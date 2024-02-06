  • Новость часаШвеция не смогла установить подозреваемых во взрывах на «Северных потоках»
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    До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русофобия лишила творческую интеллигенцию главного козыря

    В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств.

    9 комментариев
    6 февраля 2024, 14:28 • Новости дня

    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска

    Глава Евросовета Мишель заявил, что «шокирован» заявлениями о российских Крыме и Луганске

    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска
    @ Zhao Dingzhe/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе заседания Европарламента сказал, что испытывает «глубокий шок» от заявлений по поводу перспективы того, что Крым и Луганск останутся в составе России.

    Мишель признался, что его «ошеломляют» заявления «крайне левых» о необходимости прекратить поставки вооружений Украине. «Вы что хотите? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей?» – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что «погружается в состояние глубокого шока», когда о Луганске говорят как о российской территории. Любые заявления, противоречащие тому, что «Луганск – это Украина, что Крым – это Украина», Мишель считает шокирующими.

    Поставки вооружений Киеву он считает «моральным долгом Европы» и «обязанностью каждого европейца».

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Донбасс, Запорожье и Херсонщина издавна входили в состав Российского государства и являются для России историческими территориями.

    Кроме того, Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Глава государства назвал воссоединение полуострова с Россией историческим выбором.

    5 февраля 2024, 20:15 • Новости дня
    ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в покушении на одного из руководителей Крыма

    Задержанный пособник СБУ признался в подготовке подрыва кортежа одного из руководителей Крыма

    ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в покушении на одного из руководителей Крыма
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ показала кадры задержания и допроса подозреваемых в организации теракта против одного из руководителей Республики Крым. Один из пособников СБУ признался, что привез бомбу в Крым из Запорожья.

    Задержанный пособник СБУ признался, что готовилось нападение на кортеж одного из руководителей Крыма, следует из опубликованного ФСБ видео.

    По словам мужчины, он родом из Запорожья. Сотрудники СБУ сказали ему завезти мину американского или немецкого производства в Мелитополь. Бомбу он провез через границу в газовом баллоне, после чего мужчина нашел гараж, где и оставил свой груз.

    «Мина сейчас находится в этом гараже с пультом дистанционного управления. Предназначалась она для нападения на кортеж», – рассказал задержанный.

    Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила подрыв машины с одним из руководителей Крыма. У задержанных изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия. Его изготовили из «доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии», оно имеет заряд бризантного вещества на основе гексогена массой 1,9 кг.

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    5 февраля 2024, 22:55 • Новости дня
    Военкоры описали детали продвижения российских войск у Авдеевки

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска прорвали оборону вооруженных сил Украины и зашли в Авдеевку, приближаясь к украинской «дороге жизни», сообщили военкоры.

    Как сообщили «Военкоры русской весны» в Telegram, российская наступательная операция началась несколько дней назад. В результате войска России «частично обошли укрепления ВСУ, а частично проломили» украинскую оборону в районе Авдеевского карьера. Российские силы «ворвались в город с северо-востока».

    Сообщается, что российские военные «смогли закрепиться в застройке и еще продвинуться вперед», а севернее Авдеевки и в северной части города – «вдоль улиц Сапронова и Леси Украинки, в южной части СТ «Ивушка», вдоль двух лесополос южнее Веселого и заняли оставшуюся часть садового товарищества «Радуга».

    Военкоры указывают, что «украинские военные пропагандисты вопят» о том, что для вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация, и, как заявил один из киевских военных аналитиков, «до основной логистической артерии украинских войск остаются сотни метров». Также указывается, что генштаб ВСУ сообщил о 38 российских атаках за день: 24 – у Новобахмутовки и Авдеевки, 14 – у Первомайского и Невельского.

    Напомним, СМИ также сообщали, что главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, но президент Украины Владимир Зеленский не поддержал такое решение.

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    5 февраля 2024, 18:37 • Новости дня
    Депутат Рады: Залужный согласился стать послом в Великобритании

    Депутат Рады Шевченко: Залужный согласился на должность посла в Великобритании

    Депутат Рады: Залужный согласился стать послом в Великобритании
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный согласился стать послом Украины в Великобритании, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

    Шевченко утверждает, что отставка Залужного состоится в ближайшие дни, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере.

    СМИ сообщали, что Пентагон давит на президента Украины, чтобы Залужный был отправлен в отставку.

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    6 февраля 2024, 08:39 • Новости дня
    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76

    Сотрудник Госдепа Патель по-хамски ответил на вопрос о расследовании теракта с Ил-76

    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76
    @ state.gov

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель нахамил корреспонденту Sputnik, отвечая на вопрос о расследовании американской стороной теракта, осуществленного киевским режимом против российского самолета Ил-76.

    Патель в ходе брифинга не стал прямо отвечать на заданный вопрос, а спросил у корреспондента, соответствуют ли представленные доказательства «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах», передает РИА «Новости».

