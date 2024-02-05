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Эксперты ЭИСИ на выставке «Россия» обсудили молодежную политику
В студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия» вышла программа «Голос молодых», участники которой обсудили реализацию молодежной политики в России.
Молодые эксперты обсудили проведение на площадке Международной выставки-форума «Россия» II съезда Российского движения детей и молодежи «Движение первых» с участием президента Владимира Путина и отдельно остановились на целях и задачах движения.
Как отметили участники дискуссии, глава государства через поддержку РДДМ дает молодежи возможность поверить в самих себя. По их словам, все выступления президента, связанные с детьми и молодежью, пронизаны глубокой уверенностью в их талантах, способностях, в их будущем. Задача, которую перед собой ставит Владимир Путин, как считают эксперты, – сделать так, чтобы на всей территории России, вне зависимости от удаленности или размера населенного пункта, молодежь имела доступ к равным социальным возможностям. Для выполнения этой задачи государство ведет последовательную политику по поддержке возможностей молодежи и детей.
Как отметила директор Института изучения детства, семьи и воспитания, член Общественной палаты России, заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Наталья Агре, за последние три года вопрос воспитания находится в центре молодежной политики государства, что наиболее эффективно помогает формировать у молодежи ценности через деятельность.
Объясняя популярность РДДМ на старте, эксперт выделила роль созданных предпосылок и правильно сформированного информационного сигнала. Большим достижением, по словам Агре, станет появление в «облаке ключевых слов» ценностных терминов, что будет говорить о переосмыслении молодыми людьми своего образа жизни. Вступать в движение необходимо не для того, чтобы «стать лучше других, а чтобы стать лучше самому», считает эксперт.
«Нужно с самых малых лет демонстрировать им примеры, которые строятся на большом труде и командной работе. Нам важно, чтобы у нас росли люди, которыми гордится страна, родители и которые гордятся друг другом», – подчеркнула Агре. Гордость за страну, за ее достижения, по мнению эксперта, в наибольшей степени формирует личный вклад ребенка и воспитание правильных привычек.
В свою очередь член экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин подчеркнул, что в воспитании должна быть преемственность во всех направлениях – от выставки к другим мероприятиям, от молодежного движения к взрослым. Патриотизм, по его убеждению, это опора и гражданственность. Также в его основе должна быть польза и любовь. Еще одна важная функция движения, как и других институтов – укрепление всеобщего единства, с чем согласились другие участники.
Трансляцию программы «Голос молодых» можно посмотреть на RuTube-канале студии ЭИСИ на выставке «Россия».