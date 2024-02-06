До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.0 комментариев
Аэропорт Саранска открыли на прием и выпуск самолетов
Росавиация: Аэропорт Саранска открыт на прием и выпуск самолетов
Аэропорт Саранска, закрытый вечером в понедельник после выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, открыт на прием и выпуск воздушных судов, говорится в сообщении Росавиации.
Как сообщили в ведомстве, в 9.20 мск аэропорт Саранска был открыт на прием и выпуск воздушных судов, передает ТАСС.
Ранее гендиректор АО «Международный аэропорт Саранск» (оператор аэропорта Саранска) Александр Кистайкин рассказал, что выкатившийся накануне за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саранска самолет эвакуировали. Во вторник рейсов из Саранска не запланировано.
Напомним, в понедельник заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что самолет c тренерами по фигурному катанию выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске.