До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска
Глава Евросовета Мишель заявил, что «шокирован» заявлениями о российских Крыме и Луганске
Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе заседания Европарламента сказал, что испытывает «глубокий шок» от заявлений по поводу перспективы того, что Крым и Луганск останутся в составе России.
Мишель признался, что его «ошеломляют» заявления «крайне левых» о необходимости прекратить поставки вооружений Украине. «Вы что хотите? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей?» – приводит его слова ТАСС.
Он добавил, что «погружается в состояние глубокого шока», когда о Луганске говорят как о российской территории. Любые заявления, противоречащие тому, что «Луганск – это Украина, что Крым – это Украина», Мишель считает шокирующими.
Поставки вооружений Киеву он считает «моральным долгом Европы» и «обязанностью каждого европейца».
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Донбасс, Запорожье и Херсонщина издавна входили в состав Российского государства и являются для России историческими территориями.
Кроме того, Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Глава государства назвал воссоединение полуострова с Россией историческим выбором.