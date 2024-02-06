До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
Патрушев обвинил Киев в гибели «своих же людей» при крушении Ил-76
Киевский режим, сбив российский военно-транспортный самолет Ил-76, на котором для обмена перевозили украинских военнопленных, показал, что не жалеет и собственных людей, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев напомнил, что с украинской территории с использованием американских ракет под Белгородом был сбит военно-транспортный самолет, на котором по договоренности с целью обмена перевозили украинских военнопленных, передает ТАСС.
Ранее Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец не ответил на российский запрос о сбитом вооруженными силами Украины российском самолете Ил-76.
Ранее стало известно, что посольство России в Вашингтоне добивается встреч с представителями Белого дома и Госдепа, чтобы обсудить теракт, в результате которого Украина атаковала Ил-76.
Напомним, воздушное судно, на борту которого находился российский экипаж и украинские пленные, сбили двумя ракетами MIM-104A американского комплекса Patriot.