    Комментировать сам теракт представитель Госдепа отказался, заявив, что позволит Киеву говорить о нем.

    Ранее стало известно, что посольство России в Вашингтоне добивается встреч с представителями Белого дома и Госдепа, чтобы обсудить теракт, в результате которого Украина атаковала Ил-76.

    Напомним, воздушное судно, на борту которого находился российский экипаж и украинские пленные, сбили двумя ракетами MIM-104A американского комплекса Patriot.

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    5 февраля 2024, 17:36 • Новости дня
    Украину не испугали риски использования списанных Канадой нестабильных ракет
    Украину не испугали риски использования списанных Канадой нестабильных ракет
    @ Marcelloo/wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украину не беспокоят возможные риски при использовании списанных авиационных неуправляемых ракет класса «воздух – земля» CRV7, переданных Канадой, сообщил начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов.

    Буданов в интервью канадской телевизионной сети Global News отметил, что передача Украине списанных CRV7 якобы поможет украинской армии противостоять ВС РФ. По данным Global News, на складе боеприпасов канадских вооруженных сил недалеко от города Саскатуна хранится более 83 тыс. этих ракет, пишут «Известия».

    Канадские чиновники в свою очередь предупредили, что не использующиеся уже несколько десятилетий CRV7 могут быть нестабильными, а значит, опасными для использования и транспортировки.

    Ранее канадские СМИ со ссылкой на представителя Минобороны страны сообщили, что Канада может передать Украине CRV7, которые были разработаны в 1980-е годы и сняты с вооружения в начале 2000-х.

    В декабре парламент Болгарии ратифицировал соглашение между МВД страны и Минобороны Украины о безвозмездной передаче ста списанных бронетранспортеров.

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    6 февраля 2024, 10:56 • Новости дня
    В ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Страны ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Tекст: Александра Юдина

    В странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины, пишет европейское издание газеты Politico.

    Согласно данным европейских чиновников, участники обсуждений идеи конфискации замороженных в Европе активов России опасаются, что данный шаг приведет к аналогичным мерам в отношении европейских активов на российской территории, передает ТАСС.

    Издание также указывает на то, что другим негативным результатом такого решения может стать потеря привлекательности ЕС как площадки для инвестиций.

    По словам анонимного европейского дипломата, все обеспокоены потенциальными последствиями конфискации активов, поскольку подобное решение может привести к «непредсказуемой ситуации».

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

    В Кремле заверили, что Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы.

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    5 февраля 2024, 20:55 • Новости дня
    На западе Украины отказались демонтировать панно с советскими солдатами

    Горсовет Тернополя отказался демонтировать панно с изображением советских солдат

    Tекст: Дарья Григоренко

    Городской совет Тернополя (запад Украины) не стал демонтировать панно с изображением советских солдат со здания местного Дворца спорта, следует из письма исполнительного комитета горсовета.

    Как пишет «Деколонизация. Украина» со ссылкой на письмо, в Тернопольский городской совет поступало обращение от граждан города с предложением демонтировать панно-мозаику на фасаде здания Дворца спорта. Отмечается, что соответствующая комиссия после обсуждения данного вопроса пришла к выводу, что изображение на панно-мозаике не подлежит декоммунизации, передает ТАСС.

    Свой отказ горсовет также обосновывает тем, что союз художников Украины признал панно с изображением красноармейцев объектом, представляющим культурную ценность. Внесение же изменений в него, равно как и демонтаж, возможен только с разрешения автора панно, ныне покойного.

    На панно изображена группа красноармейцев, двое из которых сидят верхом на белых конях на фоне развевающихся красных знамен.

    Ранее сообщалось, что на Украине власти Тлумацкой городской общины в Ивано-Франковской области отказались сносить памятники советским солдатам после опроса населения.

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    5 февраля 2024, 19:48 • Новости дня
    ФСБ предотвратила подрыв машины с одним из руководителей Крыма

    ФСБ предотвратила подрыв машины с одним из руководителей Крыма в Симферополе

    ФСБ предотвратила подрыв машины с одним из руководителей Крыма
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Крымском полуострове предотвратили террористический акт, его целью было убийство одного из руководителей региона, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

    Сотрудники ФСБ задержали группу, которая получила задание от СБУ. Это граждане России Боднарь В. А., Шевченко О. В. и Ананьев В. В., они намеревались подорвать машину одного из представителей органов власти в Симферополе, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Сейчас задержанные уже дали признательные показания. У них изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия. Его изготовили из «доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии», оно имеет заряд бризантного вещества на основе гексогена массой 1,9 кг.

    Также у подозреваемых нашли радиопередающее устройство, треножный станок для размещения пускового устройства мины, перьевой стабилизатор мины; СВУ осколочно-фугасного действия из брикета пластичной взрывчатки зарубежного производства на основе гексогена С-4 массой 3,05 кг, электродетонатора ЭДП-р и радиореле; дистанционный взрыватель с подключением мобильного телефона.

