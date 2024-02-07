За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.23 комментария
Народный фронт начал специальный сбор для «защитников русских городов»
В преддверии 23 февраля стартовал сбор Народного фронта под девизом «Все для Победы!» Для бойцов на передовой будут закуплены необходимые вещи.
«Донецк, Белгород, Лисичанск. Бесчеловечные обстрелы русских городов, которые ведет украинская армия. Но наши ребята на передовой делают все возможное, чтобы лишить врага возможности убивать мирных жителей, особенно детей. Наши бойцы смело двигаются метр за метром, берут высоту за высотой и идут вперед. Народный фронт открыл специальный сбор защитникам русских городов, чтобы поздравить бойцов с 23 февраля и вручить им подарки, показать, насколько мы все их любим и ценим. Переходите на наш сайт и делайте пожертвования. Для наших бойцов это очень важно. Давайте все объединимся под девизом «Все для Победы!» – призвала актриса и телеведущая Яна Поплавская.
На собранные в рамках сбора деньги для бойцов будут закуплены детекторы дронов, средства РЭБ, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, рации, бронежилеты и каски, генераторы, аптечки, теплая экипировка и спальные мешки. Также Народный фронт передаст воинским подразделениям внедорожники УАЗ из большой партии машин, приобретенных Минпромторгом России по поручению президента, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Средства РЭБ позволяют нашим солдатам наступать и сохранять свои жизни. Высокотехнологичность боевых действий растет с каждым месяцем, сейчас и у нас, и у противников ударных БПЛА становится все больше, соответственно, системы РЭБ нужны на всей линии боевого соприкосновения. Мы должны максимально защитить наших солдат, и очень символично, что мы приурочили выдачу ко Дню защитника Отечества. Весь народ защищает своих солдат, спасающих нашу страну от возрождения нацизма, которое происходит на Украине», – рассказал представитель Народного фронта, журналист, блогер Юрий Подоляка.