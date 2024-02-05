Кремль: Москва наблюдает за созданием Европой оборонительного союза

Политолог назвал три кризиса Зеленского после слов о желании уволить Залужного

Политолог Чеснаков: Слова Зеленского о желании уволить Залужного говорят о недоговороспособности украинской власти

Tекст: Анастасия Куликова

«Признание Зеленского в наличии желания уволить Залужного – чрезвычайно важный сигнал. Я бы даже сказал – чрезвычайный сигнал. Он фиксирует по меньшей мере три кризиса украинского руководителя и власти в целом», – написал в своем Telegram-канале политолог Алексей Чеснаков.

Первым он называет «кризис легитимности». По его словам, если Зеленский, который де-факто является руководителем и верховным главкомом, не отправит Залужного в отставку в течение суток, «можно не считать его президентом и главнокомандующим». «Просто так. Пустое место. Бессилие политической воли. Как можно исполнять приказы человека, который не знает, что делает и публично доказывает, что у него нет плана в самом важном деле, которым он должен быть занят. Только размышления и сомнения», – поясняет эксперт.

Также политолог отмечает «кризис доверия». «Если Зеленский говорит такое публично, то он свидетельствует и подтверждает, что он лично и его офис (все равно он) постоянно врали аудитории и действительно организовали негативную медийную кампанию против командующего ВСУ для набора собственных политических очков», – пояснил аналитик.

Последний, по мнению Чеснакова, кризис заключается в «кризисе понимания». Он отмечает, что если Зеленский говорит об увольнении ключевого должностного лица в своих ВС в каком-то заведомо проходном интервью зарубежному СМИ, «то он либо дурак, либо ничего не понимает в политике».

«С таким политиком и человеком точно нельзя ни о чем вести переговоры. Он не может быть договороспособен в принципе. Клиент «поплыл». Можно добивать. Сам же публично дал команду «фас» в отношении себя», – заключил Чеснаков.

Ранее Владимир Зеленский впервые подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. По его словам, он также думает о смене других руководящих лиц, и не только в армии. «Конечно, необходимы перезагрузка и новое начало», – сказал Зеленский в эфире итальянского телеканала Rai1.

Размышляя об изменениях в высших кругах украинской власти, Зеленский предположил, что Киеву необходимо «двигаться в едином направлении» и «иметь позитивную энергию, оставив негативную дома».

Напомним, сообщения об увольнении Залужного начали появляться в украинских СМИ 29 января. По их данным, в этот день между главкомом и Зеленским состоялся напряженный разговор. Зеленский предложил генералу новый пост, но тот, как утверждается, отказался от назначения на другую должность.

По информации The Washington Post, Зеленский мотивировал необходимость уволить Залужного тем, что новый командующий «обновит ситуацию на фронте». По его словам, кадровые перестановки также могут повлиять на союзников, ослабивших в последнее время финансовую поддержку.

Звучали и другие объяснения, почему Зеленский хочет уволить Залужного. Как заявлял американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, «ряд американцев полагает», что Зеленский знает о «секретных переговорах», которые Залужный с «прошлой осени напрямую или через помощников продолжил вести» с Западом.

С этими переговорами Херш связывает и заявление Залужного о «тупике» в конфликте, высказанное в статье для британского издания The Economist. Херш сообщил, что один американский чиновник счел конфликт Зеленского и Залужного «старомодной борьбой за власть». Источник Херша полагает, что «Зеленскому настанет конец, если он попытается продолжать идти своим курсом с армией, которая находится на стороне генерала». «Его ожидает мятеж», – заявил чиновник.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в Белом доме не станут вмешиваться в ситуацию вокруг возможного увольнения главнокомандующего ВСУ.