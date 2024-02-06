Аэропорт Саранска открыли на прием и выпуск самолетов

Росавиация: Аэропорт Саранска открыт на прием и выпуск самолетов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в ведомстве, в 9.20 мск аэропорт Саранска был открыт на прием и выпуск воздушных судов, передает ТАСС.

Ранее гендиректор АО «Международный аэропорт Саранск» (оператор аэропорта Саранска) Александр Кистайкин рассказал, что выкатившийся накануне за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саранска самолет эвакуировали. Во вторник рейсов из Саранска не запланировано.

Напомним, в понедельник заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что самолет c тренерами по фигурному катанию выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске.