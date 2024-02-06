Патрушев обвинил Киев в гибели «своих же людей» при крушении Ил-76

Tекст: Вера Басилая

Патрушев напомнил, что с украинской территории с использованием американских ракет под Белгородом был сбит военно-транспортный самолет, на котором по договоренности с целью обмена перевозили украинских военнопленных, передает ТАСС.

Ранее Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец не ответил на российский запрос о сбитом вооруженными силами Украины российском самолете Ил-76.

Ранее стало известно, что посольство России в Вашингтоне добивается встреч с представителями Белого дома и Госдепа, чтобы обсудить теракт, в результате которого Украина атаковала Ил-76.

Напомним, воздушное судно, на борту которого находился российский экипаж и украинские пленные, сбили двумя ракетами MIM-104A американского комплекса Patriot.