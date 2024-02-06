Власти Эстонии установили срок отъезда в Россию патриарху всея Эстонии Евгению

Tекст: Вера Басилая

По словам руководителя бюро погранохраны Пыхьяской префектуры Индрека Ару, чиновники департамента указали Решетникову, что срок действия вида на жительство истекает 6 февраля, и в течение дня Решетников должен покинуть Эстонию. Он отметил, что митрополит согласился уехать из страны вовремя, передает «Интерфакс».

Ранее митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений сообщил, что власти страны отказались продлевать ему вид на жительство, поэтому он вынужден покинуть Эстонию. Власти Эстонии считают, что митрополит якобы является угрозой безопасности страны. Глава ЭПЦ счел решение «политически мотивированным».

Митрополит Евгений возглавил ЭПЦ в 2018 году. Он собирается руководить ею и после возвращения в Россию как избранный ее Собором предстоятель. Власти Эстонии оказывают давление на ЭПЦ МП. В конце января МВД Эстонии вызвало на беседу митрополита Евгения из-за его призывов молиться за мир.