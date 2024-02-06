В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.13 комментариев
Артисты Московского современного художественного театра не смогли вылететь из Китая
Артисты Московского современного художественного театра не смогли вылететь из Китая в Россию
Артисты Московского современного художественного театра (МСХТ) после гастролей в Китае не смогли вылететь из Шанхая в Москву из-за проблем с документами, сообщил директор театра Руслан Банковский.
По его словам, китайская сторона недополучила некие документы, касаемые театральных гастролей, вопрос можно решить в течение нескольких дней, передает ТАСС.
Банковский добавил, что консульство сейчас подключилось к решению этого вопроса, в аэропорт приезжал Генеральный консул Российской Федерации в Шанхае. Он отметил также, что из-за вынужденной задержки рушатся графики других выступлений.