предложения об ограничениях не касаются российских металлов, СПГ и атомной промышленности, передает ТАСС со ссылкой на EUObserver.

    Напомним, СМИ сообщали, что ЕС решил ограничить передвижение российских дипломатов «символическими санкциями». EUObserver пишет, что это предложение выдвинула Чехия, но Австрия, Германия, Франция выступили против, полагая, что реализовать такие санкции не удастся.

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    6 февраля 2024, 07:58 • Новости дня
    Боррель прибыл в Киев

    Депутат Рады Гончаренко сообщил о прибытии Борреля в Киев

    Tекст: Антон Антонов

    В Киев прибыл глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    Депутат заявил, что ему удалось «немного поговорить» с Боррелем в поезде, передает РИА «Новости».

    В январе Боррель призвал отправлять Украине системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

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    5 февраля 2024, 18:23 • Новости дня
    Сийярто: Венгрия не допустит новых санкций ЕС против России в области энергетики

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия не поддерживает новые антироссийские санкции Евросоюза и не допустит никаких дополнительных ограничений на сотрудничество с РФ в области энергетики и атомной промышленности, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

    Как указал Сийярто, данную тему затронули во время беседы. По его словам, Венгрия считает, что санкционная политика провалилась, поэтому нет смысла в принятии новых пакетов санкций, передает ТАСС.

    Он уточнил, что на переговорах в Брюсселе на уровне послов в прошлые выходные Венгрия выразила четкую позицию по поводу того, что «не допустит никаких карательных мер, которые повлияли бы на энергетический сектор и ядерную энергетику или угрожали бы внешним отношениям ЕС».

    Глава МИД в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) добавил, что на сегодняшний день ведутся обсуждения на эту тему. «Я отдал нашему послу четкое указание по этому вопросу», – отметил он.

    Ранее Сийярто сообщил, что Будапешт продолжит сотрудничество с Москвой в области энергетики, несмотря на внешнее давление, оказываемое на Венгрию.

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    5 февраля 2024, 13:08 • Новости дня
    Кремль: Москва наблюдает за созданием Европой оборонительного союза

    Представитель Кремля Песков: Москва наблюдает за ситуацией создания Европой оборонительного союза

    Tекст: Александра Юдина

    Москва внимательно следит за обсуждениями вокруг возможности создания Европой собственного оборонительного союза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, подобные дебаты постоянно то оживляются, то, наоборот, уходят в «пассив», в этой связи Москва постоянно мониторит ситуацию, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Сунак объявил, что Британия в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

    Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

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    6 февраля 2024, 13:47 • Новости дня
    Европарламенту предсказали «пророссийское» преобразование

    Politico: Европарламент после выборов станет более пророссийским и менее зеленым

    Tекст: Ольга Никитина

    Поддержка евроскептиков в Европейском союзе растет, и она повлияет на результаты парламентских выборов в ЕС, которые принесут в содружество серьезные политические изменения, пишут американские СМИ.

    В статье газеты Politico говорится, что следующий состав законодательного органа может оказаться «более пророссийским и менее зеленым», чем нынешний.

    Поддержка правых растет во многих странах континента, в том числе в Германии и Франции, отмечает издание со ссылкой на результаты социологических опросов. По итогам голосования, намеченного на июнь, они могут получить почти четверть мест в Европарламенте, что, по оценке американской газеты, может поставить под угрозу «священные ценности» – верховенство права и экологические законы, передает RT содержание публикации.

    «Правая угроза», по мнению автора статьи, становится для ЕС все более реальной на фоне того, как центристы утрачивают свои позиции. Politico сомневается, что в условиях миграционного кризиса и экономических неурядиц им удастся вернуть доверие избирателей.

    Неназванный европейский дипломат заявил в комментарии изданию, что эта тенденция «будет сохраняться и может иметь далеко идущие последствия». По его словам, «вот-вот наступит новый момент».

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как евроскептики становятся главной силой оппозиции в ЕС.

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    6 февраля 2024, 12:59 • Новости дня
    Власти Эстонии установили срок отъезда в Россию патриарху всея Эстонии Евгению

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) во вторник вернется в Россию в связи с отказом властей республики продлить ему вид на жительство, сообщает портал Rus.ERR.

    По словам руководителя бюро погранохраны Пыхьяской префектуры Индрека Ару, чиновники департамента указали Решетникову, что срок действия вида на жительство истекает 6 февраля, и в течение дня Решетников должен покинуть Эстонию. Он отметил, что митрополит согласился уехать из страны вовремя, передает «Интерфакс».

    Ранее митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений сообщил, что власти страны отказались продлевать ему вид на жительство, поэтому он вынужден покинуть Эстонию. Власти Эстонии считают, что митрополит якобы является угрозой безопасности страны. Глава ЭПЦ счел решение «политически мотивированным».

    Митрополит Евгений возглавил ЭПЦ в 2018 году. Он собирается руководить ею и после возвращения в Россию как избранный ее Собором предстоятель. Власти Эстонии оказывают давление на ЭПЦ МП. В конце января МВД Эстонии вызвало на беседу митрополита Евгения из-за его призывов молиться за мир.

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