    Уголовное дело завели по статьям о покушении на теракт, о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатки или взрывных устройств.

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    5 февраля 2024, 23:46 • Новости дня
    Шольц оценил вероятность скорого завершения конфликта на Украине

    Шольц не увидел признаков скорого завершения конфликта на Украине

    Шольц оценил вероятность скорого завершения конфликта на Украине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт России и Украины продолжается «почти два года» и «конца этому не видно», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц призвал Европу продолжить поддерживать Украину, отметив, что Берлин направит на поддержку украинских войск поставками вооружений свыше 7 млрд евро в 2024 году. Шольц заверил, что поддержка Киева продолжится, пока это необходимо. Он также выразил надежду, что Конгресс США «примет решение сделать необходимую поддержку финансово возможной», передает ТАСС.

    Напомним, Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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    6 февраля 2024, 06:49 • Новости дня
    Детонация украинского БПЛА произошла в Белгородской области

    Губернатор Гладков сообщил о падении украинского БПЛА с последующей детонацией в Белгородской области

    Детонация украинского БПЛА произошла в Белгородской области
    @ Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали город Губкин, в результате падения БПЛА с последующей детонацией никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что повреждения получили четыре частных жилых домовладения, «выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы».

    Напомним, в воскресенье ПВО России уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

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    6 февраля 2024, 00:57 • Новости дня
    Режим повышенной готовности введен в морских портах Ленинградской области

    В связи с угрозой со стороны БПЛА в морских портах Ленинградской области введен режим повышенной готовности

    Режим повышенной готовности введен в морских портах Ленинградской области
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за возможных атак украинских беспилотников в морских портах Ленинградской области вводится режим повышенной готовности, сообщила Администрация морских портов Балтийского моря.

    Как сообщается в соответствующем распоряжении, касающемся порта Усть-Луга, основанием для такого шага стал «возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА» вооруженных сил Украины.

    Министерство транспорта предписало сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов, передает РИА «Новости».

    Как уточняет РБК, указанные меры коснутся также портов в Выборге, Высоцке, Приморске, они распространяются на территории и акватории портов. Отмечается, что в число морских портов Балтийского моря также входят Большой и пассажирский порты Санкт-Петербурга и Калининград, но там аналогичных мер не ввели.

    В январе произошел пожар на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Пострадавших не было. Возгорание, как сообщалось, произошло из-за внешнего воздействия.

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    5 февраля 2024, 18:45 • Новости дня
    Украинка отказалась от титула «Мисс Япония»

    Украинка Каролина Сиино отказалась от титула «Мисс Япония»

    Украинка отказалась от титула «Мисс Япония»
    @ Kazuki Oishi/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Модель украинского происхождения Каролина Сиино, одержавшая победу в конкурсе «Мисс Япония», решила отказаться от своего титула из-за личных мотивов.

    В заявлении на сайте организаторов конкурса указано, что Сиино уведомила, что отказывается от титула по личным причинам, подробности не уточняются, передает ТАСС.

    По данным агентства Kyodo, украинка оказалась замешана в скандале из-за ее якобы связи с женатым мужчиной.

    Ранее победа украинки в конкурсе «Мисс Япония» возмутила японцев.

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    5 февраля 2024, 18:30 • Новости дня
    Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона запросила срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за удара украинских военных по Лисичанску, сообщил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.

    Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску, ожидается, что его назначат на 15.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) 6 февраля, сообщил Полянский, передает РИА «Новости».

    Украинские военные в конце прошлой недели нанесли удар с помощью РСЗО по Лисичанску, погибли 28 человек, включая беременную женщину и пятилетнего ребенка. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удар.

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    6 февраля 2024, 14:06 • Новости дня
    Секретарь Совбеза назвал новые цели вербовки Киевом россиян

    Патрушев: Киевский режим все чаще вербует россиян для поджогов административных зданий

    Секретарь Совбеза назвал новые цели вербовки Киевом россиян
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим стал чаще предпринимать попытки вербовать российских граждан для организации поджогов административных зданий и инфраструктурных объектов, сообщил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

    Патрушев уточнил, что речь идет об объектах транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры, передает ТАСС.

    Он заявил также, что Киев в условиях безуспешности своих военных действий и сокращения помощи Запада пытается терактами в России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам, как это было при атаках на Белгород, Донецк и Лисичанск.

    Патрушев выразил уверенность, что поставленные президентом России цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины будут выполнены. Произойдет это, по его словам, в том числе благодаря мужеству, отваге и стойкости российских воинов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, где Киев находит агентуру для совершения диверсий и терактов в России.

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    6 февраля 2024, 04:27 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харьковской области
    Взрывы прогремели в Харьковской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Кроме того, сообщается о взрывах в Херсоне, который удерживают украинские войска, передает ТАСС.

    Воздушная тревога действует в Полтавской и Сумской областях Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, на днях взрывы прогремели в Полтавской, Житомирской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Объекты критической инфраструктуры получили повреждения на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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