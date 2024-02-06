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Украина не ответила на запрос Москальковой о сбитом ВСУ Ил-76
Украинский омбудсмен не ответил на запрос Москальковой о сбитом ВСУ самолете Ил-76
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец не ответил на российский запрос о сбитом вооруженными силами Украины российском самолете Ил-76, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
Москалькова сообщила в Telegram, что Лубинец обратился к ней «с рядом вопросов», касающихся крушения самолета. Она также «обратилась к нему по вопросу предоставления информации» о ракетных обстрелах Белгорода. Хотя «прошло достаточно времени», украинская сторона так и не ответила, продемонстрировав «преступное безразличие к жизням беззащитных людей».
По словам Москальковой, сильнее всего «поражает отсутствие реакции международных органов и правозащитных организаций», которое «позволяет украинским вооруженным формированиям убивать мирное население: женщин, детей, стариков, не щадя даже своих граждан».
Москалькова призвала международное правозащитное сообщество и мировые СМИ прекратить закрывать глаза на «вопиющие факты геноцида мирного населения со стороны киевского режима». Она подчеркнула, что, игнорируя преступления Киева, правозащитники и СМИ становятся «соучастниками».
«Как сказал польский и советский писатель Бруно Ясенский: «Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия происходят предательства и убийства», – говорится в сообщении.
24 января в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. ВСУ сбили самолет из ЗРК Patriot.